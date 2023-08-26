Đi công tác về vợ bất ngờ đệ đơn ly hôn một cách khó hiểu, đến khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bố mẹ, anh mới bàng hoàng phát hiện chuyện động trời phía sau

Tâm sự 26/08/2023 12:31

Kể từ khi ly hôn, Tiểu Lý vẫn sống một mình trong căn nhà từng sống cùng vợ trước đây. Một lần anh trở về nhà để lấy một số đồ từ phòng của mình. Trên đường đi qua phòng của cha mẹ, anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện ly hôn giữa hai vợ chồng và nguyên nhân xuất phát từ việc mất con.

Tiểu Lý và Tiểu Ái đã quen nhau khi họ còn ở trường đại học. Ban đầu, Tiểu Lý chỉ nghĩ tiểu Ái chỉ là một cô gái xinh đẹp.

Nhưng qua việc tiếp xúc từ từ, anh phát hiện ra sự khác biệt của cô ấy. Gia đình của Tiểu Ái là một gia đình nông thôn, tình hình kinh tế trong gia đình không tốt, nhưng cô không tự ti vì điều đó.

Cô ấy luôn tích cực, tràn đầy năng lượng và nắng ấm. Vì thế anh đã bị chinh phục bởi thái độ lạc quan này của cô ấy.

Vì vậy, Tiểu Lý đã bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô ấy. Tiểu Ái luôn từ chối sự theo đuổi của anh, nhưng sau khi cả hai tốt nghiệp, cô có được một công việc ổn định và từ đó hai người dần dần đến với nhau.

Gia đình của Tiểu Lý rất giàu có, anh đưa Tiểu Ái về gặp bố mẹ. Bố mẹ của Tiểu Lý cho rằng cô không xứng đáng với con trai họ, vì vậy họ đã cố gắng ngăn cản mọi cách.

Đi công tác về vợ bất ngờ đệ đơn ly hôn một cách khó hiểu, đến khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bố mẹ, anh mới bàng hoàng phát hiện chuyện động trời phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Tiểu Lý quyết định chỉ cưới Tiểu Ái và không cưới ai khác. Bố mẹ Tiểu Lý không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với cuộc hôn nhân này.

Sau khi kết hôn, Tiểu Lý và Tiểu Ái sống chung với bố mẹ. Như vậy đã trôi qua hơn một năm, nhưng bụng cô vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào.

Mẹ chồng bắt đầu lo lắng và kéo Tiểu Ái đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện ra rằng cô có khối u ở tử cung, khó có thể mang thai.

Sau khi biết điều này, mẹ chồng càng không thích Tiểu Ái. Vì vậy, họ bắt đầu hành hạ cô ấy. Tiểu Lý cũng nhận ra sự không hoà hợp giữa mẹ và vợ mình, vì vậy anh quyết định dọn đi cùng Tiểu Ái.

Hai người sống với nhau rất ngọt ngào. Một lần, khi Tiểu Lý trở về từ chuyến công tác, vợ đề nghị ly hôn với anh.

Tiểu Lý rất bối rối vì tình yêu giữa họ tốt đẹp như vậy, tại sao lại muốn ly hôn? Tiểu Ái tỏ ra bình thản và nói rằng mẹ chồng gọi điện cho cô mỗi ngày, nói rằng cô là con gà mái không biết đẻ trứng, yêu cầu cô ly hôn ngay lập tức để không làm cản trở việc bà có cháu.

Đi công tác về vợ bất ngờ đệ đơn ly hôn một cách khó hiểu, đến khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bố mẹ, anh mới bàng hoàng phát hiện chuyện động trời phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Lý nỗ lực thuyết phục Tiểu Ái không ly hôn, nhưng cô ấy quyết định rời xa anh một cách kiên định.

Sau khi ly hôn, Tiểu Ái tự nguyện rời khỏi nhà mà không mang đi một đồng nào. Cuối cùng, Tiểu Lý phải lén lút gửi cho Tiểu Ái một ít tiền.

Kể từ khi ly hôn, Tiểu Lý vẫn sống một mình trong căn nhà từng sống cùng vợ trước đây. Một lần anh trở về nhà để lấy một số đồ từ phòng của mình.

Trên đường đi qua phòng của cha mẹ, anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Người bố nói: “Nếu không phải vì em đẩy con dâu xuống cầu thang thì anh đã ôm cháu từ lâu rồi. Cuối cùng, em còn đuổi cô ấy đi, khiến con trai không quay về nhà nữa”.

Người nẹ nói: “Tôi không có ý định đó, tôi không biết con dâu đang mang bầu vào lúc đó. Hơn nữa, cô ấy không thể mang thai nữa sau này, vậy cô ấy còn có ích gì? Liệu anh có muốn ôm cháu không?”

Tiểu Lý nghe điều này, trực tiếp bước vào và tra hỏi mẹ. Ban đầu, Tiểu Lý không biết rằng trong thời gian anh đi công tác, mẹ đã tới tìm vợ anh và hai người đã xảy ra xung đột, mẹ đã đẩy vợ anh xuống cầu thang.

Lúc đó vợ anh đang mang bầu và đứa bé không được bảo vệ, sau đó cô ấy không thể mang thai nữa.

Nghe đến đây, Tiểu Lý mới biết được nguyên nhân thực sự khiến vợ anh ly hôn với anh, đó là sợ sau này không thể có con với anh và nuôi dạy con cái.

Vì vậy, cô ấy buộc phải ly hôn. Tiểu Lý nhìn cha mẹ khiến họ tức đến mức không thể nói được một lời, sau đó anh quay lưng và rời đi.

Tiểu Lý quyết định tìm kiếm vợ và hòa giải với cô ấy, dù cô ấy có thể sinh con hay không, anh sẽ không bỏ rơi.

 

 

 

Vợ đi du lịch tôi tranh thủ đi nhậu, đến nửa đêm về nhà thì thấy có người mặc quần áo của vợ liền lao vào ôm hôn, sáng dậy thấy người bên cạnh tôi gần như gục gã

Vợ đi du lịch tôi tranh thủ đi nhậu, đến nửa đêm về nhà thì thấy có người mặc quần áo của vợ liền lao vào ôm hôn, sáng dậy thấy người bên cạnh tôi gần như gục gã

Một ngày tối, tôi say rượu về nhà và phát hiện rằng đèn trong nhà đều sáng. Tôi nghĩ có tên trộm trong nhà, nhưng khi vào phòng tôi thấy có một người phụ nữ, cô ấy mặc bộ đồ ngủ của vợ tôi và hình dáng của cô ấy cũng giống vợ tôi.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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