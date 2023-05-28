Mải mê say đắm với gái lạ 3 vòng đẩy đà, chồng hết mình 'thỏa mãn nhu cầu' của nàng rồi về hành hung vợ bầu, 'lạnh người' vì lỡ phả hỏng quả ngọt duy nhất anh ta có được

Tâm sự 28/05/2023 09:05

1 tuần trước 2 vợ chồng mình về nhà mẹ đẻ mình chơi, mẹ mình xin tiền 2 vợ chồng mình mà số tiền lớn quá, mình không có nên mẹ đuổi chồng mình, không cho chồng mình về nhà chơi nữa. Mình biết chắc anh buồn lắm, mình cũng buồn mẹ mình.

Mình và chồng kết hôn đã 5 năm, chúng mình hiếm muộn nên có con hơi khó, phải làm thụ tinh nhân tạo 1 cặp song thai. Khi biết có tin vui, mình mừng lắm, báo cho 2 bên họ hàng đều biết. Bố mẹ chồng và chồng cũng cưng chiều mình lắm.

Thế nhưng khi mang bầu, cơ thể mình thay đổi, người có mùi hôi dù mình đã xịt thơm, da mặt bắt đầu sần sùi, mụn mọc ở mặt và khắp người, ốm nghén, người lúc nào cũng uể oải, và 1 tháng sau khi biết tin có bầu thì mình nghỉ việc.

 

Chồng trước kia rất thương mình, nhưng từ khi thấy cơ thể mình có mùi, khi ngủ anh thường kêu mình khép nách lại, không đi làm được không kiếm được tiền anh cũng có bóng gió sao Midu người ta con gái mà xinh đẹp, giỏi giang, giàu có vậy nhỉ. Mình cũng buồn lắm, mình thì tài sản đất đai mình có tầm hơn 4 tỷ do bố để lại, chứ tiền mặt mình không có vì lương 1 tháng mình chỉ quanh mức 7tr.

1 tuần trước 2 vợ chồng mình về nhà mẹ đẻ mình chơi, mẹ mình xin tiền 2 vợ chồng mình mà số tiền lớn quá, mình không có nên mẹ đuổi chồng mình, không cho chồng mình về nhà chơi nữa. Mình biết chắc anh buồn lắm, mình cũng buồn mẹ mình.

Mải mê say đắm với gái lạ 3 vòng đẩy đà, chồng hết mình 'thỏa mãn nhu cầu' của nàng rồi về hành hung vợ bầu, 'lạnh người' vì lỡ phả hỏng quả ngọt duy nhất anh ta có được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi cách đây 2 hôm, kỉ niệm 5 năm ngày anh tỏ tình, 2 đứa mình đi ăn ở 1 quán lẩu, chuyện cũng chẳng có gì nếu ko có 1 người phụ nữ lái xe ô tô vào đỗ trước chỗ quán bọn mình ăn, người phụ nữ đấy ăn mặc quyến rũ, váy cúp ngực, xẻ sâu, chồng mình thấy người phụ nữ ấy ngoắt ngoắt là chồng chạy ra thật nhanh để lái xe giúp họ trông khi mình bảo có phụ xe của quán rồi.

Mình tức chồng lắm, khi lái xe xong chị kia nhờ chồng mình lấy hộ cái túi xách trong xe. Khi giúp xong, chồng vào ngồi ăn với mình mà mắt cứ nhìn phía sau vòng 3 chị kia, mình bầu bí nhạy cảm, mình kêu về. Rồi 2 đứa xảy ra 1 trận cãi nhau, "hỗn chiến", mình tức quá nên có nói chồng là đồ dại gái, chồng mình bảo em 30 tuổi rồi mà như trẻ con vậy, mình đang điên rồi chồng đòi ly hôn, mình đá vào chân anh ta mấy cái và anh ta cũng làm lại như vậy với mình, hôm đó mình rất buồn.

Qua ngày hôm sau, mình lên cơn sốt và rỉ ối, có những cơn gò rồi chồng đưa mình vào viện, bác sĩ bảo có thể sẽ sinh non và mình sinh non thật, mình đau đớn lắm. Giờ chỉ ước giá như thời gian quay trở lại. Suốt mấy ngày qua, mình như phát đi,,ên, tự dằn vặt bản thân và suy sụp hoàn toàn, trong đầu mình chỉ muốn ly hôn thôi.

Chồng bất ngờ lạnh nhạt 'chuyện chăn gối', né tránh đủ mọi cách, đến một ngày tôi ngỡ ngàng 'hóa đá' khi biết danh tính của 'kẻ thứ ba'

Chồng bất ngờ lạnh nhạt 'chuyện chăn gối', né tránh đủ mọi cách, đến một ngày tôi ngỡ ngàng 'hóa đá' khi biết danh tính của 'kẻ thứ ba'

Thế nhưng anh ấy lại cho rằng tôi ích kỷ, xấu tính, ghen tuông vớ vẩn. Câu nói của cô ấy khiến tôi tức càng thêm tức: "Tụi anh là bạn, trong sáng, chẳng có gì phải sợ. Kể cả em có đi nhậu với tình cũ cũng chả vấn đề gì, miễn cả 2 không đi quá giới hạn!".

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