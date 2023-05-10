Câu chuyện vô tình để mẹ chồng nghe thấy vì cửa phòng không đóng. Mẹ chồng Lan đứng ngoài cửa nói với vào “Anh chị đợi cho cháu tôi ăn no bụng rồi muốn làm gì thì làm”.

Cưới được hơn một tháng thì Lan có bầu vậy là bao kế hoạch của vợ chồng Lan đều sụp đổ. Thay vào đó, mẹ chồng bắt đầu lên kế hoạch tẩm bổ cho Lan và nhắc khéo chồng Lan phải “nhịn” "yêu" không sẽ ảnh hưởng đến em bé. Trong thời gian ấy chồng Lan thi thoảng mới được vợ “tặng” nên sau khi vợ sinh xong, anh chỉ chờ đến lúc vợ được thả cửa là lao vào.

Bất kể lúc nào nhìn thấy vợ là anh liền ngỏ ý để được làm “chuyện ấy”. Nghĩ thương chồng nên Lan cũng cố gắng chiều vì nhiều đêm chăm con vất vả không được ngủ nghỉ cho đầy đủ. Nhưng dường như nhu cầu của chồng Lan ngày một cao, có đêm anh muốn gần vợ hai lần mặc dù con chưa ngủ. Ảnh minh họa: Internet Mới đây nhất, Lan đang chăm con thì anh chồng cứ sấn đến người Lan và muốn làm "chuyện ấy". Lan đẩy chồng ra vì đang bận chăm con nhưng anh nhất định không chịu khiến Lan phát cáu. Câu chuyện vô tình để mẹ chồng nghe thấy vì cửa phòng không đóng. Mẹ chồng Lan đứng ngoài cửa nói với vào “Anh chị đợi cho cháu tôi ăn no bụng rồi muốn làm gì thì làm”.

Nghe mẹ chồng nói Lan giật bắn mình, Lan xấu hổ vô cùng còn chồng thì cứ vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy (Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ Hạnh phúc) đây là những tình huống dở khóc dở cười đối với những nàng dâu khi có ông chồng quá hồn nhiên mà không biết nghĩ cho vợ. Sau sinh, bản thân phụ nữ đã phải chịu đựng quá nhiều vết thương. Hơn nữa, việc chăm bẵm một đứa trẻ không phải là điều đơn giản nên họ ít nghĩ đến vấn đề tình dục. Có chăng, cũng phải đợi vài tháng, khi con lớn hơn, có thời gian ngủ nghỉ thì cảm xúc xác thịt đối với chồng sẽ được lặp lại, lúc ấy họ mới dám gần gũi chồng. Tuy nhiên, người vợ cũng cần thông cảm cho chồng, bắt chồng “nhịn” đến 9 tháng là điều rất khó. Chồng vội vàng hâm nóng lại tình cảm với vợ và muốn thỏa mãn cơn dục vọng của mình, đừng trách chồng. Ảnh minh họa: Internet Trong câu chuyện này, cả hai vợ chồng cần phải tế nhị, tính toán sao cho hợp lý nhất. Hãy đóng cửa phòng trước khi làm bất kỳ việc riêng của hai vợ chồng, như vậy vừa để không xấu hổ với mẹ chồng, vừa tôn trọng các thành viên khác trong gia đình. Vợ nên nhẹ nhàng nói với chồng về vấn đề chăn gối. Vợ chồng chung sống với nhau cả đời, thời gian yêu thương nhau còn dài thì cần gì phải vội vàng. Hãy dành tất cả cho con cái trước, sau đó mới nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Nhưng không nên vì thế mà bỏ rơi chồng, cũng cần quan tâm ân ái chồng đúng thời điểm, có những vậy tình cảm vợ chồng mới hạnh phúc bền lâu được.

Sau một đêm ân ái trên giường, chồng trưng bộ mặt khó coi, quăng một cục tiền ra trước mặt tôi rồi yêu cầu cay đắng này Cưới nhau được 1 năm thì tôi có thai, hơn nữa còn là thai đôi. Đây là niềm vui và bất ngờ cực kì lớn với tôi. Nhưng phụ nữ mang thai đôi thật sự không dễ dàng, huống hồ người nhỏ con như tôi.

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