Vừa nhìn thấy giám đốc công ty, tôi choáng váng không thể phản ứng được, bỗng anh tiến lại gần nắm chặt tay tôi, chân dung người cũ khiến tôi choáng váng

Tâm sự 20/01/2023 16:16

Sao tôi lại gặp hoàn cảnh trớ trêu đến như thế này? Tôi đâu có ngờ người ấy lại chính là chồng mình năm xưa, nhưng tôi thì...

Trước khi lấy anh tôi chỉ là một cô sinh viên đang học năm 2 nhà nghèo, nhưng vì tình yêu bất chấp sự ngăn cản của gia đình, anh đã cưới tôi làm vợ. Nhà chồng giàu có đến mức tôi không tưởng tượng nổi, biệt thự cao cấp rộng thênh thang, vườn tược được chăm sóc như thể công viên, ô tô 5 chiếc thuộc hàng siêu sang.

Nhưng về sống chung với nhà chồng tôi chẳng khác gì con ở, bị mọi người khinh bỉ. Chồng không muốn làm bố mẹ đau lòng nên luôn bảo tôi phải cố gắng nhẫn nại chiều chuộng mọi người trong nhà anh.

Không chấp nhận cuộc sống tù túng bị đối xử như con ở, tôi đã bỏ nhà chồng ra đi để lại tờ đơn ly dị. Sau khi rời bỏ chồng tôi quyết định vừa làm vừa học tiếp chương trình đại học còn dang dở.

Vừa nhìn thấy giám đốc công ty, tôi choáng váng không thể phản ứng được, bỗng anh tiến lại gần nắm chặt tay tôi, chân dung người cũ khiến tôi choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 năm vất vả cuối cùng tôi cũng lấy được tấm bằng cử nhân để xin việc. Thật may mắn ngay ngày đầu nộp hồ sơ tôi đã được nhận đi làm. Những ngày đầu đi làm thật yên ổn và thoải mái. Cho đến một hôm đang cặm cụi làm thì giám đốc thông báo tổng giám đốc sắp đến chuẩn bị nghênh đón.

Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của giám đốc, tôi c.hết lặng người, đó chính là chồng cũ của tôi, anh vẫn lạnh lùng và đẹp trai như thế. Tôi đứng ngớ người ra không kịp phản ứng gì thì anh đã bước lại nắm c.hặt t.ay tôi. Lời anh nói còn khiến tôi chấn động hơn: “Anh đi tìm em suốt thôi. May quá lại gặp em ở đây. Anh vẫn yêu em, vẫn muốn cùng em nối tiếp chuyện cũ”.

Tưởng như chỉ có mỗi tôi là nhớ khao khát được gặp anh, nào ngờ anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Tôi rất cảm động trước lòng chung thủy của chồng dành cho mình. Tôi đã hứa là sẽ mãi không rời xa anh nữa, thế nhưng lời nói chưa xong thì cánh cửa đã bị đẩy ra.

Vừa nhìn thấy giám đốc công ty, tôi choáng váng không thể phản ứng được, bỗng anh tiến lại gần nắm chặt tay tôi, chân dung người cũ khiến tôi choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một cô gái xuất hiện nói là vợ của anh, cô ta lao vào cào cấu và xỉ nhục tôi những lời rất khó nghe. Thì ra trong 2 năm qua anh đã kịp lấy một người vợ khác, nghe nói gia đình cô ta có quyền và tiền nhiều hơn gia đình anh. Và công ty này cũng là quà cưới của gia đình vợ.

Mấy ngày sau anh đến gặp và nói muốn sống với tôi cả đời này. Anh bảo sẽ mua cho tôi 1 căn biệt thự để chúng tôi có không gian riêng sống như vợ chồng cùng với những đứa con. Anh bảo không có tình yêu với người vợ hiện tại, chẳng qua vì sức ép quá lớn của gia đình nên đành chấp nhận sống với cô ta.

Tôi thật không hiểu anh là một người đàn ông quá tham lam hay là quá nhu nhược. Chỉ vì sự nhu nhược của anh mà tôi từ một người vợ mà lại biến thành kẻ thứ ba, chẳng có danh phận gì.

Trong lòng tôi còn yêu anh nhiều nhưng thà đau một lần còn hơn chịu nhục cả đời. Mọi người ơi cho tôi lời khuyên và động lực để người đàn ông này biến khỏi cuộc đời của mình với.

Vô tình gặp lại chồng cũ trên đường đi đăng ký kết hôn, nhìn anh gượng gạo đưa cho tôi một túi đồ, nhìn vào bên trong, tôi bật khóc ngay tại chỗ

Vô tình gặp lại chồng cũ trên đường đi đăng ký kết hôn, nhìn anh gượng gạo đưa cho tôi một túi đồ, nhìn vào bên trong, tôi bật khóc ngay tại chỗ

Không biết ông trời đưa đẩy thế nào lại khiến tôi gặp anh, nhìn anh lúc này, tôi thấy vô cùng buồn bã, càng đau lòng hơn khi anh đưa túi đồ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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