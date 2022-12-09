Nửa đêm tân hôn mới chợp mắt, cứ nghe vài ba âm thanh lạ lùng phát ra ngay cạnh mình, khẽ nhìn sang bên vợ, tôi hoảng hốt chứng kiến điều cô làm bên cạnh

Tôi và Vy đến với nhau nhờ sự mai mối của người thân. Cũng như những cặp đôi nên duyên nhờ mai mối khác, chúng tôi không có quá nhiều thời gian tìm hiểu vì thực sự là hai đứa đã thuộc dạng quá lứa lỡ thì cả rồi. Nhìn sơ qua tôi và Vy khá hợp nhau về quan điểm, tính cách cũng như tương xứng về điều kiện công việc và gia đình. Thiết nghĩ chẳng thể đi đâu để tìm được một đối tượng tốt hơn, tôi và cô ấy quyết định nên duyên vợ chồng, cùng nhau xây đắp một tổ ấm chung.

Tôi là một người rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc. Chính vì thế khi nghe được những âm thanh lạ lẫm vang lên ngay bên cạnh mình thì tôi đã lập tức bị đánh thức.

Mọi chuyện suôn sẻ và êm đẹp cho đến đêm tân hôn. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi đều từng yêu đương nên chắc chắn hai đứa không còn bỡ ngỡ và quá ngượng ngập nữa. Nhờ đó mà đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi và nồng nàn. Chuyện quá khứ của vợ, tôi không hề hỏi đến và cũng chẳng để bụng. Chỉ cần hiện tại và tương lai cô ấy đối xử tốt với chồng là được.

Đã một thời gian dài tôi không có bạn gái, chính vì thế trong đêm tân hôn tôi có đòi hỏi vợ hơi nhiều. Cũng may cô ấy đều đáp ứng nhiệt tình và vui vẻ. Mãi đến nửa đêm hai đứa mới mệt nhoài và ngủ thiếp đi.

Tôi là một người rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc. Chính vì thế khi nghe được những âm thanh lạ lẫm vang lên ngay bên cạnh mình thì tôi đã lập tức bị đánh thức. Để rồi khi biết rõ những tiếng động ấy là gì và ai là người phát ra mớ âm thanh đó thì tôi không khỏi bàng hoàng sửng sốt.

Những tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ khe khẽ của phụ nữ khiến tôi rùng mình. Phải, người phát ra đám âm thanh nhạy cảm ấy không ai khác chính là vợ tôi. Vy đang tự thỏa mãn bản thân ngay bên cạnh chồng! Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được lại có tình cảnh tréo ngoe như thế xảy ra!

Lúc đó tôi đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng vẫn nằm im vờ như không hay biết gì. Tôi không biết phải đối mặt thế nào và phản ứng ra sao với vợ. Đó là một tình huống vô cùng tế nhị và nhạy cảm, tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn bị chồng bắt gặp. Có lẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ say nên Vy mới ngang nhiên làm điều đó ngay bên cạnh chồng mình.

Tôi càng nghĩ càng không thể hiểu nổi tại sao vợ lại làm như thế. Đêm tân hôn chúng tôi vừa kết thúc, tôi đòi hỏi cô ấy 3 lần liền chứ không phải chỉ qua loa cho xong. Tôi tự nhận thấy kỹ năng phòng the và vấn đề sinh lý của bản thân không đến nỗi nào. Những cô bạn gái trước đây của tôi chưa có ai phải phàn nàn về phương diện đó cả. Vậy hà cớ gì sau khi kết thúc đêm tân hôn mệt nhoài với chồng, vợ tôi vẫn phải tự thỏa mãn thêm cho bản thân?

Cứ nghĩ đến hành động đêm hôm trước của vợ là tôi lại không thấy thoải mái chút nào. Ảnh minh họa

Từ lúc ấy tới sáng tôi không thể ngủ nổi nữa. Tôi nghe rõ mồn một những động tác và âm thanh của vợ phát ra ngay sát cạnh mình. Một lúc lâu sau đó cô ấy mới im lặng dần và chìm vào giấc ngủ. Sáng ra vợ vẫn cư xử rất bình thường với tôi, tươi cười hòa nhã và hỏi thăm rất tình cảm. Nhưng cứ nghĩ đến hành động đêm hôm trước của vợ là tôi lại không thấy thoải mái chút nào.

Hành động của cô ấy cho thấy một khả năng duy nhất đó là tôi vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của vợ. Thật sự khó bề tưởng tượng nổi! Cả ngày bận rộn tiệc cưới đã mệt mỏi, chúng tôi lại tân hôn đến tận nửa đêm, vậy mà cô ấy vẫn còn sức lực và ham muốn nữa hay sao? Có phải vợ tôi thuộc mẫu phụ nữ có nhu cầu quá cao hay không?

Cô ấy không sai bởi cơ thể mỗi người mỗi khác. Thế nhưng quan trọng là liệu chúng tôi có thể hòa hợp trong phương diện tình dục được hay không? Tôi e rằng mình khó mà thỏa mãn được vợ mất. Chuyện ấy không hài hòa thì hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng và tình cảm vợ chồng sẽ sớm nhạt nhòa. Nghĩ mà thấy chán quá, vừa cưới nhau đã gặp chuyện thế này. Tôi phải làm gì đây?