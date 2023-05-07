Theo người dân trong thôn, bố chồng Quách Đàm thường giúp con dâu Trường Phương tắm, còn con trai ông cũng đi làm xa quanh năm nên con trai ông không có thời gian chăm sóc.

Theo thông tin từ Sohu, vào năm 2012, tại tỉnh Tứ Xuyên, có tin đồn về một ông bố chồng và một cô con dâu.

Khi Lý Kỳ đến gần cửa sổ phòng ngủ của Quách Đàm, bà đã thấy được cảnh tượng mà bà từng tưởng tượng trong đầu. Ban đầu, bà rất tức giận, nhưng sau đó cảm động và rơi nước mắt trong im lặng. Tiếp theo, bà đưa con và cháu trai quay về nhà.

Như đã nói, không có bức tường nào không được thông gió, những tin đồn này đã đến tai mẹ chồng của cô, Lý Kỳ tức giận đưa cháu và con trai đến để chất vấn Quách Đàm.

Tuy nhiên, con trai của bà không hiểu tại sao phản ứng của mẹ lại thay đổi nhanh đến vậy.

Sự việc này bắt đầu vào một ngày cách đây năm năm.

Vào năm 2009, Trương Phương và Quách Siêu kết hôn, đám cưới rất náo nhiệt, bởi vì dân làng đều biết Quách Siêu cưới một người vợ xinh đẹp khiến họ ghen tị.

Trên thực tế, theo điều kiện và ngoại hình của Trường Phương, anh không xứng với cô ấy. Chỉ vì Quách Siêu đã cứu Trương Phương khỏi những tên côn đồ trên đường về nhà.

Sau một năm kết hôn, Trương Phương hài lòng với cuộc sống có hai con của mình, nhưng chồng cô phải đi làm xa. Sức nặng của việc chăm sóc hai đứa trẻ khiến cuộc sống khó khăn hơn.

Quách Đàm mất mẹ từ khi còn nhỏ nên việc nuôi dưỡng đều là do bố anh, Quách Siêu đảm nhiệm. Trương Phương đã đi làm để kiếm thêm tiền, trong khi hai đứa trẻ được giao cho Quách Siêu chăm sóc.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế, cuộc sống tuy vất vả nhưng cả nhà rất vui.

Tuy nhiên, có một tình huống không thể lường trước được, vào năm 2012, một tai họa đã giáng xuống gia đình không mấy giàu có này khiến gia đình phải chịu áp lực chưa từng có.

Hôm đó, trời còn chưa sáng, bố chồng Quách Đàm dậy sớm tập thể dục nhưng mãi không thấy con dâu Trương Phương dậy nấu ăn.

Quách Đàm nghĩ có thể vì chăm con quá mệt nên bắt đầu tự nấu ăn nhưng con dâu vẫn chưa dậy cho đến khi cơm chín, còn nghe thấy tiếng khóc. của những đứa trẻ trong phòng.

Quách Đàm vốn muốn đi vào xem một chút, nhưng nghĩ đến con dâu đang ngủ, đi vào cũng không tiện, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi một hồi.

Khoảng 10 phút sau, đứa trẻ vẫn khóc mà con dâu vẫn không dỗ được, bố chồng không đợi được nữa bèn gõ cửa, chỉ thấy con dâu đang nằm trên mặt đất, toàn thân lạnh cóng và bất tỉnh.

Quá hoảng sợ, Quách Đàm và những người hàng xóm lập tức đưa cô đến bệnh viện và kết quả chẩn đoán là xuất huyết não. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng nửa người bên trái của cô bị liệt, chân trái và tay trái co quắp ở các mức độ khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Vì thời gian ba tháng, tiền chữa bệnh đã nợ hơn 100.000 tệ (khoảng 339 triệu). Cha con đang lo lắng về tiền bạc, làm cho tóc trắng của họ tăng lên rất nhiều.

Vì không có tiền uống thuốc tây, ông nhờ một bác sĩ già ở Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc kê đơn.

Sức nặng của việc chăm sóc gia đình đã đè nặng trên vai Quách Siêu và hiện tại, tình hình đã trở nên càng khó khăn hơn.

Bây giờ, vấn đề khó khăn đối với gia đình là làm thế nào để chăm sóc vợ mình khi anh phải đi làm mà không có phụ nữ nào ở nhà.

Quách Siêu suy nghĩ: Nếu không đi làm ở địa phương, lương sẽ rất thấp và không thể đảm bảo cuộc sống cơ bản của gia đình. Chỉ có thể đi làm ở nơi khác vì anh cần trả nợ.

Điều đầu tiên Quách Siêu nghĩ đến chính là mẹ vợ, nhưng nhà mẹ vợ cách nhà mình quá xa, di chuyển không tiện nên ý tưởng này bị bác bỏ.

Cha con họ Quách đã bàn bạc rất lâu với Trương Phương và cuối cùng đồng ý để bố chồng chăm sóc con dâu.

Nhìn thấy sự bối rối của con trai mình, cha của anh, Quách Đàm, nói: “Con trai, ra ngoài làm việc đi. Cha sẽ chăm sóc con dâu”.

Thế là Quách Siêu nước mắt lưng tròng từ biệt cha già đặt chân lên chuyến tàu xuôi nam, dấn thân vào con đường trả nợ. Có thể anh sẽ không quay trở lại cho đến sau Tết, vì nếu tiếp tục làm việc trong Tết, anh ta sẽ nhận được lương gấp ba lần so với bình thường.

Gánh nặng của một gia đình bốn người đổ lên vai Quách Siêu.

Quách Đàm thực sự rất sợ khi phải giúp Trương Phương đi vệ sinh, nhưng ông phải làm vì không có lựa chọn nào khác. Ông phải giúp đỡ cô từ việc đi vệ sinh đến vệ sinh cá nhân.

Thời tiết vào tháng 6 đã trở nên nóng, nhưng cô đã không tắm gội trong hơn ba tháng. Lần cuối cùng cô tắm gội là khi hàng xóm giúp đỡ, vì ông đã già và sau khi tắm gội, hàng xóm đã rất mệt mỏi, vì vậy ông không muốn gây phiền phức cho ai nữa.

Tắm cho con dâu là việc cấp bách, không cần trì hoãn nữa.

Quách Đàm vừa đi hái thảo dược về, thấy mồ hôi nhễ nhại, bèn về nhà tắm rửa rồi đi nấu cơm.

Khi đưa bữa ăn cho con dâu của mình, ông ngửi thấy mùi mồ hôi trong nhà, rồi nhận ra rằng con dâu đã không tắm gội được trong một thời gian dài. Vì vậy, ông đã đưa ra ý tưởng của mình cho cô.

Ảnh minh họa: Internet

Cô con dâu giật mình, ngượng ngùng theo bản năng từ chối. Nhưng dưới sự thuyết phục của bố, cuối cùng cô cũng đồng ý.

Sau khi đun sôi một nồi nước nóng lớn, ông bố chồng bịt mắt nửa người ôm con dâu rồi từ từ đưa vào bồn tắm.

Cuối cùng, việc tắm đã hoàn thành. Quách Đàm cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn và ông thở dài một hơi.

Bố chồng vô tình nhìn thấy lưng của con dâu, ở giữa lưng có một vùng sưng đỏ lớn, có dấu hiệu mưng mủ, đây là biểu hiện ban đầu của bệnh lở loét. .

Quách Đàm hiểu rõ nhất, có vẻ như việc tắm và xoa bóp là không thể thiếu. Tuy nhiên, điều mà ông không biết là việc tắm này đã trở thành nguồn tin đồn.

Việc tốt không nói ra ngoài, việc xấu truyền ngàn dặm, việc Quách Đàm tắm cho con dâu được truyền tụng rộng rãi trong thôn, thậm chí còn bị thêu dệt.

Không chỉ làng biết, mà ngay cả các thị trấn và làng đều biết hành động của ông. Cô con dâu cũng biết chuyện, ngượng ngùng nói với bố chồng: “Bố, bố đừng tắm cho con nữa”. Quách Đàm đau khổ và tức giận nói: “Tôi không xấu hổ về bất cứ điều gì và tôi không sợ những lời đàm tiếu”.

Mẹ của Trương Phương khi nghe điều này đã rất tức giận và lợi dụng việc con gái bị bại liệt để làm chuyện vô liêm sỉ nên đã cùng gia đình đến đây để đòi công lý.

Sau khi xem quá trình tắm, bà đã rơi nước mắt. Vì Trương Phương bị liệt nên không thể di chuyển được, nên chỉ có những người trong gia đình mới có thể chăm sóc được cô.

Với sự xoa bóp liên tục, vết đau trên giường của con dâu dần dần được chữa lành. Quách Đàm cũng mời một bác sĩ đến châm cứu cho Trương Phương, để cô cảm nhận được phần bên phải cơ thể của mình. Ông cũng đã nghe theo lời dặn của bác sĩ và xoa bóp cho con dâu mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Guo Damin, sức khỏe của con dâu ngày càng tốt hơn, cô dần cảm thấy tay chân, có thể tự hoạt động. Thỉnh thoảng Quách Đàm lại dắt con dâu ra ngoài tắm nắng, dân làng đi qua thấy sự thay đổi này, những lời “tội ác” vô cớ ấy cũng giảm đi nhiều.

Người con ở Quảng Đông xa xôi cũng rất vui, thấy người cha già đã phải trả giá đắt và chịu đựng rất nhiều, người con xúc động rơi nước mắt lặng lẽ.

Sau sáu năm lao động ở thành phố, Quách Siêu đã trả gần hết nợ.

Bây giờ gia đình và con trai của ông đang phát triển theo chiều hướng tốt. Quách Đàm là anh hùng vĩ đại của cả gia đình, hơn nữa, chính phủ đã biết được điều này và cung cấp trợ cấp sinh hoạt tối thiểu cho gia đình ông. Đây chắc chắn là một sự trợ giúp kịp thời.

Người chồng không còn phải ra ngoài làm việc, và chính phủ cũng đã giải quyết vấn đề việc làm của Quách Siêu.

Dân làng cũng đang cố gắng hết sức để kể những chiến công hiển hách của Quách Đàm với thế giới bên ngoài và ông đã trở thành một người cha chồng mẫu mực thực sự của cả làng.