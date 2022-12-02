Ly hôn đã lâu thì chồng cũ bất ngờ mời đám cưới, tôi nói một câu khiến anh ta 'tái mặt' không nói nên lời

Tâm sự 02/12/2022 06:15

Chuyện gì đến cũng đến, anh ấy ngày càng lạnh nhạt, không còn quá quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa, những bữa cơm nguội lạnh chờ chồng về ngày càng nhiều. Đến lúc này tôi buộc phải thừa nhận sự thật rằng, chồng tôi đã có người đàn bà mới.

3 năm đầu cuộc sống hôn nhân diễn ra rất tốt đẹp, anh ấy đối xử với tôi vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu nhau. Bố tôi vì lo lắng cho con gái nên đã lén lút đưa cho tôi một chiếc thẻ, hy vọng tôi sống không quá vất vả. Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều người, có thể kết hôn với người mà mình yêu. Mặc dù chồng tôi không giàu có nhưng anh ấy là một người rất đáng tin cậy và luôn thương yêu tôi.

Khi sự nghiệp của chồng trở nên tốt hơn, anh ấy ngày càng nhận được nhiều hợp đồng có giá trị và tần suất anh ấy ở nhà cũng ít hơn. Nhiều lần tôi nghe loáng thoáng mọi người bảo rằng, chồng tôi ngoại tình nhưng tôi vẫn tin anh. Họ hỏi tôi rằng, nếu chồng tôi ngoại tình thì có ly hôn không? Tôi im lặng không trả lời.

Chuyện gì đến cũng đến, anh ấy ngày càng lạnh nhạt, không còn quá quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa, những bữa cơm nguội lạnh chờ chồng về ngày càng nhiều. Đến lúc này tôi buộc phải thừa nhận sự thật rằng, chồng tôi đã có người đàn bà mới. Cũng giống như bao người phụ nữ khác, tôi không thể nào chấp nhận sự phản bội này. Nếu chọn cách ngăn cấm, trái tim tôi sẽ càng đau đớn hơn. Cuối cùng, tôi đã lấy hết can đảm để nói ra những suy nghĩ của mình.

Ly hôn đã lâu thì chồng cũ bất ngờ mời đám cưới, tôi nói một câu khiến anh ta 'tái mặt' không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó, tôi vẫn còn có chút hy vọng mong manh của một người vợ, nếu không còn tình thì còn nghĩa. Tôi mong anh thấy được điều đó để quay đầu lại về với gia đình mình. Tôi nói với chồng rằng: “Nếu như anh thật sự muốn giữ cuộc hôn nhân này, em sẽ tha thứ cho anh và gia đình mình sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa. Em hy vọng rằng anh sẽ không làm gì có lỗi với em nữa”.

Tuy nhiên, anh lại không đồng ý với điều tôi nói: “Em đã 30 tuổi. Một người phụ nữ ở tuổi này chắc chắn không ai muốn ly hôn rồi. Nhưng anh không muốn sống một cuộc sống giả tạo nữa, anh muốn sống cho bản thân mình, em đừng hy vọng gì về anh nữa”. Câu nói của chồng khiến tôi bàng hoàng về cuộc hôn nhân đã kéo dài gần 5 năm của mình. Tôi không muốn níu kéo nữa, tôi quyết định đặt bút vào tờ giấy ly hôn. Đối với một người phụ nữ trung niên, điều khiến tôi cảm thấy khủng khiếp nhất là đã đánh mất chính mình trong một mối quan hệ.

Điều khiến tôi không ngờ nữa là có vẻ như anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng hơn và sớm kết hôn với người mới. Thật nực cười và cay đắng làm sao, anh ta còn gọi điện cho tôi đến dự lễ cưới. Tôi rất sốc với lời mời này và dành hẳn một ngày để suy nghĩ có đi hay không.

Cuối cùng tôi đã gọi điện và trả lời trực tiếp với anh ta rằng: “Nếu có đám cưới lần sau, tôi sẽ đi”.

Ly hôn đã lâu thì chồng cũ bất ngờ mời đám cưới, tôi nói một câu khiến anh ta 'tái mặt' không nói nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tin rằng, câu trả lời của mình khiến anh hiểu được vấn đề ngay. Cách anh ta đối xử với vợ cũ của mình, anh ta sẽ tiếp tục đối xử với vợ mới như thế. Tôi cảm thấy rất hài lòng về câu trả lời của mình vì tôi đã ngầm ám chỉ anh ta là một người đàn ông tồi.

Bây giờ tôi đã 36 tuổi, là một bà mẹ đơn thân. Và thật lạ, kể từ khi quyết định ly hôn, tôi cảm thấy rất vui vẻ và không hề sợ hãi bất cứ điều gì. Thay vì cứ âm thầm chịu đựng một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, tốt nhất là giải thoát, dũng cảm bước ra khỏi vũng lầy để tiến tới một tương lai tốt hơn, biết đâu lại gặp một người đàn ông tốt hơn trước gấp nhiều lần thì sao! Mặc dù tôi đã trả qua một cuộc hôn nhân thất bại nhưng tôi vẫn không đánh mất đi nhân phẩm của mình, tôi vẫn dũng cảm sống hạnh phúc và tìm lấy một người thuộc về tôi, như thể tôi chưa từng đau đớn.

Bây giờ, tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả những người phụ nữ từng bị tổn thương bằng chính kinh nghiệm cá nhân của mình rằng, nếu người yêu cũ hay chồng cũ mời đám cưới, hãy dõng dạc nói rằng: “Nếu có lần sau, tôi sẽ đi”.

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