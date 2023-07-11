Màn lột xác ngoạn mục của vợ từng bị chồng chê chồng bỏ, bây giờ lại là niềm khao khát của bao đại gia bạc tỷ

Tâm sự 11/07/2023 03:12

Từ ngày ly hôn, tôi cũng yêu bản thân mình hơn nên có ăn mặc và quan tâm về ngoại hình xinh đẹp hơn.

Tôi vừa gặp lại chồng cũ trong một hoàn cảnh éo le. Lúc đó, anh ta không hề biết người đứng trước mặt mình lại là người phụ nữ anh ta từng ruồng rẫy. Bởi trong tâm trí ấy, tôi xấu xí, kém cỏi muôn phần. Làm sao có thể tự tin và can đảm như tôi lúc này.

Chồng cũ của tôi là một người vừa gia trưởng vừa lăng nhăng. Sống với nhau 4 năm thì tôi phải đi đánh ghen 5 lần. Lần nào cũng vậy, tôi đi đánh người ta nhưng chẳng làm gì được. Ngược lại về nhà còn bị chồng cũ túm tóc đánh tơi bời.

Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để tôi tỉnh ngộ. Tôi chỉ thực sự bừng tỉnh sau khi con trai của mình bị bệnh nặng. Hôm ấy con sốt cả đêm, tôi nhắn tin cho chồng cũ bảo anh ta về nhà đưa con đi viện. Nhưng chồng cũ của tôi không thèm quan tâm, vì lúc đó anh ta đang vui vẻ bên cô bồ nóng bỏng.

Màn lột xác ngoạn mục của vợ từng bị chồng chê chồng bỏ, bây giờ lại là niềm khao khát của bao đại gia bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy lại đúng ngày trời mưa bão. Chật vật mãi tôi mới bắt được taxi để đưa con vào viện. Và rồi trong lúc ấy, cũng chỉ có hai mẹ con tôi ở bên nhau.

Đột nhiên tôi nghĩ, có lẽ do tôi quá nhu nhược hoặc sức chịu đựng khủng khiếp lắm mới sống được với người đàn ông như vậy. Vì thế, tôi quyết định ly hôn sau khi con ra viện. Chồng cũ của tôi vì lúc đó còn mải mê bồ bịch nên anh ta về nhà ký đơn rồi mang hết đồ sang nhà bồ ở.

 

Sau ly hôn, tôi chật vật làm lại từ đầu. Nhà cửa không có, mẹ con tôi phải ở trọ trong một căn phòng chật hẹp, quanh năm chẳng thấy ánh sáng mặt trời. Cũng may hồi ấy tôi có cô bạn thân, cứ đi qua giúp đỡ rồi cho tôi tiền đi học quản lý khách sạn.

Tôi học trong vòng 4 năm, nhưng năm thứ 2 đã bắt đầu xin việc làm. May mắn là tôi làm ở đâu cũng được mọi người tạo điều kiện. Đến giờ, dù tôi chưa nhiều tiền nhưng ít nhất cũng chẳng phụ thuộc ai. Từ ngày ly hôn, tôi cũng yêu bản thân mình hơn nên có ăn mặc và quan tâm về ngoại hình.

Màn lột xác ngoạn mục của vợ từng bị chồng chê chồng bỏ, bây giờ lại là niềm khao khát của bao đại gia bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói thật ở tuổi 33, tôi vẫn có nhiều người đàn ông theo đuổi. Người thành đạt có, người nhiều tiền cũng có. Nhưng thương con, tôi chưa muốn đi bước nữa vì sợ con thiệt thòi. Hôm nay tôi vô tình gặp lại chồng cũ. Dù anh ta không thảm hại, nhưng thật đáng thương.

Chẳng biết tại sao chồng cũ của tôi lại đến khách sạn xin làm bảo vệ. Tôi đã cho anh ta một cơ hội để được làm việc ở đây. Nhưng không biết chồng cũ của tôi có đủ can đảm đối diện với vợ cũ không.

Đến giờ phút này, tôi tin vào hai chữ Nhân quả mọi người ạ. Ở hiền thì sẽ gặp lành, còn người đàn ông không biết trân trọng vợ con như chồng cũ của tôi, sớm muộn gì cũng gặp quả báo.

 

Yếu lòng với sếp tổng nên lỡ dại dột một đêm, hôm ấy vào ngày tân hôn, tôi rụng rời phát hiện bí mật anh giấu kín

Yếu lòng với sếp tổng nên lỡ dại dột một đêm, hôm ấy vào ngày tân hôn, tôi rụng rời phát hiện bí mật anh giấu kín

Chồng em quá ưu tú và có thể lựa chọn những cô gái vừa có sắc vừa có tài hơn em. Vậy mà anh lại chọn em, một người xuất thân bình thường, không hề môn đăng hậu đối với gia đình anh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 2 giờ 34 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ