Ly hôn sau 5 năm tha thứ cho chồng, mỗi lần ân ái lại ám ảnh cảnh tượng, sốc điếng 'cơn nghiện' khó tin của anh ta

Tâm sự 03/04/2023 21:08

Tha thứ cho kẻ đã từng ngoại tình, có lẽ phụ nữ sẽ nhận lại những điều đắng cay như thế này đây.

Nhưng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, dễ mềm lòng và sống vì con cái. Hai con của tôi vẫn còn nhỏ, chúng mong ngóng khi cha không về sớm, thất vọng khi mẹ không vui vẻ bên cha, buồn bã khi gia đình không như trước. Chúng là những đứa trẻ không có tội tình gì, đều là tại người lớn mà ra. Tôi và chồng dù mất tất cả cũng còn con cái là gắn kết chung duy nhất.

Chồng xin tôi tha thứ, anh nhận mình sai, nhưng anh cần tôi cho anh thời gian và cơ hội. Nhưng sau 5 năm tha thứ cho chồng, chúng tôi vẫn ly hôn. Đây có lẽ là bài học xương máu tôi muốn gửi đến phụ nữ có gia đình, hoặc phụ nữ đang có chồng ngoại tình.

Đừng tha thứ quá nhanh khi nỗi đau của bạn thì quá sâu

Sau này tôi mới nhận ra lỗi sai của mình là tha thứ quá nhanh, khi bản thân còn chưa chấp nhận được tổn thương quá lớn. Tôi đồng ý để chồng quay về, như một sự an ủi rằng anh ấy sẽ nhanh chóng trở lại như cũ. Nhưng tôi không biết rằng đàn ông ngoại tình đã mang một trái tim quá nhiều đổi thay. Giữa tôi và chồng đã có một người phụ nữ khác, đó là khoảng cách lớn nhất và khó xóa bỏ nhất.

Chồng tôi vẫn nhớ tới nhân tình khi trở về với gia đình. Đó là điều càng làm tôi tuyệt vọng và không giữ được bình tĩnh. Tôi không đủ bao dung cho anh trong khi tôi là người đã nói sẽ tha thứ cho chồng.

Ly hôn sau 5 năm tha thứ cho chồng, mỗi lần ân ái lại ám ảnh cảnh tượng, sốc điếng 'cơn nghiện' khó tin của anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình một lần thì luôn có cơ hội lần hai

Việc tôi chưa sẵn sàng cho sự tha thứ, có lẽ là một trong những lý do khiến chồng tôi quay lại với nhân tình lần nữa. Nhưng lý do lớn hơn chính là chồng tôi không thoát khỏi “cơn nghiện” ngoại tình. Anh ấy dù trở về nhà vẫn không quên được cảm giác mới mẻ với nhân tình. Đó là thứ cảm giác mê hoặc bất kì người đàn ông nào, khiến họ quên đi cảm giác trách nhiệm với con cái, yên bình với gia đình.

Chỉ sau khi ly hôn chồng tôi mới thừa nhận rằng ngoại tình chẳng khác gì một cơn nghiện. Có những người thử một lần thì sợ đến già, lập tức phải “cai”. Lại có người thử một lần vẫn chưa đủ, phải thêm vài lần nữa. Chồng tôi là kiểu thứ hai, chính là biết mình làm sai, muốn quay về hối lỗi nhưng vẫn còn nông nổi, không kìm lòng được trước mới mẻ.

Thứ giữ vợ chồng ở lại với nhau không phải là con cái

Ở lần ngoại tình thứ hai, chồng tôi không còn để tâm đến con cái, anh ấy sẵn sàng ly hôn. Nhưng tôi đã sai khi một mực nghĩ rằng chỉ có thể dùng con cái để níu kéo chồng. Còn chồng tôi thì không còn yêu con như trước. Con tôi thậm chí còn bị tổn thương khi thấy cha vô tâm. Thứ giữ vợ chồng ở lại bên nhau không phải là con cái. Khi một trong hai đã thay lòng, dù người còn lại có sống vì con cũng vô nghĩa. Tình cảm là thứ duy nhất khiến người ta muốn sống cùng nhau. Vợ chồng không còn cần nhau thì mọi thứ đều vô nghĩa. Người tổn thương nặng nề nhất lại là con cái.

 

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