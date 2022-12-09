Mẹ ốm nặng nhưng chồng nhất quyết không cho về khiến tôi uất ức vô cùng, hôm nghe hàng xóm tiết lộ sự thật, tôi thầm khóc lặng biết ơn anh

Tâm sự 09/12/2022 13:10

Chồng không quan tâm đến cảm giác này của tôi hay thật sự không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này nữa rồi, tôi uất nghẹn...

Tôi đang định về ở với mẹ 1, 2 tuần thì mẹ chồng cũng kêu ốm. Chồng không cho vợ đi. Anh bảo bên nhà có em trai tôi rồi, chắc bà ốm nhẹ mà thôi, tôi ở lại chăm mẹ chồng cho trọn vẹn trách nhiệm làm dâu.

3 năm lấy nhau, chồng tôi khá vô tâm và khô khan. Mẹ chồng cũng hay mắng mỏ con dâu, cuộc sống làm vợ làm dâu của tôi không được vui vẻ lắm. Nhiều lúc chán nản nhưng mâu thuẫn lại không lớn để có thể quyết định ly hôn. Lắm lúc thấy những người phụ nữ khác được chồng yêu chiều nâng niu mà tôi ghen tị.

Đợt vừa rồi mẹ tôi bị ốm, tôi cũng không biết cho đến khi bác hàng xóm gọi điện bảo sao mẹ ốm mà chẳng về thăm. Tôi đang định về ở với mẹ 1, 2 tuần thì mẹ chồng cũng kêu ốm. Chồng không cho vợ đi. Anh bảo bên nhà có em trai tôi rồi, chắc bà ốm nhẹ mà thôi, tôi ở lại chăm mẹ chồng cho trọn vẹn trách nhiệm làm dâu.

Em trai tôi mới đang học đại học, làm gì biết chăm mẹ già ốm. Mẹ chồng rõ ràng ốm nhẹ, trong nhà còn có chồng và bố chồng, tại sao cứ phải là tôi? Uất ức chất vấn nhưng anh chỉ nói nếu không nghe lời thì ly hôn. Tôi gọi cho mẹ, bà kiên quyết bắt tôi ở lại chăm mẹ chồng, nếu tôi ly hôn thì bà sẽ đau lòng lắm. Bởi thế mà tôi gạt nước mắt, cắn răng chịu đựng, không dám về ngoại.

Mẹ ốm nặng nhưng chồng nhất quyết không cho về khiến tôi uất ức vô cùng, hôm nghe hàng xóm tiết lộ sự thật, tôi thầm khóc lặng biết ơn anh - Ảnh 1

Uất ức chất vấn nhưng anh chỉ nói nếu không nghe lời thì ly hôn. (Ảnh minh họa)

Có tôi lo cho mẹ chồng, anh là con trai lại chẳng cần bận tâm, cứ đi sớm về khuya, có lúc nửa đêm mới về tới nhà với lý do bận công việc. Nghĩ đến mẹ ốm đau không có con gái bên cạnh mà tôi thấy chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Tôi tự nhủ với lòng, nếu thêm một lần như này thì tôi không nhẫn nhịn nữa.

Cho đến hôm qua, bác hàng xóm lại gọi cho tôi bảo mẹ nhập viện rồi mà sao vẫn không về. Tôi bủn rủn cả chân tay, bà ốm nhẹ sao phải nhập viện? Đến lúc này thì tôi không còn muốn quan tâm đến chồng, gia đình chồng hay cuộc hôn nhân này nữa. Tôi lập tức chạy vào bệnh viện tìm mẹ. Nhìn cảnh tượng trong phòng bệnh, tôi run lẩy bẩy chân tay không thể tin nổi.

Mẹ tôi ngồi trên giường bệnh xanh xao gầy gò, cạnh đó là em trai và chồng tôi đang túc trực bên mẹ. Mọi người thấy tôi đều giật mình. Tôi oà khóc ôm mẹ hỏi bà làm sao. Nghe xong mọi chuyện, tôi bần thần khóc lặng.

Hóa ra mẹ tôi bị ung thư, cũng may mắn là phát hiện sớm nên chỉ cần điều trị cẩn thận theo đúng phác đồ thì kết quả cũng khả quan. Ngay hôm tôi báo với chồng mẹ bị ốm, anh đã sang thăm bà và biết chuyện. Mọi người đều nhất loạt giấu tôi vì hiện tại tôi đang điều trị hiếm muộn, muốn tôi giữ tư tưởng thoải mái mới có thể nhanh mang thai. Mẹ chồng cũng vào hùa giả ốm bắt con dâu ở nhà.

Mẹ ốm nặng nhưng chồng nhất quyết không cho về khiến tôi uất ức vô cùng, hôm nghe hàng xóm tiết lộ sự thật, tôi thầm khóc lặng biết ơn anh - Ảnh 2

Thương mẹ đến quặn lòng, đồng thời tôi cũng cảm kích và biết ơn chồng lẫn mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Hiện tại mẹ tôi vừa nhập viện để chuẩn cho bị đợt điều trị hóa chất đầu tiên. “Con đừng lo lắng gì cả, cố gắng giữ tinh thần thoải mái mà sinh con. Con rể mẹ thực sự là người tốt đấy. Mấy năm qua con chưa có thai, nó đâu chê trách điều gì, bây giờ lại hết lòng suy nghĩ cho con và chăm mẹ tử tế. Tiền viện phí đều là nó nộp. Mẹ chồng con tuy hay nói nhưng thực tâm bà ấy cũng tốt lắm, cố gắng sống để không phụ lòng người ta con ạ”, mẹ nắm tay con gái dặn dò.

Thương mẹ đến quặn lòng, đồng thời tôi cũng cảm kích và biết ơn chồng lẫn mẹ chồng. Những năm qua tôi hời hợt chỉ đánh giá họ qua biểu hiện bên ngoài mà không thực sự ghi nhận những gì họ bao dung, đối xử tốt với mình. Đến giờ tôi mới thấm thía, nghe lời mẹ dặn lại càng giật mình thảng thốt nhận thấy bản thân tệ quá.

Đúng như mẹ nói, tôi phải cố gắng điều trị thật tốt để nhanh có thai với chồng sinh con cho anh. Có lẽ đó là cách báo đáp tình cảm tốt nhất mà trước mắt tôi có thể làm được. Mong cho sức khỏe mẹ tôi nhanh chóng hồi phục, cũng mong vợ chồng tôi sớm có tin vui!

 

Dắt người tình về nhà ép tôi ly hôn, bẵng đi 10 năm mới gặp lại, nghe tiết lộ sốc từ phía nhà chồng cũ mà tôi bàng hoàng

Dắt người tình về nhà ép tôi ly hôn, bẵng đi 10 năm mới gặp lại, nghe tiết lộ sốc từ phía nhà chồng cũ mà tôi bàng hoàng

Tôi không hề chờ đợi một kết quả mới với một hôn nhân đẹp, bẵng đi cũng đã 10 năm, nhà chồng đột ngột gọi điện khiến tôi bàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 20 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 20 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai