Hạnh chỉ việc ở nhà quán xuyến nhà cửa còn Trung đi làm. Những ngày đầu đi đâu Trung cũng đưa vợ đi theo để khoe cô vợ xinh đúng chuẩn gái quê với bạn bè. Ai cũng hết lời khen ngợi số Trung sướng, thậm chí có thằng bạn còn ghé tai anh: “Mày ngủ với bao nhiêu em trên này không cưới, cuối cùng lại vớ được em này làm vợ đúng là số mày số hưởng”. Nghe bạn bè tung hô như vậy thì Trung đắc ý lắm. Thầy bói bảo số anh đào hoa rồi mà.

Con trai đã 30 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ vì lo sự nghiệp nên bố mẹ Trung ở quê quyết định mai mối cho anh cô gái tên Hạnh – cô gái xinh đẹp nết na nhất làng. Chẳng ngờ lần về thăm gia đình, gặp Hạnh anh đã đồng ý ngay. Đám cưới nhanh chóng diễn ra sau đó 2 tháng, Hạnh theo chồng lên thành phố sống.

Hơn nữa, dù Trung đã mua cho vợ rất nhiều váy vóc đẹp nhưng mỗi lần đi chơi với chồng cô chẳng biết ăn vận gì cả. Chỉ mặc đi mặc lại vài bộ đồ nhìn đến phát nhàm. Đi ăn vợ người ta biết tiếp bia, tiếp rượu cho chồng đằng này Hạnh chỉ gồi trơ một góc, chồng có say cũng không biết lái xe chở chồng về. Hai người lại phải gọi taxi. Nói chung Trung và vợ có quá nhiều khập khiễng trong cuộc sống, khó có thể tồn tại lâu được.

Tuy nhiên vợ mới cũng chỉ khiến Trung thích thú được tháng đầu rồi đ.âm chán vì Hạnh “ngoan” với chồng ngay cả trên giường. Cô chẳng biết “chiều” anh gì cả, Trung bảo sao thì làm vậy. Nhiều lúc anh muốn nữa thì vợ lại khóc lóc kêu đau nọ kia, chẳng bù cho nhân tình trước đây của anh gì cả. Nói chung là Trung bắt đầu chán vợ trong khoản chăn gối.

Chán nản Trung để vợ ở nhà bắt đầu trở lại với thú vui là các em chân dài một thời của Trung. Dạo đó anh cặp với cô thư ký trẻ đẹp ở công ty anh. Hạnh thì chẳng biết đâu vì có bao giờ cô tới công ty chồng, việc của cô chỉ là quanh quẩn ra vào cái căn nhà mặt phố 4 tầng kia. Nhưng rồi một ngày chính cô thư ký đã tới đề nghị Hạnh nhường chồng cho cô ta:

- Chị gái quê thì chỉ hợp với ở quê thôi, bon chen lên đây làm gì. Chị l.àm t.ình không biết, tiếp khách cho chồng không biết cách, chồng say cũng không biết lái xe… Chị chỉ giống ô sin trong nhà thôi. Anh Trung không dứt được tôi đâu, tốt nhất chị nên rời bỏ anh ấy trước khi anh ấy đá chị.

- Cô…

Từ lúc đó Hạnh mới biết chồng mình bồ bịch. Cô chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm gì khác, Trung vẫn để tiền lại cho cô rất nhiều nhưng tình cảm với Hạnh thì không còn. Buồn quá Hạnh gọi điện tâm sự với em gái chồng đang quản lý cửa hàng mĩ phẩm ở quê. Không ngờ, qua lần nói chuyện đó, em gái chồng đã cho Hạnh một lời khuyên hữu ích.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là mặc chồng “tăng ca” hết sáng đến khuya với thư ký, Hạnh chẳng ở nhà khóc lóc nữa mà cô đã ra ngoài và cần mẫn làm việc đó mỗi ngày. Trung có người tình phục dịch nên cũng không kiểm soát vợ, cô đi đâu làm gì anh không biết. Lúc nào Trung về nhà cũng trong tình trạng say và vợ đi ngủ, chả mấy khi giáp mặt nhau.

Chỉ biết rằng 4 tháng sau trong một lần Trung đi làm về sớm anh đã sốc khi thấy có một chiếc xe sang đang đậu ở cửa nhà mình. Ngỡ là ai đó đậu xe thiếu ý tứ nên Trung xuống xe định gõ cửa chủ xe bảo đ.ánh xe đi thì anh đã sốc nặng khi thấy chủ nhân chiếc xe kia là người phụ nữ quen quen. Là vợ anh… nhưng không thể thế được.

Hạnh xinh đẹp và rất tây trong bộ váy bó sát, khác hẳn với cô vợ quê mùa những ngày đầu anh mới đưa lên đây. Hạnh lại còn đang cầm vô lăng nữa. Có lẽ nào?

- Em… Xe ai đây? Sao nhìn em khác vậy.

- Xe em mua từ tiền trong két của anh đấy, em vừa mua. Em học lái rồi mua xe. Em khác là vì em đã chịu khó đi spa và biết cách ăn mặc thời trang hơn thôi. Ngoại hình thay đổi thì đơn giản lắm, chỉ có tâm hồn thay đổi mới khó thôi anh ạ.

Trung sửng sốt trước những thay đổi đến không ngờ của vợ mình. Anh vội vàng ôm chặt lấy vợ, xin lỗi Hạnh rối rít: “Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không phải với em. Anh có một cô vợ vàng 10 mà suýt chút nữa đã đ.ánh mất, từ nay anh sẽ thay đổi, sẽ chấm dứt mọi chuyện linh tinh bên ngoài. Em tha thứ cho anh nhé”.

Hạnh đã thành công trong việc kéo chồng trở về vì cô thực sự yêu anh và không muốn mất anh.