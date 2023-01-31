Mẹ chồng bỏ cháu nội lên ở với con gái mới sinh, tôi tị nạnh thì bà nói lại một câu khiến tôi 'cứng họng' không nói nên lời

Tâm sự 31/01/2023 13:46

Đang được mẹ chồng giúp đỡ là thế, ấy vậy mà em chồng vừa mới sinh được 3 hôm bà đã bỏ cháu nội khăn gói lên nhà con rể ở chăm cháu ngoại.

Vì bầu trước không hoãn cưới được nên hôn lễ của tôi với em gái chồng chỉ cách nhau có 3 tháng. Hai chị em cùng có bầu, em chồng mang thai sau tôi hơn một tháng và lấy chồng cách nhà khoảng 30 km. Em chồng tôi là người học rộng, giỏi giang, biết kiếm tiền, khéo léo trong giao tiếp nên rất được lòng mọi người. Còn tôi thì ngược lại không biết ăn nói, làm lương công nhân 7 triệu đồng. Đó cũng là điều tôi luôn tự ti, chán nản khi nhà chồng luôn mang em chồng ra so sánh với tôi.

Sợ tốn kém, vợ chồng tôi chỉ dám đăng ký sinh ở viện bình thường, rồi tranh thủ đi xin đồ sơ sinh cũ cho con vừa tiết kiệm vừa để lấy vía tốt. Mới đẻ, tôi cũng được mẹ chồng chăm sóc mỗi ngày. Bà vào chơi, bế cháu giúp tôi suốt. Có mẹ chồng đỡ đần tôi thấy sinh con không cực lắm, cơm có mẹ nấu, quần áo mẹ giặt. 

Đang được mẹ chồng giúp đỡ là thế, ấy vậy mà em chồng vừa mới sinh được 3 hôm bà đã bỏ cháu nội khăn gói lên nhà con rể ở chăm cháu ngoại. Bà bảo đi chăm cháu ngoại tới khi nó đi nhà trẻ thì về. Tôi nghe mà khó chịu, bì tị ra mặt. Ai đời cháu nội không bế, lại đi bế cháu người ta. Tôi không hiểu mẹ chồng nghĩ gì nữa, không sợ lời đàm tiếu từ thiên hạ sao.

Đi bế cháu ngoại gần một tháng bà mới chịu về vì giỗ cụ. Em chồng có con nhỏ nên không về mà mẹ chồng cũng chỉ muốn nhanh nhanh lo cỗ bàn xong còn lên với cháu ngoại, với con gái. Tôi bực, khó chịu tị với em chồng mà nói bóng gió: "Con trai ạ, con là cháu nội, cháu đích tôn cũng không bằng cháu người ta rồi. Đồ ngoại bao giờ cũng được coi trọng hơn đồ nội mà". 

Mẹ chồng bỏ cháu nội lên ở với con gái mới sinh, tôi tị nạnh thì bà nói lại một câu khiến tôi 'cứng họng' không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng đang sắp đồ nghe tôi nói vậy, bà ra nói thẳng với tôi: "Mày đừng có ăn nói xách mé nhé. Mẹ chồng em mày mất lâu rồi, một mình nó chăm con cực, tao lên trông cháu ngoại giúp thì sao? Mà mấy năm nay, em chồng mày tháng nào cũng gửi biếu bố mẹ 5 triệu, còn mày từ hồi về làm dâu đã biếu mẹ chồng được cái gì chưa mà tỵ? Tao nhận tiền của con gái thì phải giúp nó chứ. Con dâu ăn ở không ra gì thì đừng trách nhà chồng!".

Bất ngờ trước những lời lẽ đanh thép của bà, tôi cứng họng không cãi được lời nào vì bà nói đúng. Từ ngày làm dâu đến giờ tôi chẳng biếu mẹ chồng được cái gì, kể cả bộ quần áo. Tôi luôn tiết kiệm, căn ke từng đồng để nuôi con và làm lương thấp có dư giả đâu mà rủng rỉnh tiền biếu mẹ như em chồng chứ? Không có bà nội chăm, tôi phải xin về ngoại chơi đến hết cữ, nhờ bà ngoại bế giờ mẹ lại nói thế.

Người ta có tiền, dẻo miệng thì được yêu chiều còn tôi không có tiền, không khéo miệng thì bị mẹ chồng ghét. Tưởng mẹ chồng chỉ nói thế rồi bỏ qua, ấy vậy mà bà lại còn bảo chồng tôi "dạy lại vợ" khiến tôi nghe đủ những lời trách móc, cằn nhằn của chồng. Càng ngày tôi lại càng thấy khó chịu với cô em chồng thảo mai kia. Nhưng trớ trêu thay nhà chồng toàn bênh, nhờ cô ấy mà nhà tôi tôi sửa được nhà, có tiền lương mỗi tháng từ con gái. Người ta cứ bảo con gái là con nhà người ta, con dâu mới là con mình nhưng với nhà chồng tôi không thế thì phải.

Liệu hết 6 tháng cữ tôi đi làm, bà nội có về bế cháu giúp tôi không hay lại bế cháu ngoại? Làm dâu mà sao tôi thấy cay đắng, tủi nhục thế và càng bị nhà chồng coi thường hơn khi không có tiền, không biết nịnh. Theo mọi người tôi phải làm gì đây?

Lén hẹn gặp chồng cũ sau ly hôn, vừa gõ cửa nhà anh ta thì phải 'cắn chặt môi' khi thấy người này

Lén hẹn gặp chồng cũ sau ly hôn, vừa gõ cửa nhà anh ta thì phải 'cắn chặt môi' khi thấy người này

Đến nhà chồng cũ, Linh hồi hộp gõ cửa. Lúc cảnh cửa mở ra, cô choáng váng và cắn chặt môi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống