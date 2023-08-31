Chồng cũ ép ly hôn vì không thể sinh con, đến nửa năm sau anh đến tận cửa đưa cho một thứ khiến tôi gần như gục xuống đất

Tôi và chồng cũ đã quen nhau từ khi còn đi học đại học. Khi đó, trường tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, và tôi thấy những người biết nhảy hip hop rất ngầu, vì vậy tôi đã đăng ký vào câu lạc bộ này.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về người phụ nữ bị chồng ép ly hôn vì không thể sinh con nhưng đến nửa năm sau anh đề nghị quay lại với vợ.

Định mệnh là do trời sắp đặt, chúng tôi không lâu sau đó đã yêu nhau. Tình cảm của chúng tôi luôn tốt đẹp, anh ấy luôn cho tôi sự chăm sóc tốt nhất và mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Ngẫu nhiên, chồng cũ của tôi là chủ tịch câu lạc bộ này, anh ấy lớn hơn tôi một khóa. Ban đầu, chúng tôi cùng nhau đến sân nhảy rất sớm mỗi ngày và từ đó tôi bắt đầu trò chuyện với anh ấy.

Sau khi anh tốt nghiệp, anh ở lại thành phố đại học làm việc. Mỗi cuối tuần, tôi cũng thường đi chơi và ăn uống cùng anh ấy. Một năm sau đó, tôi cũng tốt nghiệp và ở lại thành phố trường đại học để cùng anh ấy vun đắp cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Sau năm năm hẹn hò với người chồng cũ, chúng tôi quyết định kết hôn. Sau khi kết hôn, chúng tôi đã quay trở về quê hương của người chồng cũ. Anh ấy đã mở một cửa hàng ở huyện và chúng tôi sống một cuộc sống bình dị.

Mỗi ngày, người chồng cũ đều nấu cho tôi những món ngon và công việc nhà gần như anh ấy làm hết. Còn tôi chỉ làm việc nhà thỉnh thoảng. Cuộc sống của hai chúng tôi rất hạnh phúc.

Suốt những năm qua, chúng tôi chưa từng gặp xích mích nào. Đôi khi, tôi có thể hơi nóng tính, nhưng chồng cũ của tôi luôn biết làm thế nào để dỗ dành tôi.

Nhưng không may, niềm vui không kéo dài lâu. Sau ba năm kết hôn, mẹ chồng bắt đầu thúc giục chúng tôi sinh con. Tuy nhiên, dẫu có như thế nào đi nữa, bụng tôi vẫn không có dấu hiệu gì.

Một năm trôi qua mà tôi vẫn không có dấu hiệu mang bầu, chồng cũ đã đề xuất ly hôn với lý do sức khỏe của tôi gặp vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau tất cả những năm tháng quan hệ, tôi không muốn chia tay với anh ấy. Tôi nói với người chồng cũ rằng hãy chờ thêm một chút, nhưng anh ấy lại nổi giận và mắng tôi rằng: “Dù chờ thêm bao lâu đi nữa, nếu cơ thể em gặp vấn đề, việc chờ đợi cũng vô ích. Hãy nhanh chóng ký vào giấy ly hôn”.

Tôi thấy cả gia đình anh đều không chào đón tôi nữa. Tôi cũng biết rằng cố gắng níu kéo cũng vô ích.

Vì vậy, tôi chỉ có thể ký vào giấy ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi đã trở về nhà mẹ. Sáu tháng sau đó, tôi biết rằng chồng cũ đã kết hôn lại.

Trong lòng thật sự đau khổ, nhưng chồng cũ kết hôn với người vợ mới đã hai năm rồi mà vẫn chưa có con.

Cuối cùng, anh đã đi khám ở bệnh viện và phát hiện vấn đề nằm ở anh ấy. Sau khi người vợ mới của người chồng cũ biết về vấn đề sức khỏe của anh ấy, cô ấy đã đề nghị ly hôn.

Hôm đó cửa trước bước vào nhà tôi nghe thấy có người gõ cửa, mở cửa ra và thấy là người chồng cũ.

Lúc đó, chồng cũ đưa cho tôi một tờ giấy và nói: “Xin lỗi, lúc trước anh đã sai. Anh hiểu lầm em. Thực ra, vấn đề nằm ở anh. Em có thể tha thứ cho anh và quay lại sống cùng anh không? Chúng ta sẽ sống như trước đây, hạnh phúc như trước”.

Khi nghe lời người chồng cũ, cảm giác nặng trĩu trong lòng tôi suốt ba năm qua cuối cùng tan biến. Đồng thời, khi nhìn người chồng cũ khẩn khoản cầu xin, trái tim tôi cũng mềm đi, không biết phải làm gì.

Tôi biết trong lòng vẫn còn yêu anh ấy, bởi anh ấy từng mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc đầu anh ấy và mẹ chồng đã đối xử với tôi như vậy và sau đó anh ấy lại kết hôn với người khác sau sáu tháng, lòng tôi cảm thấy rất không thể chấp nhận, thật tức giận. Khi biết anh ấy kết hôn với người khác, lòng tôi thật sự đau buồn trong một tháng