Mẹ chồng nói rằng cô ấy không quan tâm, dù sao em trai chồng kết hôn trước chúng tôi và đã có hai cháu trai, việc chúng tôi có con hay không cũng không quan trọng.

Tôi năm nay 33 tuổi, vừa kết hôn vào năm trước, có thể coi là kết hôn muộn, sau hôn nhân tôi và chồng cũng chưa có con vì chồng tôi nói anh không thích trẻ con và tôi cũng không có kiên nhẫn với trẻ. Vì vậy, trước khi kết hôn, chúng tôi đã thỏa thuận không sinh con.

Dù bố mẹ tôi là giảng viên đại học, nhưng họ nói rằng nếu vợ chồng không muốn có con vì không thể có con thì cuối cùng họ sẽ hối hận. Họ ủng hộ việc tôi sinh con muộn, nhưng không ủng hộ quyết định không sinh con.

Tôi cảm thấy mẹ chồng dù là một người nội trợ, nhưng so với bố mẹ tôi, cô ấy có tư tưởng cởi mở hơn.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ, muốn chơi thêm hai năm, và cảm thấy việc có con sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, vì vậy sau khi kết hôn, tôi luôn duy trì việc tránh thai.

Ảnh minh họa: Internet

Trong dịp Tết, cả gia đình tụ họp, em trai chồng đưa hai người cháu trai tới, đứa cháu trai lớn đã sáu tuổi, nói chuyện với tôi như một người lớn, chồng tôi ôm đứa cháu trai nhỏ và thân mật với nó.

Nhìn chồng tôi, anh ta không hề trông như người không thích trẻ con, tôi ngẫu hứng nói: “Chồng ơi, nếu chờ thêm hai năm, khi chúng ta đã vui đủ rồi thì chúng ta cũng sinh một đứa nhé”.

Không ngờ rằng, trước khi chồng tôi nói, đứa cháu trai lớn đã hét lên: “Mẹ cháu nói rằng bác không thể sinh con, trong tương lai nhà của bà ngoại và nhà của bác đều thuộc về cháu và em trai”.

Nghe cháu trai nói, mẹ chồng vội vàng che miệng của nó và kéo nó qua một bên: “Con à, đừng nghe lời trẻ con nhảm nhí, không nên tin lời trẻ con”.

Tôi nhìn chồng ôm đứa cháu trai nhỏ mà không nói gì, nhưng trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh câu hỏi.

Nhớ lại đã kết hôn được hơn nửa năm, mỗi khi chồng tôi đi công tác về, anh luôn mua quà cho hai đứa cháu trai, nhìn vào ánh mắt của hai đứa cháu, anh cũng không trông như người ghét trẻ con.

Tôi cảm thấy có điều gì đó khác thường, nhưng không thể hiểu được, cũng không dám một mực hỏi gì.

Bạn thân của tôi là một y tá trong bệnh viện, tôi đã nói với cô ấy về việc này, cô ấy đã đưa cho tôi một que thử mang thai đã được sử dụng bởi một người phụ nữ khác, và cho tôi mang về nhà, để tôi tuyên bố trước mặt cả gia đình rằng tôi đang mang bầu và xem phản ứng của gia đình chồng.

Tối đó, tôi đặc biệt mua tôm hùm và kêu mẹ chồng gọi cả gia đình em chồng đến ăn cùng.

Trên bàn ăn, tôi thông báo có một tin vui để tuyên bố, mọi người đều hỏi và tôi lên tiếng lớn nói rằng tôi đang mang bầu và lấy ra que thử có hai vạch.

Tôi ôm lấy cánh tay chồng và nói: “Chồng ơi, con đã đến, điều đó chứng tỏ chúng ta và con có duyên, hãy để con ở lại”.

Chồng nhìn mẹ chồng, mẹ chồng đi vào trong và lấy một tờ giấy đưa cho tôi, chồng nói: “Ly hôn đi, vì em đã phản bội anh, không còn cần thiết để tiếp tục cuộc hôn nhân này”.

Đó là phiếu kiểm tra sức khỏe của chồng ba năm trước, trên đó rõ ràng ghi rằng chồng mắc chứng vô sinh, ngày kiểm tra sức khỏe đó là lúc tôi và anh đang trong mối quan hệ nồng nhiệt.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã hiểu mọi thứ, cả đề cập đến việc không thích con, đề cập đến việc không muốn có con, tất cả đều là của tôi. Nếu lúc đầu anh thật thà nói với tôi, có lẽ mọi chuyện không trở nên tệ hơn như hiện tại.

Tối đó, tôi đã sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Khi chồng biết rằng tôi không phản bội anh, không mang bầu, anh quỳ xuống xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ, nhưng tôi nói không thể, anh dám giấu điều quan trọng như vậy, tôi không thể tin tưởng anh nữa.

Hơn nữa, gia đình tôi khá giả, trước khi kết hôn, bố mẹ đã mua cho tôi một căn nhà làm của hồi môn. Nếu tôi không sinh con, liệu nhà sẽ được để cho các đứa cháu của anh sao?

Tôi không ngốc nghếch đến mức làm quần áo cưới cho người khác, cuộc hôn nhân này đã được quyết định chia tay!