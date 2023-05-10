Mẹ chồng nổi giận vì con trai cứ đòi làm 'chuyện ấy' quá nhiều trong thời gian con dâu mang thai

Tâm sự 10/05/2023 04:55

Câu chuyện vô tình để mẹ chồng nghe thấy vì cửa phòng không đóng. Mẹ chồng Lan đứng ngoài cửa nói với vào “Anh chị đợi cho cháu tôi ăn no bụng rồi muốn làm gì thì làm”.

Cưới được hơn một tháng thì Lan có bầu vậy là bao kế hoạch của vợ chồng Lan đều sụp đổ. Thay vào đó, mẹ chồng bắt đầu lên kế hoạch tẩm bổ cho Lan và nhắc khéo chồng Lan phải “nhịn” "yêu" không sẽ ảnh hưởng đến em bé.

Trong thời gian ấy chồng Lan thi thoảng mới được vợ “tặng” nên sau khi vợ sinh xong, anh chỉ chờ đến lúc vợ được thả cửa là lao vào.

Bất kể lúc nào nhìn thấy vợ là anh liền ngỏ ý để được làm “chuyện ấy”. Nghĩ thương chồng nên Lan cũng cố gắng chiều vì nhiều đêm chăm con vất vả không được ngủ nghỉ cho đầy đủ. Nhưng dường như nhu cầu của chồng Lan ngày một cao, có đêm anh muốn gần vợ hai lần mặc dù con chưa ngủ.

Mẹ chồng nổi giận vì con trai cứ đòi làm 'chuyện ấy' quá nhiều trong thời gian con dâu mang thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới đây nhất, Lan đang chăm con thì anh chồng cứ sấn đến người Lan và muốn làm "chuyện ấy". Lan đẩy chồng ra vì đang bận chăm con nhưng anh nhất định không chịu khiến Lan phát cáu. Câu chuyện vô tình để mẹ chồng nghe thấy vì cửa phòng không đóng. Mẹ chồng Lan đứng ngoài cửa nói với vào “Anh chị đợi cho cháu tôi ăn no bụng rồi muốn làm gì thì làm”.

Nghe mẹ chồng nói Lan giật bắn mình, Lan xấu hổ vô cùng còn chồng thì cứ vô tư như không có chuyện gì xảy ra.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy (Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ Hạnh phúc) đây là những tình huống dở khóc dở cười đối với những nàng dâu khi có ông chồng quá hồn nhiên mà không biết nghĩ cho vợ. Sau sinh, bản thân phụ nữ đã phải chịu đựng quá nhiều vết thương. Hơn nữa, việc chăm bẵm một đứa trẻ không phải là điều đơn giản nên họ ít nghĩ đến vấn đề tình dục. Có chăng, cũng phải đợi vài tháng, khi con lớn hơn, có thời gian ngủ nghỉ thì cảm xúc xác thịt đối với chồng sẽ được lặp lại, lúc ấy họ mới dám gần gũi chồng.

Tuy nhiên, người vợ cũng cần thông cảm cho chồng, bắt chồng “nhịn” đến 9 tháng là điều rất khó. Chồng vội vàng hâm nóng lại tình cảm với vợ và muốn thỏa mãn cơn dục vọng của mình, đừng trách chồng.

Mẹ chồng nổi giận vì con trai cứ đòi làm 'chuyện ấy' quá nhiều trong thời gian con dâu mang thai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong câu chuyện này, cả hai vợ chồng cần phải tế nhị, tính toán sao cho hợp lý nhất. Hãy đóng cửa phòng trước khi làm bất kỳ việc riêng của hai vợ chồng, như vậy vừa để không xấu hổ với mẹ chồng, vừa tôn trọng các thành viên khác trong gia đình. Vợ nên nhẹ nhàng nói với chồng về vấn đề chăn gối.

Vợ chồng chung sống với nhau cả đời, thời gian yêu thương nhau còn dài thì cần gì phải vội vàng. Hãy dành tất cả cho con cái trước, sau đó mới nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Nhưng không nên vì thế mà bỏ rơi chồng, cũng cần quan tâm ân ái chồng đúng thời điểm, có những vậy tình cảm vợ chồng mới hạnh phúc bền lâu được.

Sau một đêm ân ái trên giường, chồng trưng bộ mặt khó coi, quăng một cục tiền ra trước mặt tôi rồi yêu cầu cay đắng này

Sau một đêm ân ái trên giường, chồng trưng bộ mặt khó coi, quăng một cục tiền ra trước mặt tôi rồi yêu cầu cay đắng này

Cưới nhau được 1 năm thì tôi có thai, hơn nữa còn là thai đôi. Đây là niềm vui và bất ngờ cực kì lớn với tôi. Nhưng phụ nữ mang thai đôi thật sự không dễ dàng, huống hồ người nhỏ con như tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự mẹ chồng tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 12 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 24 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm