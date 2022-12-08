Mặc chiếc váy 2 dây sexy háo hức đón đêm tân hôn, nhưng nào ngờ tôi lại nhận được cái tát trời giáng từ chồng, hãi hùng hơn nữa là bó hoa hồng vào sáng hôm sau

Thì ra anh rất được lòng mọi người vì luôn diễn kịch, còn khi chung sống rồi mới hiểu con người thật của anh. Tôi rất sợ hãi và bế tắc, không lẽ tôi sẽ sống cả đời với người đàn ông này sao?

Tôi và Nam yêu nhau từ thuở sinh viên. Thời ấy, anh tuy hơi gia trưởng và khó tính 1 chút trong chuyện ăn mặc cũng như giao du với bạn khác giới nhưng bù lại chăm sóc tôi rất tận tình. Chỉ cần thấy tôi khẽ húng hắng ho 1 chút, anh lập tức mua thuốc, mua cháo hay gà tần tới cho tôi. Rồi mua thêm cả thùng sữa và căn dặn bạn cùng phòng tuyệt đối không cho tôi động tới nước lạnh hay nước có ga. Ai cũng bảo tôi được Nam bao bọc và chiều chuộng đến phát hờn. Tôi cũng rất tự hào về anh người yêu của mình. Nói thế nào thì nói, con gái mà, được người yêu mình chăm sóc tới tận chân răng thì có bị quản 1 tí vẫn rất hạnh phúc. Rồi tới khi tôi ra trường được nửa năm, Nam đề nghị làm đám cưới. Tôi vẫn hơi do dự vì bản thân muốn độc thân thêm 1 thời gian. Nhưng anh thuyết phục, thế là tôi lại bị lời đường mật của anh dụ dỗ và gật đầu. Dù không có một màn cầu hôn lãng mạn hay bất ngờ, chỉ cần những lời chia sẻ và hứa hẹn đầy chân thành của anh, tôi đã chính thức đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út.

Tôi đã chính thức đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út - Ảnh minh họa: Internet 2 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Bạn bè thân thiết ai cũng mừng cho chúng tôi. Đám cưới xong xuôi, tôi và Nam đều mệt nhoài. Mặc dù chúng tôi đã vượt rào trước đó nhưng tôi vẫn thấy đây là 1 cột mốc quan trọng. Do đó, tôi vẫn chuẩn bị một bộ váy ngủ 2 dây thật quyến rũ, thật khác biệt để tạo bất ngờ cho Nam. Nhưng ngay khi tôi đang cầm khăn tắm lau tóc, lướt thướt từ nhà tắm đi ra thì Nam ngỡ ngàng. Anh điếng người vài giây rồi bất ngờ quát lớn. Tôi sốc trước những lời nói xúc phạm nặng nề của Nam. Tôi ấm ức, cãi lại thì Nam giơ tay tát tôi 1 cái cháy mặt, mắt anh đỏ ngầu. Tôi kinh ngạc không thốt lên được lời nào. Nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa. Nhưng rồi Nam chẳng buồn quan tâm, anh lên giường rồi quay lưng ngủ trước.

Tôi vẫn không ngừng được mà khóc nấc lên. Vẫn biết anh không thích tôi mặc áo dây hay váy ngắn đi ra ngoài, nhưng đây là phòng riêng của 2 vợ chồng, cớ sao anh lại phản ứng thái quá như thế. Rồi những nguyên tắc bảo thủ không cãi chồng, không cãi bố mẹ chồng, sao tôi có thể chấp nhận được? Còn đây là anh chàng ngọt ngào khi yêu nữa? Tôi sốc trước những lời nói xúc phạm nặng nề của Nam, tôi ấm ức, cãi lại thì Nam giơ tay tát tôi 1 cái cháy mặt, mắt anh đỏ ngầu - Ảnh minh họa: Internet Nhưng sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn vì gần sáng mới chợp mắt 1 chút. Vừa hé cửa thì nghe tiếng Nam ồn ào ở bên ngoài. Anh ôm 1 bó hoa rất to, không quên khoe với mấy bà cô đang tập thể dục đầu ngõ: - Cô ấy chưa dậy ạ, cháu tranh thủ đi mua bó hoa để cô ấy được bất ngờ trong ngày đầu tiên về nhà chồng. Nam đi rồi, mấy bà cô vẫn xuýt xoa khen ngợi chiều vợ, tâm lý… Nhưng tôi lại bật khóc lần nữa, thì ra anh rất được lòng mọi người vì luôn diễn kịch, còn khi chung sống rồi mới hiểu con người thật của anh. Tôi rất sợ hãi và bế tắc, không lẽ tôi sẽ sống cả đời với người đàn ông này sao?

Chồng lười nhác, vô tâm bỗng dưng tu chí làm ăn, yêu thương vợ con, đến một ngày vợ chết đứng khi phát hiện âm mưu thật sự của chồng Chồng tôi đã giả vờ thay đổi, tu chí làm ăn để lừa dối vợ con, mục đích trở về là để lừa vợ. Thật may là tôi phát hiện kịp thời âm mưu phía sau không thì tôi trắng tay còn nợ nần chồng chất.

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