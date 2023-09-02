Lý Hân, 28 tuổi, là một nhân viên văn phòng làm việc ở Thượng Hải. Cô trẻ, xinh đẹp, tốt bụng và tràn đầy tình yêu, mong muốn có một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện của người phụ nữ sau khi biết kết quả khám thai định khoe với chồng nhưng không ngờ anh ngoại tình với người khác.

Đối với người khác, anh là một người chồng tuyệt vời, trẻ trung, năng động và điển trai. Mẹ chồng của Lý Hân, một người lớn tuổi đơn giản, chỉ muốn có một đứa cháu trai để ôm, thích trò chuyện và thường xuyên trêu chọc Lý Hân, khiến cô cảm thấy áp lực gấp nhiều lần.

Trong khi đó, Chân Cương, 32 tuổi, là chồng của Lý Hân, một kỹ sư công nghệ thông tin nổi tiếng trong một công ty hàng đầu trong nước, có thu nhập khá cao.

Lý Hân và Chân Cương đã kết hôn được 5 năm, cuộc sống sau hôn nhân của họ trôi qua mỗi ngày theo quy củ, hạnh phúc và bình yên, nhưng bên trong, ẩn chứa những nỗi buồn khó nói thành lời.

Ảnh minh họa: Internet

Họ không có con, điều đó khiến cuộc hôn nhân của họ trở nên ngày càng mong manh. Đặc biệt là đối với Lý Hân, cô không chỉ phải chịu đựng những lời trêu chọc hàng ngày từ mẹ chồng mà còn phải chịu đựng sự xấu hổ khi bị gọi là “con gà không biết đẻ trứng”.

Tuy nhiên, điều làm cô đau lòng hơn cả là, trong vài ngày qua, cô nghe được những tin đồn không bình thường về chồng cô và một cô thực tập sinh trong công ty của họ, tên là Tiểu Lệ.

Lý Hân bắt đầu nghi ngờ chính mình, liệu có phải vấn đề nằm ở cơ thể cô, khiến hôn nhân của họ bước vào bước đường cùng.

Cô căng thẳng, bắt đầu đổ lỗi cho bản thân, lòng đầy bối rối và đau đớn. Mỗi tối, cô đều đứng một mình trước cửa sổ, nhìn vào bầu trời đầy sao lấp lánh, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng.

Một ngày, Lý Hân đi làm như mọi ngày, nhưng tình cờ phát hiện ra rằng kinh nguyệt tháng này của mình đã trễ gần 10 ngày rồi, vì vậy cô nhanh chóng xin nghỉ, đến bệnh viện kiểm tra, kết quả lại là không ngờ: cô đang mang thai.

Lý Hân, với báo cáo kiểm tra trong tay, đã mất khoảng 10 phút để đọc kỹ. Tin tức mang thai này đối với cô giống như mặt trời mọc, toả sáng và ấm áp.

Cô quyết định làm cho Chân Cương một bất ngờ lớn. Cô xin nghỉ sớm và đặc biệt đi qua chợ để làm món cá trê mà chồng cô thích.

Cô tưởng tượng Chân Cương thưởng thức một tô canh cá trê thơm ngon mà cô đã nấu, sau đó đưa báo cáo kiểm tra mang thai cho anh xem. Trong lòng Lý Hân tràn đầy ngọt ngào và kỳ vọng.

Tuy nhiên, khi về nhà, cô phát hiện có một đôi giày cao gót nữ trên giá giày, không phải của cô. Cô nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, mở cửa một cách nhanh chóng, và có tiếng kêu thét của một người phụ nữ, làm vỡ tất cả niềm vui và kỳ vọng trước đó của Lý Hân.

Cô chỉ thấy Chân Cương và một người phụ nữ trẻ nằm trên giường, trang phục của người phụ nữ trẻ không gọn gàng, ánh mắt hoảng sợ lấp lánh dưới ánh đèn.

Chân Cương cũng trông kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ Lý Hân sẽ về nhà sớm như vậy. Cá trê trong tay cô rơi xuống đất và các đồ ăn khác cũng rơi vãi trên sàn như tâm trạng của Lý Hân lúc này.

Chân Cương bắt đầu giải thích một cách lắp bắp: "Xin lỗi, anh... anh không ngờ em về nhà sớm như vậy, mọi chuyện này...”

Tuy nhiên, lúc này cô gái kia đã khóc lóc và chen ngang nói: “Xin lỗi, Lý Hân, tôi không nên đến đây...”

Lý Hân nghe họ giải thích, trái tim cô đau đớn, cô nhìn chằm chằm vào họ, miệng khẽ cười lạnh, giọng điệu bình tĩnh nói: “Người nên xin lỗi là tôi, tôi không nên về nhà vào thời điểm này, xin lỗi!”

Khi đó, cô biết trong lòng rằng cuộc hôn nhân của cô và Chân Cương đã đến hồi kết. Sau khi nói điều đó, Lý Hân rời khỏi phòng ngủ, ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, để tự an ủi bản thân.

Hai phút sau đó, cô gái kia vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ, mặc quần áo và ra đi nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Chân Cương cũng sau đó đi ra từ phòng ngủ, ngồi ngượng ngùng đối diện với Lý Hân. Cô nhìn chằm chằm vào chồng mình một cách bình tĩnh và hỏi: “Anh không nên giải thích sao?”

Chân Cương im lặng một lúc, sau đó nói một câu: “Vẫn là do em không thể sinh con, tôi cũng không còn cách nào khác”.

Lý Hân cười lạnh và nói: “Ai nói anh không có con, thực ra đứa con của anh đang ở trong ngăn kéo đó”. Sau khi nói xong, cô đứng dậy và đi một mình, để lại Chân Cương trơ mắt nhìn.

Một vài ngày sau đó, Lý Hân mời Chân Cương đến cục dân sự để làm thủ tục ly hôn. Sau khi ra khỏi cửa, Chân Cương nhớ lại lời của Lý Hân, anh đi đến ngăn kéo bên cạnh ghế sofa trong nhà và tìm thấy một bản báo cáo kiểm tra mang thai của Li Xin. Anh kinh ngạc nhìn hai chữ "dương" trên báo cáo và nhớ lại lời của Lý Hân trong đầu: “Ai nói em không có con?”.

Anh mới hiểu rằng, thực ra Lý Hân đã mang bầu và anh cũng có một đứa con, anh liên lạc với vợ cũ, hy vọng có thể hàn gắn, nhưng đã quá muộn.

Lý Hân từ chối yêu cầu của Chân Cương, cô nói với anh rằng mình đã mất đi đứa con. Thế giới của Chân Cương sụp đổ, nhưng vào thời điểm này, Lý Hân không còn mơ tưởng về mối quan hệ này nữa.

Cô sắp xếp hành lý của mình và chuyển đến một thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô tìm được một công việc mới và sống một cuộc sống bình yên và hài lòng. Sau đó, cô kết hôn lại và một năm sau đó mang thai. Cô biết rằng quyết định ban đầu của mình là đúng, cô sống hạnh phúc bên đứa con của mình.