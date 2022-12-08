Được bố mẹ chồng cưng chiều, yêu thương như con gái ruột, tôi vô cùng hạnh phúc cho đến một ngày phát hiện âm mưu cùng thủ đoạn phía sau của gia đình này

Tâm sự 08/12/2022 10:36

Tôi nghe mà thấy buồn, thất vọng trước tiết lộ của bố chồng. Hóa ra, trước nay bố chồng tôi chỉ vì thứ này của bố mẹ đẻ tôi mà đối xử hòa nhã với con dâu.

Tôi kết hôn được 2 năm, quãng thời gian này tôi ở nhà chồng, mọi thứ rất thuận lợi bởi bố mẹ chồng tôi tương đối dễ chịu. Khi yêu nhau, tôi khá sợ bố chồng tương lai vì đã được gặp bác ấy vài lần, là người có học thức, uy nghiêm và khó gần. Nhưng kết hôn rồi, tôi lại thấy bố chồng tôi rất dễ tính, quý trọng con dâu.

Vậy là bao điều lo lắng của tôi về cuộc sống hôn nhân đã được trút bỏ, tôi được bố mẹ chồng cưng chiều, coi như con gái trong nhà. Tôi nghe bố chồng chia sẻ, trước đây chỉ sinh được hai con trai nên ao ước có một cô con gái mà không thực hiện được, nên khi có con dâu là vui lắm.

Hàng ngày tôi không gặp bất cứ áp lực nào bởi tôi làm gì cũng được bố mẹ chồng ủng hộ, tạo điều kiện, nhất là bố chồng tôi quan tâm đến tôi nhất. Ông nhiều lần còn nhắc nhở tôi không nên làm việc nhà quá sức, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chồng tôi còn trẻ nên cũng thích ham vui, rượu bia quá đà… Mấy lần tôi cũng giận chồng về cái chuyện hễ bạn gọi là cả nể đi nhậu đến muộn mới về, mang chuyện này mách bố chồng, không ngờ ông gọi riêng chồng tôi mắng cho một trận, cấm không được nhậu về khuya.

Bố chồng cũng rất quan tâm tới bố mẹ đẻ tôi, thường xuyên hỏi han sức khỏe của ông bà thông gia qua tôi hoặc gọi điện thoại để hỏi thăm. Có lần gọi cho bố đẻ tôi cả tiếng đồng hồ, khen ngợi con dâu hết mức, trong khi tôi cũng chưa làm được gì nhiều cho nhà chồng. Mỗi lần về quê tôi đều được bố chồng cho phép, ông cũng không quên gửi lời hỏi thăm, dịp tết còn mua quà gửi tôi về biếu bố mẹ đẻ tôi… Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có chồng yêu thương, bố mẹ chồng coi như con gái. 

Được bố mẹ chồng cưng chiều, yêu thương như con gái ruột, tôi vô cùng hạnh phúc cho đến một ngày phát hiện âm mưu cùng thủ đoạn phía sau của gia đình này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra sự giả tạo của bố chồng, ông không hẳn là đã thương yêu tôi như con gái như tôi từng nghĩ. Cách đây một tuần, bố chồng tôi có khách là bạn của bố chồng tôi tới chơi, lúc tôi mang đĩa hoa quả lên phòng khách ở tầng hai thì vô tình nghe thấy bố chồng tôi tâm sự thật với khách.

"Tôi thấy con dâu của ông ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và cũng xinh đẹp rất xứng đôi với con trai cả nhà ông" - vị khách nói. Bố chồng tôi đáp lại: "Ôi dào, nhìn qua cứ tưởng tiểu thư nhưng mà là dân quê chính hiệu ông ạ. Bố mẹ đẻ nó có cái lô đất mặt đường mấy nghìn mét vuông, nhà lại có mỗi đứa con gái, nếu không có cái đám đất đấy còn lâu tôi mới cho con trai cưới nó".

Tôi nghe mà thấy buồn, thất vọng trước tiết lộ của bố chồng. Hóa ra, trước nay bố chồng tôi chỉ vì đám đất có giá trị cao của bố mẹ đẻ tôi mà đối xử hòa nhã với con dâu. Từ hôm đó đến nay, tôi cảm thấy không thoải mái khi đón nhận sự quan tâm, hỏi han từ bố chồng vì thấy rất giả tạo.

Không muốn ở nhà chồng, tôi có nên nói với chồng ra ngoài ở riêng? Tôi có nên tâm sự thật với bố mẹ đẻ biết được chuyện bố chồng tôi cho kết hôn chỉ vì đám đất của thông gia ở dưới quê?

Chồng khoe mẽ chuyện ngoại tình còn đòi ly hôn, vợ cắn răn chịu đựng âm thầm làm một chuyến khiến cả hai tình nguyện cắt đứt

Chồng khoe mẽ chuyện ngoại tình còn đòi ly hôn, vợ cắn răn chịu đựng âm thầm làm một chuyến khiến cả hai tình nguyện cắt đứt

Chồng tôi không ngần ngại khoe mẽ chuyện cặp bồ, anh ta tự hào lắm khi có được người tình trẻ đẹp. Anh ta còn tuyên bố sẽ ly hôn vợ để được chung sống với bồ, cắn răng chịu tôi tìm cách để cho cặp đôi kia một bài học rồi muốn ra sao thì ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 42 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu