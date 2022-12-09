Giận sôi người nhưng không ly hôn, nào ngờ tiểu tam tìm đến nơi tiết lộ ‘bí mật’ rùng rợn kèm câu nói của chồng khiến tôi thẳng thừng kí tên chẳng ngại ngùng

Tâm sự 09/12/2022 10:24

Giận sôi người nhưng không ly hôn, nào ngờ tiểu tam tìm đến nơi ‘tiết lộ sốc’ vạch trần khiến tôi thẳng thừng kí tên chẳng ngại ngùng

Trước đó tôi vẫn còn muốn níu kéo nhưng sau cuộc hẹn với cô bồ nhí của chồng, tôi đã không ngần ngại mà quyết định ly hôn.

Năm nay tôi đã 35 tuổi với 2 đứa con, đủ nếp đủ tẻ ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Nhờ chăm chỉ, tiết kiệm mà cách đây 5 năm, vợ chồng tôi cũng mua được một căn chung cư nhỏ. Những tưởng như thế là cuộc sống sẽ ổn định nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Từ khi được cất nhắc lên làm trưởng phòng, chồng tôi bỗng nhiên thay đổi đến chóng mặt. Công việc bận rộn khiến anh đi sớm về muộn đã đành, đằng này cả ngày nghỉ anh cũng đi biệt tăm, biệt tích. Nhiều hôm chỉ 3 mẹ con đi chơi với nhau mà tôi không khỏi tủi thân.

Thế nhưng tôi xác định rằng chỉ cần anh vẫn yêu thương mẹ con tôi, vẫn có trách nhiệm với gia đình thì tôi sẽ là luôn là hậu phương vững chắc của anh. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ lơ là việc nhà cửa lẫn nhiệm vụ đối nội đối ngoại, chăm sóc bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, không để ai phàn nàn gì.

Giận sôi người nhưng không ly hôn, nào ngờ tiểu tam tìm đến nơi tiết lộ ‘bí mật’ rùng rợn kèm câu nói của chồng khiến tôi thẳng thừng kí tên chẳng ngại ngùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có một điều khiến tôi không khỏi tự ti là từ sau khi sinh xong, nhan sắc và sức khỏe sụt giảm rõ rệt. Mặc dù tôi vẫn luôn chú ý đến ngoại hình nhưng chẳng thế nào chống lại được sự tàn phá của thời gian, sinh nở.

Và rồi vài tháng trở lại đây, tôi nhận thấy chồng mình có những biểu hiện lạ lùng. Đó là thường xuyên cười khúc khích khi nhắn tin với ai đó, là những cuộc điện thoại lén lút, là vài lần chuyển tiền đi không rõ mục đích,... Vì vậy mà tôi đã âm thầm điều tra. Mọi chuyện đúng như dự đoán: chồng tôi đã có nhân tình, là một cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi.

Tôi hiểu anh cũng giống như bao người đàn ông khác, bị hấp dẫn bởi những cô gái trẻ đẹp hơn. Đây âu cũng là thói thường thấy ở những người đàn ông khi vợ đã già nua, xấu xí nên tôi không ngần ngại mà hỏi thẳng khi biết chuyện dù giận đến sôi máu. Thế nhưng anh chẳng những không e ngại mà còn lên giọng:

"Nếu em biết rồi thì anh không giấu nữa. Anh yêu cô ấy và thấy không còn tình cảm với em nữa. Nếu em muốn, hãy chấp nhận mối quan hệ của anh, anh sẽ không ly hôn để 2 con có bố mẹ đầy đủ nhưng cũng sẽ không rời xa cô ấy đâu. Còn nếu em không chịu được thì ly hôn".

Càng nghe anh nói, tôi càng không tin đó là người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nay. Vì còn 2 đứa con nên tôi không thể dễ dàng từ bỏ như vậy mà quyết định đi gặp cô bồ nhí kia để nói chuyện. Hơn nữa, tâm lý của một người phụ nữ khiến chị muốn biết cô gái kia lợi hại ra sao mà anh lại nhẫn tâm bỏ mẹ con tôi như vậy.

 

Hôm đó, cô gái kia đến gặp tôi với phong thái vô cùng tự tin. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là những tiết lộ sau đó của cô ta: "Anh ấy là khách của em. Em chỉ là loại gái lấy thân nuôi miệng nên vốn không nghĩ anh ấy lại mê mình đến vậy. Em cũng chẳng hi vọng sẽ lấy được 1 người chồng tử tế nhưng cho đến lúc này thì anh ấy vẫn đối xử rất tốt với em".

Thực sự tôi không thể tin được chồng mình lại phản bội mẹ con tôi vì một cô gái làm nghề đó. Nghĩ có thể anh không biết nên tôi đã nói lại thì nhận được phản ứng gay gắt từ chồng: "Làm gái thì đã sao? Còn hơn phải sống với một người vợ xấu xí như cô. Không những thế ở bên cô ấy tôi mới biết thế nào là tình yêu thực sự!".

Tới lúc này tôi chỉ có thể cười chua chát mà thôi bởi tôi có cố gắng đến mấy thì người đàn ông ấy cũng sẽ không coi trọng. Vì vậy mà tôi nhanh chóng quyết định ly hôn, tôi không thể sống cả đời bên một người chồng không chút tình yêu với mình như thế.

 

Vừa bước ra tòa thấy tiểu tam cười mỉa mai, tôi giơ ra 1 tờ giấy khiến ả sợ hãi tột độ, mặt nghệt ra ngơ ngác như mất sổ gạo rồi bỏ về

Vừa bước ra tòa thấy tiểu tam cười mỉa mai, tôi giơ ra 1 tờ giấy khiến ả sợ hãi tột độ, mặt nghệt ra ngơ ngác như mất sổ gạo rồi bỏ về

Tôi chẳng buồn đáp lời trước sự tự đắc của cô ta, nội dung bên trong tờ giấy ghi rõ những thứ cần chứng minh, cô ta ngạc nhiên tột độ.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva Tâm sự tình yêu hôn nhân

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