Lần theo dấu vết bố theo bồ nhí vào khách sạn, khi đối mặt với tình nhân, tôi chết lặng vì nhận ra người con gái tay trong tay với bố mình

Tâm sự 09/12/2022 12:24

Lần theo dấu vết bố theo người con gái lạ vào khách sạn, khi mặt đối mặt với tình nhân, tôi chết lặng vì đối tượng không ai khác lại chính là...

Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh. Sau khi ông để lại cho bố một cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ thì bố tôi đã xây dựng và phát triển thành một công ty gia đình có quy mô. Và mới đây bố đã quyết định trao quyền quản lý cho tôi và về nghỉ ngơi.

Còn tôi năm nay 32 tuổi, đã có người yêu nhưng chưa lập gia đình và cũng chưa giới thiệu cô ấy với bố mẹ. Nguyên nhân là bởi suy nghĩ phải tìm người môn đăng hộ đối của mẹ tôi. Bà luôn mong con duy nhất sẽ kết hôn với một người phù hợp, không phải là về kinh tế thì cũng tương xứng về học thức.

Tuy nhiên Thy, bạn gái tôi lại hoàn toàn trái ngược với mong muốn của mẹ. Cô ấy là một cô gái tỉnh lẻ bình thường, chỉ tốt nghiệp cao đẳng và đang làm thu ngân siêu thị. Khi yêu tôi được 1 thời gian thì Thy bắt đầu học thêm lớp đại học tại chức để có cơ hội phát triển. Không những thế dù biết tôi khá giả hơn nhưng cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ quà cáp gì. Tất cả những điều này tôi càng yêu cô ấy nhiều hơn và từ chối mọi lời mai mối của mẹ.

Lần theo dấu vết bố theo bồ nhí vào khách sạn, khi đối mặt với tình nhân, tôi chết lặng vì nhận ra người con gái tay trong tay với bố mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi Thy học xong, tôi dùng các mối quan hệ của mình để xin cho cô ấy vào làm kế toán tại một công ty nhỏ. Hiện tại tôi đã tiếp quản công ty, Thy cũng có danh tốt nghiệp đại học và việc làm ổn định nên tôi định sẽ đưa cô ấy về giới thiệu với gia đình đồng thời thuyết phục mẹ tôi. Nếu mọi chuyện thuận lợi sẽ tổ chức đám cưới luôn trong năm nay. Thế nhưng tất cả đều chỉ là dự tính của tôi mà thôi còn sự thật lại trớ trêu hơn rất nhiều...

Cách đây 1 tháng, tôi đang đi làm thì mẹ tôi gọi điện khóc bù lu bù loa và kể rằng bà phát hiện bố giở thói hư tật xấu khi về già: "Mày về mà xem. Bố mày có người khác bên ngoài đây này. Cô ta còn nhắn tin đến đây này!".

Tôi khá bất ngờ nhưng cũng bỏ dở công việc chạy về nhà để xem tình hình thế nào. Bố tôi đi cà phê với bạn, để quên điện thoại và ở nhà mẹ đọc được những tin nhắn hết sức tình cảm từ 1 số máy lạ đến cho bố. Tuy nhiên chỉ có tin nhắn đến còn chiều ngược lại thì không. Tôi cho rằng chưa chắc đây đã là sự thật mà chỉ là trò chơi khăm của ai đó nên động viên mẹ: "Có thể đây chỉ là trò chơi khăm của ai đó thôi nên mẹ cứ bình tĩnh để con cho người điều tra cụ thể xem thế nào".

Tôi không tin bố đã thay đổi nhưng vẫn thuê người theo dõi bố để làm rõ mọi việc cho mẹ an lòng. Và chỉ 1 tuần sau, phía công ty thám tử đã có kết quả, họ cho biết bố tôi đúng là đang có người khác. Dù chỉ mới quen thôi nhưng cả 2 đã thường xuyên đi ăn, đi chơi và thậm chí là vào khách sạn với nhau. Theo đúng quy trình mà họ theo dõi được thì hôm nay sau khi đi ăn, bố tôi và cô ta sẽ đến khách sạn ven hồ lãng mạn.

 

Lần theo dấu vết bố theo bồ nhí vào khách sạn, khi đối mặt với tình nhân, tôi chết lặng vì nhận ra người con gái tay trong tay với bố mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe vậy thì đến đợi sẵn ở quán cà phê đối diện khách sạn. Đúng như dự đoán, chỉ 30 phút sau, bố tôi và một cô gái trẻ ăn mặc khá mát mẻ đi đến. Vì người nhân viên phục vụ che ô ngay lập tức nên tôi không nhìn thấy mặt cô ta mà chỉ thấy trang phục và chụp được biển số xe của bố. Sau đó tôi chờ thêm 1 lát nữa thì thấy bóng dáng bố tôi ở sảnh khách sạn nên vội vàng chạy ra.

Chuyện bố như thế tôi đã chẳng còn bất ngờ nhưng điều khiến tôi choáng váng nhất lại lúc "mặt đối mặt" với cô tình nhân kia. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thy, bạn gái tôi. Tôi thét lên đầy giận dữ trước mặt mọi người: "Em có biết đó là bố tôi không?"

Bố tôi cũng bất ngờ không kém vì sự xuất hiện và thái độ của con trai. Tuy nhiên bao nhiêu năm kinh doanh khiến cho nét ngạc nhiên chỉ thoáng qua rồi ông nhanh chóng lấy bình tĩnh: "Hai đứa ở lại giải quyết, bố về trước". Thy ra sức giải thích rằng chỉ mới quen vài ngày, đúng lúc bố cô đổ bệnh nên đành nhắm mắt đưa chân để lấy tiền gửi về quê. Thế nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả và quyết định chia tay mặc cho cô ấy van xin.

Về nhà, dù không muốn chút nào nhưng hai bố con tôi phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Ông bảo: "Với bố thì cô ta bảo tên My. Bố và cô ta mới quen nhau qua một người bạn dịch vụ giới thiệu, hoàn toàn là tự nguyện và cũng không hề có chuyện bố cô ấy cần tiền đi viện. Bố biết bố đã sai nhưng cũng mong con chấm dứt với cô ta sớm ngày nào hay ngày đấy. Có lẽ cô ta không đơn giản như con nghĩ đâu".

Tôi giận bố vô cùng nhưng lời của ông không phải là không có lý. Tôi chắc chắn sẽ chia tay với Thy nhưng những tổn thương của tôi do 2 người họ gây ra thì ai sẽ bù đắp đây?

 

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Tất cả những gì mà vợ làm, anh hoàn toàn không biết. Cho đến khi nhất quyết lấy thêm tiền đưa cho bồ nhí thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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