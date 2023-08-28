Cho bạn thân mượn chồng để làm một cặp đôi giả nhưng hai tháng sau một chuyện động trời xảy ra khiến cô gục xuống đất vì trở tay không kịp

Tiểu Giả có một người bạn thân rất thân thiết. Hai người ấy thân đến mức nào?

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ đã chia sẻ chồng cho bạn thân và cái kết khiến cô phải rớt nước mắt.

Một ngày, người bạn thân tìm đến Tiểu Giả nói: “Năm nay tôi 28 tuổi rồi, gia đình mỗi ngày đều thúc giục hôn nhân, nhưng tôi lại không tìm được bạn trai, phải làm sao đây?”

Có thể nói là không có điều gì không thể nói, không rời xa nhau, có thể cùng mặc một chiếc quần, cùng ngủ trên một chiếc giường.

Tiểu Giả nói: “Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một người”.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay lập tức, người bạn thân nói: :Tôi không muốn người mà bạn giới thiệu, hơn nữa tôi không muốn hẹn hò và kết hôn hiện tại. Chỉ là gia đình tôi không thoải mái với tình hình này”.

Tiểu Giả lo lắng và hỏi: “Vậy phải làm sao?”

Người bạn thân suy nghĩ một lúc và nói: “Tôi có một cách, nói ra thì bạn không được tức giận”.

Tiểu Giả cười và trả lời: “Tôi không tức giận”.

Người bạn thân nói ra kế hoạch của mình, đó là mượn chồng của Tiểu Giả để đến nhà cô ấy, giả làm bạn trai của cô ấy trước mặt cha mẹ, để họ không còn làm phiền mỗi ngày.

Tiểu Giả suy nghĩ một lúc, thấy không có gì quan trọng, chỉ là ăn một bữa thôi, không có gì đáng ngại. Vì vậy, cô ấy ngay lập tức nói suy nghĩ của người bạn thân cho chồng. Ban đầu, chồng cô ấy bất ngờ, nhưng sau đó đã đồng ý.

Vài ngày sau, chồng cùng người bạn thân đến nhà cô ấy. Ngày thứ hai, người bạn thân vui vẻ tìm đến Tiểu giả và nói: “Thành công rồi, cha mẹ tin tưởng, nói rằng từ nay trở đi sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi nữa”.

Nói xong, cô ấy tặng Tiểu Giả một chiếc túi Chanel. Tiểu Giả rất vui mừng khi nhận lấy. Cô ấy cảm thấy người bạn thân vẫn rất tốt.

Vài ngày sau đó, người bạn thân lại đến tìm Tiểu Giả với nỗi lo âu và nói: “Cha mẹ tôi nói, chỉ cần tôi kết hôn với bạn trai, họ sẽ ngay lập tức tặng một căn nhà và một triệu tệ (khoảng 3,2 tỷ) tiền lễ”.

Tiểu Lễ ngay lập tức nói: “Điều này thật tốt!”

Người bạn thân ngay lập tức đáp: “Nhưng bạn trai của tôi chính là chồng của cậu”.

Tiểu Giả không thể nói lời nào để đáp lại. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ấy cẩn thận hỏi: “Cậu không có ý định mượn chồng tôi lần nữa chứ?”

Người bạn thân vui mừng đáp: “Tôi có ý định đó, vì nhà và tiền quan trọng. Ý tôi là, trước tiên cậu ly hôn với chồng, sau đó cưới tôi, nhận được nhà và tiền từ cha mẹ tôi, chúng ta ly hôn, sau đó cậu và chồng lại tái hôn, cậu nghĩ sao?”. Tất nhiên, Tiểu Giả không đồng ý chút nào.

Người bạn thân nhận ra suy nghĩ của cô ấy và nói: “Cậu đã giúp đỡ tôi, tôi cũng sẽ không đối xử bất công với cậu. Cậu và chồng đang thuê nhà phải không? Đúng vậy, tôi sẽ cho cậu hai trăm nghìn, cậu dùng số tiền đó để đặt cọc mua nhà, không cần trả lại số tiền này, xem như là phần thưởng của cậu”.

Tim của Tiểu Giả như bùng cháy lên. Hai vợ chồng luôn thuê nhà, mua nhà là ước mơ lớn nhất của cô ấy. Lời cuối cùng của người bạn thân đã làm cô ấy quyết định.

Người bạn thân nghiêm túc nói: “Cậu yên tâm đi, chồng cậu già và xấu xí, ngay cả tôi cũng không muốn anh ta”.

Tiểu Giả nghĩ rằng kế hoạch này khả thi. Cô ấy ngay lập tức nói với chồng. Chồng rất nhanh chóng đồng ý.

Người bạn thân cũng nhanh chóng đưa cho cô ấy hai trăm nghìn. Cô ấy dùng số tiền đó để đặt cọc và mua một căn nhà. Sau đó, cô ấy ly hôn với chồng.

Sau đó, chồng cô ấy kết hôn với người bạn thân. Ngày cưới được cho là rất trọng đại. Người bạn thân cũng đã mua xe và nhà. Sau đó, điều kỳ lạ đã xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng đột nhiên không quay về nhà. Cô ấy hỏi anh tại sao không quay về nhà. Câu trả lời của chồng là, họ đã ly hôn, không còn là vợ chồng nữa, tại sao anh phải quay về nhà?

Tiểu Giả bàng hoàng. Hai tháng sau đó, cô ấy nhận được tin tức đáng kinh ngạc: Người bạn thân đang mang bầu. Cô ấy đã chặn điện thoại của người bạn thân. Người bạn thân và chồng đã biến mất mà không còn dấu vết.

Cho đến nay, cô ấy vẫn chưa tìm thấy chồng của mình.