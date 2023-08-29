Chồng đi công tác, tôi lén đến gặp chồng cũ để xem phản ứng của anh nhưng khi thấy người ra mở cửa gõ tôi bàng hoàng bỏ chạy vì sợ chuyện này sẽ xảy ra

Tôi là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, đã từng kết hôn và có một con. Giờ nghĩ lại, tôi và chồng cũ có thể coi là một cặp đôi tài giỏi và xứng đôi.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện của một người phụ nữ sau khi kết hôn với người chồng hiện tại nhưng vẫn nhớ về người chồng cũ

Có lẽ đó là vì duyên số, có lẽ là để trêu chọc người chồng cũ, sau khi ly hôn tôi nhanh chóng kết hôn với người chồng hiện tại.

Giữa tôi và chồng cũ không có vấn đề gì về nguyên tắc nhưng đáng tiếc là chúng tôi còn trẻ và chưa trưởng thành. Tôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, không chịu nhường nhịn nhau, cuối cùng tôi ly hôn vì nổi cơn tức giận.

Ngày cưới, tôi đã mời chồng cũ đến dự lễ, tôi tưởng tượng rằng anh ấy sẽ phản ứng như thế này, tôi nghĩ rằng điều khả dĩ nhất là anh ấy sẽ gửi một tin nhắn, nói những lời chúc phúc.

Nhưng cuối cùng, anh ấy không có bất kỳ phản hồi nào, cũng không đến dự lễ cưới của tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy một chút thất vọng trong ngày cưới.

Người chồng hiện tại của tôi là một người tinh tế, anh ấy cũng quen biết chồng cũ của tôi và có thể nói là rất quen thuộc với cả hai.

Đối với tâm tình của tôi, có lẽ người chồng hiện tại hiểu rõ hơn cả tôi. Vì vậy, sau khi kết hôn, anh ấy quyết định phản đối mọi liên lạc của tôi với chồng cũ, thậm chí khi tôi muốn đến thăm con, anh ấy cũng phải đi cùng tôi.

Nếu tôi một mình lén lút đi gặp con mà không có sự đồng ý của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ đánh tôi đến chết.

Vì vấn đề này, tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng lại không thể làm gì với người chồng. Chúng tôi đã cãi nhau nhiều lần, đã đánh nhau nhiều lần, tôi mệt mỏi và sợ hãi. Thường thì tôi không dám đến nhà chồng cũ nữa.

Càng như vậy, nỗi nhớ về con trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí tôi còn nhớ chồng cũ, tôi nghĩ nếu lúc trước tôi không cứng đầu, không vội vã ly hôn và kết hôn lại, có lẽ cuộc sống của tôi không quá chán nản như hiện tại.

Vì vậy, khi chồng nói rằng anh ấy sẽ đi công tác vài ngày, tôi cảm thấy vui mừng tột độ. Tôi mong chồng sớm đi, để tôi có thể đến thăm con trai của mình.

Khi chồng cầm cặp tài liệu rời khỏi nhà, tôi ngay lập tức chạy đến cửa hàng mua một đống đồ chơi cho con trai và còn cẩn thận chọn một chiếc đồng hồ thời trang và một bộ đồ cho chồng cũ.

Trước đây, tất cả quần áo của chồng cũ đều là tôi mua, và tôi biết thương hiệu nội y này là thứ mà anh ấy thích nhất.

Sau khi mua xong đồ, tôi đặc biệt đi taxi về nhà và tỉ mỉ trang điểm, sau đó đi taxi đến nhà chồng cũ.

Tôi mong rằng sẽ sớm gặp được thiên thần nhỏ của tôi, và muốn xem phản ứng của chồng cũ khi gặp tôi sẽ như thế nào, tâm trạng của tôi rất phấn khích. Khi tôi gõ cửa, nhìn thấy người mở cửa, tôi giật mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhanh chóng tỉnh táo, xác định rằng người đang cầm chai bia không phải là chồng cũ mà là chồng hiện tại của tôi, tôi vô thức thả đồ xuống và hoảng loạn chạy trốn khỏi đây.

Tôi nhận ra mình đã bị chồng lợi dụng, tôi hối hận vì sao mình lại nhát gan đến mức đánh mất bản thân, hoảng sợ và chạy trốn một cách hấp tấp như vậy.

Điều đáng hối hận hơn là tôi đã để quên cả chiếc đồng hồ và bộ đồ tặng chồng cũ ở hiện trường.

Bây giờ tôi không biết liệu có nên quay lại nhà chồng cũ để đối mặt với cả hai người đàn ông, hay nên trở về nhà đợi chồng trở về và nói chuyện với anh ta.