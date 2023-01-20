Yêu đương mù quáng nên dường như cái giá phải trả là quá đắt rồi. Số tiền này đáng để bố thí cho anh ta phải không các chị?

Em phát hiện người yêu cũ của em còn sống, anh ta đã cho em ăn cú lừa 132 triệu. Mà mất tiền như vậy em không tiếc bằng việc hơn một năm qua em vật vã, đau khổ, rơi không biết bao nhiêu nước mắt vì anh ta. Em cũng phải thừa nhận rằng mình quá ngu nên các chị đừng mắng chửi em nhé. Yêu quá nên em hóa đần, anh ta nói gì cũng tin. Tháng 11 năm kia, em đi xe đò từ Cần Thơ lên Sài Gòn thì ngồi cạnh anh ta, hai người nói chuyện khá vui vẻ. Lúc xuống xe, anh ta xin số, em cũng có cảm tình nên cho. Về nhà nói chuyện qua lại chừng một tháng thì em nhận lời yêu. Mối tình đầu của em đấy các chị ạ nên em quay cuồng, si mê lắm. Em mới 20 tuổi thôi nhưng đi làm may được 2 năm rồi, cũng có tay nghề nên mỗi tháng kiếm được chừng chục triệu còn anh ta thì nói là làm xây dựng gì đó, em cũng không biết rõ, mỗi tháng được 3,4 triệu thôi.

Vì yêu nên em lo cho anh ta từng tý một, cái quần trong anh ta mặc em cũng mua cho. Nghĩ lại mà thấy mình vừa ngu vừa dại. Trước đây chưa yêu đương, mỗi tháng em bỏ ra được 5 triệu tiết kiệm còn có tý tình vào thì tháng em phải chắt bóp, cân đo mới tạm đủ. Nhưng lúc đó có nghĩ gì đâu, chỉ thấy hạnh phúc thôi, lúc nào cũng mơ nhanh nhanh được về với nhau. Thế mà đùng một cái, anh ta đòi chia tay. Em sốc lắm, hỏi mãi thì anh mới nói đang mắc bệnh, sợ không qua khỏi nên muốn dừng lại để em đỡ khổ. Ảnh minh họa: Internet Đợt đấy thấy anh ta tiều tụy, người gầy xanh, em tin luôn là anh bị bệnh. Anh bảo anh sẽ bán xe, bán máy tính trả nợ cho em rồi về quê (khi ấy anh đang nợ em 32 triệu). Nghe thế, em gạt đi luôn. Lúc sống c.hết thế này ai còn nghĩ đến tiền nữa các chị ơi? Em còn rút cả tiết kiệm ra 150 triệu đưa cho anh chữa bệnh.

Có 2,3 lần em theo anh đến bệnh viện rồi anh cũng vào khám, khi lấy kết quả thì anh đi một mình, thông báo với em là anh không qua được rồi biến mất. Em không liên lạc được với anh, bạn bè anh cũng không biết anh đi đâu, chuyện anh bị bệnh cũng chẳng ai rõ. Ảnh minh họa: Internet Quãng thời gian đó em buồn kinh khủng, suốt ngày khóc các chị ạ. Anh ta còn lên facebook thay avatar màu đen nữa. Em nhìn thấy thế, nghĩ là anh đi rồi, có lẽ người nhà anh vào thay. Em khóc suốt, suy sụp, buồn bã. Vì mới yêu nên chẳng rõ nhà cửa, quê quán anh ở đâu mà về thắp cho anh nén hương. Mối tình đầu kết thúc trong tang thương thì mới đây, em lại gặp lại anh ta các chị ạ! Khỏe lắm, người béo trắng, tay trong tay với một cô chân dài. Lúc này em mới tỉnh ngộ. Em ngu quá mới bị cú lừa buồn cười như vậy. Kể cho bạn bè, ai cũng chửi em hết. Về nhà, em cày xới facebook, cuối cùng cũng tìm được facebook mới của anh ta, em nhắn tin đòi tiền, anh ta chỉ đọc chứ không nói gì. Em cũng không có bằng chứng đã cho anh ta vay tiền nên đành ngậm ngùi mất tiền vậy thôi. Nói ra thì ác nhưng thà anh ta không c.hết nhưng bị bệnh thật thì em đỡ cay cú, đằng này…!Các chị em nên tỉnh táo nhé, khi yêu, nhất định phải quay đầu lại không bị lừa lúc nào không biết được đâu! Chính em là một tấm gương tối đây….

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-biet-anh-mac-benh-hiem-ngheo-toi-cho-vay-gan-200-trieu-mot-nam-sau-gap-lai-toi-choang-vang-truoc-canh-nguoi-an-ong-trang-non-ay-a-tay-trong-tay-voi-co-chan-dai-548244.html