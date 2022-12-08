Chồng khoe mẽ chuyện ngoại tình còn đòi ly hôn, vợ cắn răn chịu đựng âm thầm làm một chuyến khiến cả hai tình nguyện cắt đứt

Tâm sự 08/12/2022 10:24

Chồng tôi không ngần ngại khoe mẽ chuyện cặp bồ, anh ta tự hào lắm khi có được người tình trẻ đẹp. Anh ta còn tuyên bố sẽ ly hôn vợ để được chung sống với bồ, cắn răng chịu tôi tìm cách để cho cặp đôi kia một bài học rồi muốn ra sao thì ra.

Chồng tôi không ngần ngại khoe mẽ chuyện cặp bồ, anh ta tự hào lắm khi có được người tình trẻ đẹp. Anh ta còn tuyên bố sẽ ly hôn vợ để được chung sống với bồ, mặc cho con còn nhỏ, vợ chồng tình nghĩa suốt 6 năm  qua. Nếu như tôi dễ dàng chấp nhận ly hôn, chắc hẳn chồng tôi và ả bồ vui mừng lắm, hai người họ đang mong ngóng từng ngày để được về ở với nhau.

Không đành lòng để nhìn cảnh gia đình ly tán, con không được sự chăm sóc của cả bố và mẹ. Ly hôn rồi, tôi thương cho cả bố mẹ hai bên, tất cả rất yêu thương con cháu, mong vợ chồng tôi hạnh phúc. Tôi đành phải giấu nhẹm chuyện này, không để cho bố mẹ hai bên biết.

Cắn răng chịu đựng cảnh chồng đi với người khác, không quan tâm tới vợ con, tôi tìm cách để cho cặp đôi kia một bài học rồi muốn ra sao thì ra. Nhận thấy chồng mình cặp bồ cũng vì quá nhàn và rảnh mà ra, nên tôi bàn với người thân tìm cách mời chồng tôi về làm việc tại công ty, trả lương, thưởng cao. Chồng tôi không ngần ngại đồng ý, anh ta cứ nghĩ rằng có tiền, lương cao sẽ tha hồ chiều chuộng cô bồ trẻ.

Chồng khoe mẽ chuyện ngoại tình còn đòi ly hôn, vợ cắn răn chịu đựng âm thầm làm một chuyến khiến cả hai tình nguyện cắt đứt - Ảnh 1
Chồng tôi đã nhận ra bộ mặt thật của ả bồ và mong tôi tha thứ, tôi cũng vừa mừng, vừa lo, không biết chồng tôi sau này có "ngựa quen đường cũ" hay không - Ảnh minh họa: Internet

Công ty mới lương cao đi đôi với áp thời gian chặt chẽ, công việc áp lực lại hay phải đi công tác xa khiến chồng tôi bận rộn. Cả ngày làm việc mệt mỏi, không có lúc nào rảnh để gặp bồ khiến cho ả ta giận dỗi. Trong khi tôi rất quan tâm tới chồng, cơm ngon, canh ngọt, nước nóng, quần áo sẵn có trong phòng tắm… Chồng tôi trở về nhà là nơi được ăn uống, nghỉ ngơi tái tạo sức lao động để phục vụ công việc.

Tách được hai người họ ít gặp nhau rồi, tôi còn thuê mấy cậu thanh niên trẻ đẹp, hào hoa, đi ô tô sành điệu… nhắn tin, đến tán tỉnh ả bồ kia. Cô ta trẻ, tính tình thích đi chơi, đến những nơi sống ảo, nên cũng mê tít mấy chàng trai trẻ, không muốn gặp chồng tôi nữa. Cô bồ trẻ của chồng tôi tưởng được nhiều bạn trai theo đuổi nên muốn chia tay chồng tôi.

Tôi chủ động đến gặp bồ của chồng, nói mọi lý lẽ, khuyên nhủ cô ta nên dừng lại vì cô ta còn trẻ, chồng tôi nhiều tuổi hơn, sau này nếu không hợp nhau lại khổ cả hai. Cô ta cũng không ngần ngại nói thật là cặp với chồng tôi cũng chỉ để có người chu cấp tiền để trụ lại thành phố, hiện đang có bạn trai và cũng rất muốn dừng lại không muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc nhà khác. Tôi lén ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện này.

Về nhà mở cho chồng nghe, anh ấy cũng rất thất vọng trước cô bồ giả dối, người mà anh ấy yêu thương, chiều chuộng bấy lâu nay. Lúc này chồng cũng tâm sự, bản thân cũng đã chán ngấy bồ chỉ được cái trẻ đẹp, còn lại không biết cách chăm sóc, quan tâm tới mình. Nếu như bỏ vợ mà cưới cô ta sẽ là một sai lầm, phải kiếm thật nhiều tiền để cung phụng, nếu không cô ta sẽ tìm đến người khác.

Chồng tôi đã nhận ra bộ mặt thật của ả bồ và mong tôi tha thứ. Tôi cũng vừa mừng, vừa lo, không biết chồng tôi sau này có "ngựa quen đường cũ" hay không, nhưng gia đình bên nhau vào lúc này là điều tôi mong muốn. Chồng tôi đã thể hiện quyết tâm bằng việc đến bố mẹ bên nội, ngoại để xin lỗi và cam kết sẽ không tái phạm. Nhìn cảnh chồng con vui đùa bên nhau, lòng tôi thấy ấm, thật may tôi đã không vội vã ly hôn.

Đêm hôm, chồng đi vắng có gã đàn ông lạ cứ lảng vảng quanh nhà, sợ hãi gọi em trai đến vây bắt, tôi òa khóc nức nở khi soi rõ mặt người này

Đêm hôm, chồng đi vắng có gã đàn ông lạ cứ lảng vảng quanh nhà, sợ hãi gọi em trai đến vây bắt, tôi òa khóc nức nở khi soi rõ mặt người này

Tôi vội vàng muốn hỏi rõ xem hắn ta là ai, theo dõi nhắm tới mẹ con tôi có mục đích gì nhưng khi soi đèn thẳng vào khuôn mặt đó, tôi sững sờ hóa đá.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ