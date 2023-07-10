Thật sự em quá uất ức vì những gì con em phải chịu đựng? Bé mới được hơn 1 tuổi thôi, mà phải chịu nhiều oan uổng quá.

Theo đó, người vợ trẻ này kể rằng: “Không biết trên đời này có ai gặp phải hoàn cảnh tương tự như mẹ con em không?

Chú chồng em xem tử vi bảo là vì con trai em sinh ra, là đứa cháu trai thứ 6 trong gia đình, tuổi của con khắc tuổi của ông. Vì con sinh ra làm cản trở đường công danh sự nghiệp của bố. Muốn cải số, thay đổi vận mệnh thì bố phải bỏ 2 mẹ con.

Bố chồng em mất vì viêm tụy cấp- có xác nhận của Bệnh viện Bạch Mai. Em về chịu tang, nhiễm lạnh, sốt cao và nhập viện mổ cấp cứu. Bé nhà em ra đời sau khi ông mất được 3 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đó đến bây giờ, 2 mẹ con em bị gia đình nhà chồng ruồng rẫy, hắt hủi. Con ốm, bố bỏ con đi đánh phỏm thâu đêm. Anh nói dối cả nhà là đưa học sinh nhập viện y học cổ truyền mổ ruột thừa. Con viêm phổi, nằm viện 8 ngày trong trung tâm Sản nhi. Bố không hề hỏi han, quan tâm. Bà nội vào viện, đưa 1 triệu cho bà ngoại rồi về.

Chồng làm giáo viên của 1 trường học, là thạc sĩ sống giữa thành phố, vẫn mê tín dị đoan. Giờ 2 mẹ con em sống cùng ông bà ngoại.

Em đã ly hôn rồi. Nhưng mẹ chồng cũ của em gọi điện cho mẹ em và bảo bà đi xem bói rất nhiều nơi, chỗ nào cũng bảo vì em sinh ra con nên mới khiến ông mất. Bà còn thách thức mẹ em cứ đi xem bói xem họ có nói như thế không. Em thương con mà ứa nước mắt.

Lúc sinh con xong, em bị trầm cảm vì sự vô tâm, máu lạnh và bạc bẽo của gia đình chồng. Có lúc bế tắc đến mức chỉ muốn chết.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa khi nào ngửa tay xin tiền của chồng hay gia đình chồng. Tự lập về kinh tế. Lúc khó khăn quá thì ông bà ngoại thương 2 mẹ con cưu mang, giúp đỡ.

Vậy mà mẹ chồng và chồng cũ thường xuyên rêu rao là mẹ em trông cháu bẩn, ông bà không biết cách nuôi cháu để cháu còi cọc, hư hay quấy khóc, ăn vạ. Còn em chỉ biết kiếm tiền.

Thực tế, em bị mất sữa từ lúc 4 tháng. Bé nhà em dùng 100% sữa ngoài. Ai nuôi con nhỏ đều biết chi tiêu hàng tháng rất nhiều khoản và rất tốn. Em không lao động kiếm tiền thì với 2 triệu/tháng anh ta chu cấp cho con liệu có đủ hay không?

Dù bỏ con, anh ta vẫn đăng ảnh con lên FB, vẫn đi nói với mọi người là rất quan tâm đến con. Nhưng con ốm đau thế nào thì mặc kệ. Em mua quần áo, đồ chơi cho con thì bảo em chiều chuộng con. Con khóc không bế mà con chỉ thẳng vào mặt con và tuyên bố trước mặt mẹ vợ: “Vì thằng này sinh ra nên bố tôi mới chết”.

Khi anh ta biết thu nhập hàng tháng của em khá tốt, anh ta có bảo em quay về nhưng em không đồng ý. Em bảo anh ta gửi toàn bộ giấy tờ cần thiết để làm thủ tục ly hôn.

Ăn không được thì đạp đổ. Anh ta sỉ nhục bố mẹ em học trung cấp và cả nhà em là cái giống ngu. Em uất ức đủ rồi, khóc cũng sắp cạn nước mắt vì thương con rồi.

Nhưng điều em không dám nghĩ đến là sau này khi con trai em lớn, khi biết được chuyện đau lòng này, con trai em sẽ tổn thương ra sao? Sợ rằng con tủi thân, uất hận mà không thành người”.

Câu chuyện trên của người mẹ trẻ đã hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.

Tài khoản Phạm Đông Dương bức xúc: “Lại tin bói với toán. Nếu biết làm nhiều việc tốt thì tự nhiên sẽ cải mệnh được thôi”.

Nga Thùy Nga an ủi: “Mỗi đứa trẻ lớn lên đều có suy nghĩ, đừng nghĩ tiêu cực như vậy là không đúng đâu em. Bố bỏ con và đối xử không tốt thì ông trời sẽ ngó lại đừng lo em nhé. Cứ bình tâm mà sống thảnh thơi cho cuộc đời mình tươi trẻ”

Dung Tran cho rằng: “Lạc quan va suy nghĩ tích cực lên bạn ơi! Đừng suy nghĩ nhiều đến những người không xứng đáng để mình quan tâm. Hãy sống vì người mình sinh ra và sinh ra mình. Cuộc đời có nhân quả hết!”.

Huong Ho cũng nhận định: “Tốt nhất là em đừng để ý nhà họ nói gì. Họ sống thế sẽ phải chịu hậu quả thôi em ạ. Chúc mẹ con em mạnh khỏe và bình an”.

Hiện câu chuyện trên vẫn hút sự chú ý và bình luận của dân mạng.