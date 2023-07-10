Bị cả nhà chồng 'hùa vào' chê gái quê 'đẻ con khắc tuổi ông nội', dâu trẻ ôm hận ra đi để rồi phản ứng của chồng sau đó khiến ai cũng phẫn nộ

Tâm sự 10/07/2023 17:57

Ăn không được thì đạp đổ. Anh ta sỉ nhục bố mẹ em học trung cấp và cả nhà em. Em uất ức đủ rồi, khóc cũng sắp cạn nước mắt vì thương con rồi.

Theo đó, người vợ trẻ này kể rằng: “Không biết trên đời này có ai gặp phải hoàn cảnh tương tự như mẹ con em không?

Thật sự em quá uất ức vì những gì con em phải chịu đựng? Bé mới được hơn 1 tuổi thôi, mà phải chịu nhiều oan uổng quá.

 

Bố chồng em mất vì viêm tụy cấp- có xác nhận của Bệnh viện Bạch Mai. Em về chịu tang, nhiễm lạnh, sốt cao và nhập viện mổ cấp cứu. Bé nhà em ra đời sau khi ông mất được 3 ngày.

Chú chồng em xem tử vi bảo là vì con trai em sinh ra, là đứa cháu trai thứ 6 trong gia đình, tuổi của con khắc tuổi của ông. Vì con sinh ra làm cản trở đường công danh sự nghiệp của bố. Muốn cải số, thay đổi vận mệnh thì bố phải bỏ 2 mẹ con.

Bị cả nhà chồng 'hùa vào' chê gái quê 'đẻ con khắc tuổi ông nội', dâu trẻ ôm hận ra đi để rồi phản ứng của chồng sau đó khiến ai cũng phẫn nộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Từ đó đến bây giờ, 2 mẹ con em bị gia đình nhà chồng ruồng rẫy, hắt hủi. Con ốm, bố bỏ con đi đánh phỏm thâu đêm. Anh nói dối cả nhà là đưa học sinh nhập viện y học cổ truyền mổ ruột thừa. Con viêm phổi, nằm viện 8 ngày trong trung tâm Sản nhi. Bố không hề hỏi han, quan tâm. Bà nội vào viện, đưa 1 triệu cho bà ngoại rồi về.

Chồng làm giáo viên của 1 trường học, là thạc sĩ sống giữa thành phố, vẫn mê tín dị đoan. Giờ 2 mẹ con em sống cùng ông bà ngoại.

Em đã ly hôn rồi. Nhưng mẹ chồng cũ của em gọi điện cho mẹ em và bảo bà đi xem bói rất nhiều nơi, chỗ nào cũng bảo vì em sinh ra con nên mới khiến ông mất. Bà còn thách thức mẹ em cứ đi xem bói xem họ có nói như thế không. Em thương con mà ứa nước mắt.

Lúc sinh con xong, em bị trầm cảm vì sự vô tâm, máu lạnh và bạc bẽo của gia đình chồng. Có lúc bế tắc đến mức chỉ muốn chết.

Bị cả nhà chồng 'hùa vào' chê gái quê 'đẻ con khắc tuổi ông nội', dâu trẻ ôm hận ra đi để rồi phản ứng của chồng sau đó khiến ai cũng phẫn nộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chưa khi nào ngửa tay xin tiền của chồng hay gia đình chồng. Tự lập về kinh tế. Lúc khó khăn quá thì ông bà ngoại thương 2 mẹ con cưu mang, giúp đỡ.

Vậy mà mẹ chồng và chồng cũ thường xuyên rêu rao là mẹ em trông cháu bẩn, ông bà không biết cách nuôi cháu để cháu còi cọc, hư hay quấy khóc, ăn vạ. Còn em chỉ biết kiếm tiền.

Thực tế, em bị mất sữa từ lúc 4 tháng. Bé nhà em dùng 100% sữa ngoài. Ai nuôi con nhỏ đều biết chi tiêu hàng tháng rất nhiều khoản và rất tốn. Em không lao động kiếm tiền thì với 2 triệu/tháng anh ta chu cấp cho con liệu có đủ hay không?

Dù bỏ con, anh ta vẫn đăng ảnh con lên FB, vẫn đi nói với mọi người là rất quan tâm đến con. Nhưng con ốm đau thế nào thì mặc kệ. Em mua quần áo, đồ chơi cho con thì bảo em chiều chuộng con. Con khóc không bế mà con chỉ thẳng vào mặt con và tuyên bố trước mặt mẹ vợ: “Vì thằng này sinh ra nên bố tôi mới chết”.

Khi anh ta biết thu nhập hàng tháng của em khá tốt, anh ta có bảo em quay về nhưng em không đồng ý. Em bảo anh ta gửi toàn bộ giấy tờ cần thiết để làm thủ tục ly hôn.

Ăn không được thì đạp đổ. Anh ta sỉ nhục bố mẹ em học trung cấp và cả nhà em là cái giống ngu. Em uất ức đủ rồi, khóc cũng sắp cạn nước mắt vì thương con rồi.

Nhưng điều em không dám nghĩ đến là sau này khi con trai em lớn, khi biết được chuyện đau lòng này, con trai em sẽ tổn thương ra sao? Sợ rằng con tủi thân, uất hận mà không thành người”.

Câu chuyện trên của người mẹ trẻ đã hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.

Tài khoản Phạm Đông Dương bức xúc: “Lại tin bói với toán. Nếu biết làm nhiều việc tốt thì tự nhiên sẽ cải mệnh được thôi”.

Nga Thùy Nga an ủi: “Mỗi đứa trẻ lớn lên đều có suy nghĩ, đừng nghĩ tiêu cực như vậy là không đúng đâu em. Bố bỏ con và đối xử không tốt thì ông trời sẽ ngó lại đừng lo em nhé. Cứ bình tâm mà sống thảnh thơi cho cuộc đời mình tươi trẻ”

Dung Tran cho rằng: “Lạc quan va suy nghĩ tích cực lên bạn ơi! Đừng suy nghĩ nhiều đến những người không xứng đáng để mình quan tâm. Hãy sống vì người mình sinh ra và sinh ra mình. Cuộc đời có nhân quả hết!”.

Huong Ho cũng nhận định: “Tốt nhất là em đừng để ý nhà họ nói gì. Họ sống thế sẽ phải chịu hậu quả thôi em ạ. Chúc mẹ con em mạnh khỏe và bình an”.

Hiện câu chuyện trên vẫn hút sự chú ý và bình luận của dân mạng.

 

'Giấu nhẹm' chuyện có con riêng với bạn thân của chồng, 7 năm sau, nghe anh nói một điều khiến tôi rụng rời

'Giấu nhẹm' chuyện có con riêng với bạn thân của chồng, 7 năm sau, nghe anh nói một điều khiến tôi rụng rời

Câu hỏi đó làm tôi chết lặng. Tôi định giấu, nhưng nghĩ kỹ lại và thấy mình quá tội lỗi nên đã nói toàn bộ sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 50 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 2 giờ 20 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ