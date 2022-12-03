Ly hôn được nửa năm, vợ cũ thường về thăm con, tôi chết lặng nhận ra 'mình ngu lắm' sau khi nhìn trộm vào phòng

Tâm sự 03/12/2022 18:30

Tôi không còn tình cảm với Thảo, bao nhiêu năm qua trong trái tim tôi chỉ có vợ và con trai. Nhưng vì nghĩ đến vẫn còn tình bạn nên tôi cũng gặp gỡ Thảo vài lần, đi uống nước, rồi an ủi cô ấy. Trong khi Thảo vẫn tha thiết chuyện tái hợp thì tôi quyết nói rằng, giờ tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, tình cảm ngày xưa đã hết và chỉ xem cô ấy là bạn bè mà thôi.

Tôi và vợ cưới nhau qua sự mai mối của một người họ hàng. Dù thời gian tìm hiểu không nhiều nhưng tôi khá hài lòng về vợ. Bố mẹ tôi cũng khen ngợi con dâu ngoan hiền, biết đối nhân xử thế. Trước khi cưới vợ, tôi có bạn gái tên Thảo , hai chúng tôi yêu nhau khá lâu nhưng đột nhiên cô ấy bỏ đi với người đàn ông khác mà không một lời từ biệt. Vì chuyện này mà tôi cũng hận Thảo lắm, rồi khi lấy vợ, tôi thề sẽ sống hạnh phúc cho tình cũ phải hối tiếc.

Sau khi có con, mối quan hệ của hai vợ chồng tôi lại ngày càng tốt đẹp. Tôi thấy mình ngày càng yêu vợ nhiều hơn, giống như các cụ thời xưa cưới trước rồi mới yêu sau. Thời gian đó, chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc và ổn định trong vài năm.

 

Ly hôn được nửa năm, vợ cũ thường về thăm con, tôi chết lặng nhận ra 'mình ngu lắm' sau khi nhìn trộm vào phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến khi con trai tôi được 7 tuổi, người yêu cũ bỗng nhiên gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Cô ấy nói rằng đã ly hôn và giờ mới nhận ra tôi là tình yêu đích thực của cô ấy. Cô ấy còn đề nghị muốn quay lại với tôi.

Tôi không còn tình cảm với Thảo, bao nhiêu năm qua trong trái tim tôi chỉ có vợ và con trai. Nhưng vì nghĩ đến vẫn còn tình bạn nên tôi cũng gặp gỡ Thảo vài lần, đi uống nước, rồi an ủi cô ấy. Trong khi Thảo vẫn tha thiết chuyện tái hợp thì tôi quyết nói rằng, giờ tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, tình cảm ngày xưa đã hết và chỉ xem cô ấy là bạn bè mà thôi. Tôi cũng khuyên cô ấy nên đứng dậy làm lại cuộc đời sau những vấp ngã.

Chuyện gặp gỡ người yêu cũ sau đó bị vợ tôi phát hiện bởi có lần vợ đọc được điện thoại của tôi. Người yêu cũ nhắn: "Cảm ơn anh đã gặp em và chia sẻ với em nỗi buồn trong cuộc sống". Chỉ vì tin nhắn này mà vợ đâm ra nghi ngờ tình cảm của tôi. Vợ còn nói: "Tình cũ không rủ cũng đến, bao năm qua em dành hết tình cảm cho anh, em không thể chấp nhận được chồng mình đi gặp người yêu cũ. Em thừa biết, chỉ cần người yêu cũ thả thính là ông nào cũng sẽ bị gục ngã ngay". Dù tôi có giải thích thế nào vợ cũng không nghe. Chúng tôi cãi nhau nhiều lần rồi cuối cùng vợ đâm đơn ly hôn.

Ly hôn được nửa năm, vợ cũ thường về thăm con, tôi chết lặng nhận ra 'mình ngu lắm' sau khi nhìn trộm vào phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không muốn ly hôn, nhưng vợ rất dứt khoát. Cô ấy còn dọa nếu không chia tay thì sẽ bí mật mang con trai đi, tôi sẽ không bao giờ được gặp con nữa. Cuối cùng, tôi bị ép không thể làm gì được nên đành đồng ý ly hôn.

Ly hôn rồi, tôi được quyền nuôi dưỡng con trai. Trong 6 tháng sau khi ly hôn, vợ cũ luôn đến thăm con hai ngày một lần. Mỗi lần đến nhà vợ cũ thường tránh mặt tôi, cô ấy và con trai hay ở trong phòng trò chuyện vui đùa, đóng cửa không cho tôi vào.

Nhưng có một hôm, cô ấy quên không đóng cửa, tôi lặng lẽ nhìn trộm vào thì thấy vợ đang vỗ về con trai ngủ trên giường rất ngon lành. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi như chết lặng và áy náy bởi kể từ sau khi vợ chồng chia tay, thằng bé ngủ với tôi nhưng luôn gặp ác mộng hay khóc lóc nửa đêm. Giờ nhìn thấy con trai ngủ rất yên bình trong vòng tay của vợ cũ, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi càng sâu đậm hơn. Tôi hối hận vì những gì mình đã làm trước đây, dù không có gì với người yêu cũ nhưng tôi cũng không nên gặp gỡ cô ấy làm cho vợ buồn lòng.

Lẽ ra tôi nên coi trọng gia đình mình hơn bất cứ thứ gì. Dù trước đây tôi với người yêu cũ có quá khứ mộng mơ tốt đẹp thế nào cũng không thể bằng người vợ ở bên cạnh mình được. Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là tái hôn với vợ cũ nhưng chắc hẳn cô ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Tôi phải làm gì để được trở lại với cô ấy, để con tôi có đầy đủ cha mẹ?

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