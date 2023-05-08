Mẹ chồng đến ở tạm nhà chúng tôi 3 tháng, sau khi bà đi, tôi vào dọn phòng và mở tủ quần áo thấy đồ vật này tôi liền bật khóc nức nở

Tôi tên là Hoàng Anh, sinh ra trong một gia đình khá tốt, bố mẹ đều làm việc trong cơ quan nhà nước. Từ nhỏ tôi đã được gia đình yêu thương hết mực. Vì tôi có hiểu biết và học tập tốt, nhiều người thân trong gia đình coi tôi như một tấm gương tốt để các em học tập theo.

Chuyện mẹ chồng giúp đỡ và chăm sóc cho con dâu và con trai của mình không phải là chuyện hiếm. Nhiều mẹ chồng trên thế giới đã trở thành một người bạn đồng hành đắc lực cho con dâu và con trai của họ trong cuộc sống hôn nhân. Câu chuyện mới đây chia sẻ trên trang Sohu là một ví dụ điển hình như vậy.

Ở đại học, tôi quen được người chồng của mình. Lúc đó anh ấy thực sự rất xuất sắc, học tập rất tốt và là một người được nhiều người ngưỡng mộ.

Bố mẹ luôn khuyến khích tôi học hành chăm chỉ, trở thành một người xuất sắc trước khi tìm được người xuất sắc hơn. Lúc đó, tôi không hiểu ý nghĩa của điều đó câu, nhưng tôi biết rằng những gì cha mẹ tôi nói sẽ không bao giờ sai.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi vẫn là người đầu tiên chiếm được trái tim anh ấy. Dù biết rằng hoàn cảnh gia đình anh ấy không tốt, nhưng tôi không thấy phiền lòng. Bởi vì anh có tài năng và tôi rất ngưỡng mộ, hơn nữa anh ấy còn chịu đựng khó khăn hơn người bình thường.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chồng tôi đã bắt đầu làm việc trong lĩnh vực lập trình và thu nhập hàng tháng của anh cũng khá cao. Nếu thiết kế ra sản phẩm tốt, số tiền kiếm được có thể lên tới vài chục nghìn tệ hoặc hơn.

Vì có một nền tảng kinh tế ổn định, chồng tôi đã cầu hôn và bố mẹ tôi cũng rất hài lòng với anh và coi anh là một người rất tài năng.

Vì vậy, khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ tôi đã đóng góp một nửa số tiền mua căn nhà cho chúng tôi. Vì điều này, chồng tôi rất biết ơn bố mẹ vợ và luôn nhớ đến những điều tốt đẹp về hai người. Sau đó, anh cũng thành lập một công ty của riêng mình.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn và phân chia công việc một cách rõ ràng. Sự nghiệp của chồng tôi cũng đang phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Năm thứ hai sau khi kết hôn, chúng tôi có một đứa con trai. Khi tôi đang ở trong thời kỳ nghỉ sinh, mẹ chồng của tôi lại bị ốm, vì khoảng cách xa, bà không thể đến được. Sau đó, chúng tôi chỉ đến thăm bà vào dịp Tết.

Khi con trai tôi năm tuổi, mẹ chồng muốn đến thành phố sống một thời gian. Chồng tôi đã thảo luận và tôi đã đồng ý. Khi biết mẹ chồng sắp đến, tôi đã đặt mua đồ dùng mới cho bà và dọn phòng cho bà trông rất đẹp. Khi đến, bà sẽ giúp tôi nấu ăn và giặt quần áo, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều công việc.

Tuy nhiên, mẹ chồng tôi có một thói quen không tốt, đó là thích đi lượm phế liệu và chồng chất những chai lọ đó trong nhà, khiến không khí trong nhà trở nên khó chịu và tôi cũng đã nói với bà.

Mỗi khi tôi cho mẹ chồng tiền để mua thực phẩm thì bà chỉ mua những thực phẩm không còn quá tươi. Lý do được bà đưa ra thực phẩm đó rẻ hơn và bà muốn tiết kiệm. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi không phải đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn như mẹ chồng của tôi từng trải qua, vì vậy không cần phải tiết kiệm quá nhiều.

Còn phòng mẹ chồng rất bẩn, nhưng tôi không muốn lần nào cũng nói rõ ra vì không muốn mẹ chồng cảm thấy tôi coi thường bà nên chỉ đành im lặng. Vì vậy, tôi đã chịu đựng và đợi thời gian qua đi vì mẹ chồng ở đó chỉ có 3 tháng.

Nhưng bà cũng quản chúng tôi quá gay gắt. Mỗi khi chúng tôi sử dụng một thứ gì đó và nếu nó có giá đắt hơn một chút, mẹ chồng của tôi sẽ càu nhàu trong một thời gian dài.

Vì vậy, tôi đã hối hận vì đã đồng ý để mẹ chồng sống cùng với chúng tôi. Tôi đã bị ép phải chịu đựng trong ba tháng và khi mẹ chồng cuối cùng cũng quay trở về nhà, tôi không muốn giữ bà lại.

Khi mẹ chồng chuẩn bị rời đi, bà yêu cầu tôi dọn dẹp tủ quần áo của bà và cho biết rằng bà không có thời gian để làm sạch tủ quần áo trong suốt thời gian ở đó.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tôi dọn dẹp tủ quần áo, tôi phát hiện một bức thư và một sổ tiết kiệm trong tủ.

Trong thư viết: “Con dâu, mấy ngày nay mẹ quấy rầy con nhiều chuyện, mẹ biết công ty của con trai làm ăn không tốt, số tiền này là để dành cho con lúc khẩn cấp. Trước đây, mẹ đã kiếm được một số tiền nhỏ từ việc bán ve chai, tổng cộng hơn 800 tệ và mẹ để lại nó cho con. Mẹ hy vọng com có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Đọc xong bức thư, tôi gọi chồng ngay lập tức. Tôi không biết bà biết chuyện này từ khi nào nhưng tôi cảm thấy xấu hổ vì cách tôi đã đối xử với mẹ chồng lúc trước. Trong thời gian khó khăn, mẹ chồng đã trợ giúp hai vợ chồng tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.