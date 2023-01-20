Vừa nhìn điện thoại chồng đang bắt wifi, tôi đứng hình khi những thứ ấy hiện ra khi chồng liên tục cáu gắt, càng choáng váng biết lí do đêm hôm anh vắng nhà

Và rồi, sau lần anh đưa tôi về nhà ra mắt, lên giường, tôi đã quyết định chuyển ra ở trọ một mình. Chúng tôi chính thức trở thành một cặp đôi sống thử. Bản thân tôi không cho rằng đó là chuyện xấu. Bởi vì chúng tôi yêu nhau đã lâu rồi và ai cũng biết điều đó. Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ chắc chắn đến với nhau nên sống thử chỉ là cách để chúng tôi khẳng định, vun đắp thêm tình cảm của mình trước hôn nhân mà thôi.

Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ 3 đại học. Cả hai đứa bằng tuổi nhau, lại có chung sở thích và nhiều điểm tương đồng trong cách sống nên tiến đến tình yêu cũng là điều dễ hiểu. Không chỉ có thế, tôi và anh còn ở cùng quê với nhau, có thể nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã gắn kết chúng tôi lại. Tôi và anh cùng ở kí túc xá. Thời gian gặp nhau thường xuyên lắm mà lúc nào cũng thấy nhớ nhau.

Tôi hốt hoảng khi chiếc que thử thai hai vạch. Một đám cưới vội nhanh chóng được tổ chức. Tuy giản dị thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã chính thức được trở thành vợ của anh.

Chúng tôi về chung sống cùng nhau nhau nhưng luôn động viên nhau cố gắng học tập thật tốt. Thời gian rảnh, anh còn tranh thủ đi làm thêm để có thêm chi phí trang trải cho cuộc sống chung của cả hai. Tốt nghiệp ra trường, chúng tôi đều vui mừng nhận tấm bằng tốt trên tay. Hình như chúng tôi đang được ủng hộ vì cả hai đều xin luôn được việc. Đi làm, cả hai đều tự nhủ rằng phải cố gắng tiết kiệm để lo tính cho chuyện tương lai. Chúng tôi không có được sự hẫu thuận từ phía gia đình vì hai bên bố mẹ đều khó khăn. Nhưng chưa tiết kiệm được bao nhiêu thì…

Bầu bí, tôi nghén khá nặng. Đi làm thì thời gian làm việc thì ít, thời gian vào phòng vệ sinh nôn ọe thì nhiều. Người tôi rộc rạc, xanh xao như tàu lá. Vì thế, tôi quyết xin nghỉ việc, anh cũng đồng ý với ý kiến đó của tôi. Anh nói anh sẽ cố gắng để xoay sở, tôi cần nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe mà thôi. Thấy anh bận rộn với công việc nhưng vẫn vô cùng quan tâm đến tôi. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng mình thật may mắn và có phúc phận biết bao khi lấy được một người chồng tốt như anh.

Dạo này anh bận rộn quá. Đi làm có hôm đến tận 11 giờ đêm mới về. Lúc nào cũng công việc, thậm chí đi làm về ăn được bữa cơm xong là lại lao vào làm việc. Chỉ có điều tôi thấy lạ là anh làm việc không dùng máy tính mà lại dùng điện thoại. Tôi có thắc mắc thì anh lại có chút cáu kỉnh:

- Công việc của anh, em biết gì mà thắc mắc chứ.

Thấy anh hơi nhăn mặt, tôi rối rít xin lỗi. Ôm tôi vào lòng, anh nhẹ nhàng:

- Anh có làm tất cả cũng chỉ vì mẹ con em thôi. Sắp tới chúng ta sẽ cần rất nhiều tiền để lo cho con.

Ảnh minh họa: Internet

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh vì tôi khi ấy vô cùng hạnh phúc. Cho đến ngày…

Nhà tôi mấy wifi bị hỏng hai hôm nay. Gọi thợ tới sửa nhưng vẫn chưa thấy họ đến. Ở nhà lủi thủi một mình, không có wifi để làm vài việc, tôi thấy bức bối vô cùng vì tôi có nhận viết thêm bài cho vài trang mạng. May mắn thế nào lại hỏi dùng nhờ được nhà hàng xóm. Tôi háo hức về nhà bắt thử ngay. Đang lóng ngóng tìm điện thoại của mình mà không thấy, điện thoại của anh thì lại ngay cạnh đó. Tôi liền với tay, tận dụng luôn nó. Điện thoại nhạy quá, nhạy đến mức wifi vừa nhận thì hàng loạt những thứ ấy lao ra.

Hai mắt tối sầm lại, tôi không dám tin vào mắt của chính mình nữa. Những đoạn chat chít dung tục đến rợn người. Lại còn có cả những bức ảnh anh k.hỏa t.hân, chụp trong nhà tắm nữa chứ. Những bức ảnh này anh đã chụp khi nào mà tôi không hề hay biết vậy. Thì ra, anh đang đi khách trên mạng để phục vụ mấy chị trung tuổi. Đây phải chăng chính là cách làm tất cả mà anh nói và lý do hôm nào anh cũng bận đến muộn mới về đấy ư.

Nước mắt tôi không ngừng rơi khi biết rằng anh đã âm thầm phản bội mình bấy lâu nay mà mình chẳng hề hay biết. Người chồng mà tôi luôn một lòng một dạ tin tưởng, đặt trọn hạnh phúc lại có hành động bỉ ổi, đáng khinh đến như vậy. Tôi không thể buộc mình chấp nhận sự thật này. Tôi biết phải làm gì khi tiếp sau phải đối mặt với anh đây?