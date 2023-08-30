Tôi và vợ đã gặp nhau khi cả hai chúng tôi đều làm việc trên dây chuyền lắp ráp ở cùng một nhà máy sản xuất đồ chơi. Vì tôi làm việc chăm chỉ và có thành tích xuất sắc, nên được lãnh đạo chú ý và thăng chức lên làm công việc quản lý.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông được mẹ yêu cầu cưới em vợ sau khi người vợ qua đời.

Vì vậy, nhiều người ghen tị với tôi, có những cô gái thậm chí còn âm thầm thích tôi, điều này được nghe từ người khác kể.

Sau khi thăng chức, công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn một chút, nhiệm vụ chính của tôi là quản lý công việc trên dây chuyền đó.

Sau khi trở thành tổ trưởng, tôi có nhiều tự do hơn trong công việc, tôi thường đến các xưởng khác để trao đổi với các quản lý bên đó, vợ tôi là trưởng xưởng bên cạnh. Sau khi qua lại, chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy tên là Lý Lệ, nhỏ tuổi hơn tôi hai tuổi, có ngoại hình dễ thương, nói chuyện hiền lành. Sau một thời gian dài, tôi đã phát hiện mình có hứng thú đặc biệt với cô gái trước mắt này, vì vậy tôi quyết định theo đuổi cô ấy.

Cuối cùng, tôi cũng đã đến độ tuổi phù hợp để kết hôn, và cũng muốn có một người bạn gái để đưa về nhà cho ba mẹ tôi gặp.

Ban đầu, Lý Lệ hoàn toàn không biết rằng tôi có cảm xúc như vậy đối với cô ấy, cô ấy thường mời tôi đi ăn tối và tôi đã hiểu nhầm rằng cô ấy đang tỏ tình với tôi.Vì vậy, mối quan hệ giữa chúng tôi tiến triển rất thuận lợi.

Sau khi mối quan hệ của chúng tôi bị phát hiện, nhiều người ghen tị với chúng tôi vì cả hai đều là nhân viên quản lý và có công việc nhẹ nhàng và thu nhập cao.

Mỗi khi không làm việc vào ngày chủ nhật, tôi và Lý Lệ thường đi du lịch trong các thành phố lân cận. Thời gian bên Lý Lệ thực sự là hạnh phúc, tôi nghĩ rằng cả đời này, cô ấy là người tôi yêu thương nhất, tôi không muốn ai khác ngoài cô ấy.

Sau hai năm hẹn hò, dưới sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi quyết định kết hôn và lập gia đình. Mặc dù điều kiện gia đình chúng tôi không phải là tốt, nhưng tôi vẫn tổ chức một đám cưới hoành tráng. Tôi muốn cho mọi người biết rằng tôi có một người vợ xinh đẹp.

Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trước. Lấy nhau được 8 năm thì vợ tôi mắc một căn bệnh và rời bỏ tôi.

Cô ấy để lại cho tôi một trai và một gái. Nghĩ đến điều này, tôi rất đau lòng. Tại sao số phận của tôi lại đầy nghiệt ngã như vậy? Tại sao tôi không thể sống cùng người mình yêu suốt đời?

Mất đi vợ, đó là một đòn đau lớn đối với tôi. Một thời gian dài, tôi gần như không ra khỏi nhà và gần như bị trầm cảm.

Thực tế là gia đình của mẹ vợ vô cùng tốt đối với tôi. Họ không muốn nhìn thấy tôi buồn bã như vậy, vì vậy mẹ vợ đưa ra một đề nghị cho tôi, đó là lấy em vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe mẹ vợ đưa ra yêu cầu này, tôi đã bị hoảng loạn. Dù em vợ cũng xinh đẹp và rất tốt với con cái của tôi, nhưng điều này có vẻ không đúng đạo đức. Nếu em vợ lấy tôi, người khác sẽ không chỉ trích thêm nữa. Vì vậy, tôi kiên quyết phản đối.

Sau đó, mẹ vợ nói: “Dù sao mỡ nước không chảy ruộng người ngoài, em vợ chưa lấy chồng. Liệu anh có phải là ghét cô ấy không? Và tôi cũng không muốn anh lấy một người phụ nữ khác trong tương lai, vì điều đó sẽ không tốt cho cháu ngoại của tôi”.

Sau đó tôi nghĩ lại và thấy có lý. Dù sao thì tôi chỉ mới hơn 30 tuổi, tương lai tôi chắc chắn sẽ tái hôn, không thể sống cô đơn mãi được, phải không?

Vậy tại sao không là người trong gia đình mà lại là người ngoài? Và con cái tôi cũng rất thích em vợ. Có em vợ chăm sóc, chắc chắn con tôi sẽ rất vui vẻ.

Ban đầu khi bắt đầu sống với em vợ, tôi vẫn cảm thấy hơi không quen. Ngay cả trong vài ngày đầu kết hôn, chúng tôi cũng không chung phòng. Có lẽ là vì tôi quá yêu vợ cũ của mình.

Nhưng em vợ cũng không gây sự với tôi vì điều đó. Ngược lại, cô ấy đã giữ gìn ngôi nhà này cẩn thận và gọn gàng.

Khi tôi trở về nhà sau một ngày làm việc, nhìn vào cảnh tượng trước mắt, tôi cảm thấy rất thoải mái. Thật vậy, nhà vẫn cần có một người phụ nữ, nếu không, không biết gia đình này sẽ trở nên như thế nào.

Vì vậy, tôi rất may mắn đã có được một người vợ như vậy, may mắn là tôi không từ chối lời đề nghị của mẹ vợ, nếu không, tôi chắc chắn sẽ hối hận.