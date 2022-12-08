Chán ngán cảnh chồng phụ bạc, lười nhác không bao giờ động vào cây chổi quét nhà, giặt hộ vợ chậu quần áo… tôi có nhờ gia đình hai bên khuyên nhủ song không có kết quả, còn bị chồng mắng vì tội dám mách bố mẹ chồng. Đã bao lần tôi khóc vì chồng vô tâm, nhưng rồi tự an ủi mình cố gắng, chăm chỉ làm việc để có tiền nuôi con.

Lấy nhau được một năm đầu êm ấm trong ngôi nhà được tiếng là gia đình hai bên gom góp, nhưng phần lớn là do bố mẹ đẻ của tôi cho. Từ đó về sau chồng tôi bộc lộ rõ bản tính lười nhác, ham chơi, không màng đến vợ con. Đi làm được đồng nào là nướng hết vào cờ bạc, rượu chè, ăn chơi đàn đúm với đám bạn, hầu như không đưa cho vợ đồng nào. Đã vậy còn lén mang đồ đạc đi bán để có tiền ăn chơi, chẳng mấy khi ở nhà, chỉ trở về những lúc thua và không còn ai cưu mang.

Nhiều khi tôi cũng đã nghĩ đến ly hôn, nhưng thương con mà cố gắng chịu đựng, mong chồng thay đổi. Niềm vui của hai mẹ con cuối cùng cũng đã tới, mấy tháng nay chồng tôi không còn mải chơi nữa, chịu khó làm ăn, chăm chỉ việc nhà. Tôi nghe lời xin lỗi từ chồng mà cảm động bật khóc, tôi đã chờ đợi giây phút này mấy năm nay.

Cũng may mà con còn nhỏ đã biết thương mẹ, ngoan ngoãn, chịu khó ăn uống nên phổng phao, khỏe mạnh… Hai mẹ con làm điểm tựa của nhau khi thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của người chồng, người cha. Lấy chồng 5 năm, tôi có chồng mà như không vì phải chăm lo mọi thứ trong nhà.

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Từ lúc trở về với vợ con, chồng tôi tránh xa cờ bạc, rượu chè và không giao du với đám bạn xấu của anh ấy. Gia đình hai bên cũng vui mừng vì điều này, nhìn gia đình tôi yên ấm, hạnh phúc, ai cũng chúc mừng vợ chồng tôi. Thật may là hồi trước tôi không dại dột ly hôn, chứ không gia đình bây giờ lâm vào cảnh mỗi người mỗi ngả.

Chồng làm ăn tốt, hay đưa tiền cho vợ nên tôi thoải mái hơn trong chuyện chi tiêu, khác hẳn với thời gian trước một mình tôi vất vả cáng đáng mọi thứ. Chồng còn tiết lộ là mới có một món tiền lớn, dự định sẽ đổi sang nhà rộng và khang trang hơn nơi ở hiện nay. Tôi tin tưởng vào chồng, vay mượn tiền bên nhà ngoại, bạn bè thân thiết của tôi để đưa cho chồng. Vợ chồng tôi cũng rao bán nhà để tìm mua nhà mới...

Mọi chuyện đang thuận lợi thì tôi bất ngờ phát hiện ra chồng ngoại tình, anh ta đang chung sống với người phụ nữ khác. Chồng tôi đã giả vờ thay đổi, tu chí làm ăn để lừa dối vợ con, mục đích trở về là để lừa vợ đi vay tiền, bán nhà đưa hết tiền cho anh ta. Có tiền rồi sẽ cùng với bồ đi nơi khác sinh sống với nhau.

Chính mắt tôi đọc được tin nhắn của chồng gửi cho bồ: "Em đừng ghen tuông, giận dỗi anh làm gì cho mệt, anh về với vợ thì cũng phải diễn kịch sống sao cho tình cảm chứ. Đợt ít nữa bán xong nhà rồi, anh và em tha hồ hưởng sung sướng bên nhau. Anh cũng muốn bỏ vợ từ lâu rồi, em thừa biết còn gì".

Trước bằng chứng không thể chối cãi, chồng tôi thừa nhận đang có người khác và muốn ly hôn, chia đôi tài sản. Từ hôm đó đến nay, anh ta thường xuyên về nhà thách thức tôi ly hôn, số tiền lớn mà tôi vay mượn đưa cho anh ta cũng không thấy nhắc đến trả tôi. Đau khổ vì bị lừa dối, thật may là tôi chưa bán nhà xong, không thì tôi trắng tay còn nợ nần chồng chất.

Biết được chồng ngoại tình, tôi phải làm gì để đòi lại số tiền anh ta cầm của tôi? Tôi có nên chấp thuận ly hôn, chia đôi tài sản như yêu cầu của chồng?