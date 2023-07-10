Không thuận tình nên ly hôn khi con trai 2 tuổi, ngày tôi làm đám cưới, nghe chồng cũ phát biểu điều khiến tất cả xôn xao

Tâm sự 10/07/2023 23:57

Tối nay chồng tôi nói, anh rất phục cách sống của tôi. Bởi lẽ đã ly hôn mà vẫn được chồng cũ tôn trọng. Thật ra tôi thấy tôi không phải người khéo léo.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi tôi có thể giữ được một mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ. Đa phần họ đều nghĩ, một khi đã ly hôn thì sẽ dứt tình. Chẳng ai còn bận tâm đến đối phương.

Riêng bản thân tôi thì không như vậy. Khi biết cuộc hôn nhân của mình có vấn đề, tôi đã tự vấn bản thân ngay lập tức. Là do tôi sai hay chồng sai? Liệu chúng tôi có thể tháo gỡ được khúc mắc đó hay không? Và nếu câu trả lời là không thì tôi sẽ phải làm gì?

Qủa thật khi ly hôn, tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ. Nói công bằng thì anh là một người khá tốt, chỉ có điều vẫn còn ham chơi và đặc biệt là quá nghe lời mẹ. Sau nhiều lần mâu thuẫn với mẹ chồng cũ, tôi tự thấy mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân ấy. Vì thế, tôi đã chủ động nói lời chia tay.

Không thuận tình nên ly hôn khi con trai 2 tuổi, ngày tôi làm đám cưới, nghe chồng cũ phát biểu điều khiến tất cả xôn xao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày chúng tôi ra tòa, con trai tôi mới tròn 2 tuổi. Thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bố mẹ. Nhưng tôi vẫn phải quy ước với chồng cũ, rằng dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm với con.

Sau ly hôn, tôi tạo điều kiện cho con được gặp bố và ông bà nội. Vì thế, con tôi vẫn rất vui vẻ và gần gũi với bên nội. Còn tôi và chồng cũ cũng nhờ thế mà giữ được mối quan hệ bạn bè.

Hôm nay là ngày tôi tái hôn. Lúc đầu, tôi định để con mình cùng lên sân khấu với mẹ. Nhưng chồng cũ của tôi nói anh muốn tạo một điều bất ngờ nên sẽ dẫn con đến sau. Khi hôn lễ đang tổ chức, MC bỗng nhiên giới thiệu chồng cũ và con tôi sẽ lên sân khấu tặng quà.

Không thuận tình nên ly hôn khi con trai 2 tuổi, ngày tôi làm đám cưới, nghe chồng cũ phát biểu điều khiến tất cả xôn xao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người phía dưới đều ngạc nhiên, vì trước đây chưa có một tiền lệ nào như vậy. Cầm mic trên tay, chồng cũ của tôi run run nói: “Hôm nay là ngày mẹ của con trai tôi kết hôn. Tôi muốn gửi lời chúc đến cô ấy. Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Chúc em mãi mãi vui vẻ như thế này”.

Sau đó, anh quay sang nói với chồng tôi: “Từ hôm nay, con tôi cũng chính là con anh. Hãy đối xử, dạy dỗ thằng bé như con ruột của mình”. Nghe xong, mọi người phía dưới vỗ tay rần rần. Còn tôi thì không khỏi xúc động.

 

Tối nay chồng tôi nói, anh rất phục cách sống của tôi. Bởi lẽ đã ly hôn mà vẫn được chồng cũ tôn trọng. Thật ra tôi thấy tôi không phải người khéo léo. Chỉ là tôi biết, nắm được thì buông được. Cái gì đã thuộc về mình thì giữ, còn không thuộc về mình, nên buông bỏ sớm để thoải mái đôi bên. Hôm nay tôi được chồng cũ chúc phúc, sau này khi anh lấy vợ, tôi cũng sẽ chúc phúc cho anh như vậy. Chúng tôi bây giờ, chính là mối quan hệ bạn bè không tư lợi, thế đấy.

 

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Câu hỏi đó làm tôi chết lặng. Tôi định giấu, nhưng nghĩ kỹ lại và thấy mình quá tội lỗi nên đã nói toàn bộ sự thật.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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