Lương 10 triệu mà người yêu bày đặt mua điện thoại 40 triệu tặng tôi, để rồi khi biết nguồn tiền thì tôi choáng váng, chân đứng không vững nữa

Tâm sự 08/10/2023 01:45

Tuy gia đình tôi giàu có thật nhưng tôi chỉ mua những thứ gì cần thiết và thiết thực với cuộc sống. Tôi chưa bao giờ mua chiếc điện thoại nào vượt quá 10 triệu đồng.

Vũ khá đẹp trai, khéo nói, là nhân viên kinh doanh, lương tháng hơn 10 triệu đồng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân anh. Gia đình anh ấy ở quê, bố mẹ làm ruộng, nhà cửa cũ kỹ nhìn rất cám cảnh so với hàng xóm. Nhưng bố mẹ anh ấy rất nhiệt tình và vui tính, chính vì thế mỗi lần về quê Vũ, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Còn gia đình tôi thì khá giàu có, khi biết gia cảnh hai bên không môn đăng hộ đối, bố mẹ tôi đã phản đối gay gắt. Mỗi khi đưa Vũ về nhà chơi bố mẹ tôi tỏ ra rất khó chịu thậm chí còn nói khéo để đuổi anh ấy. Vì vậy yêu nhau 2 năm rồi mà tôi chỉ đưa anh ấy về nhà có 3 lần, dù chỗ anh ở cách nhà tôi có vài chục phút chạy xe máy.

Biết anh thu nhập chỉ đủ thuê phòng trọ và chi tiêu sinh hoạt nên mỗi khi đi chơi tôi không bao giờ để Vũ phải bao toàn bộ, mà mỗi người chịu một nửa.

Lương 10 triệu mà người yêu bày đặt mua điện thoại 40 triệu tặng tôi, để rồi khi biết nguồn tiền thì tôi choáng váng, chân đứng không vững nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai tuần trước, người yêu bất ngờ mua tặng tôi chiếc điện thoại trị giá 40 triệu đồng. Đáng lẽ được tặng món quà lớn thế, tôi phải vui. Nhưng tôi lại thấy buồn vô cùng, yêu nhau lâu thế rồi mà anh chẳng hiểu tôi gì hết. Tuy gia đình tôi giàu có thật nhưng tôi chỉ mua những thứ gì cần thiết và thiết thực với cuộc sống. Tôi chưa bao giờ mua chiếc điện thoại nào vượt quá 10 triệu đồng.

Cầm món quà trên tay, tôi trách Vũ là nếu có tiền dư thì gửi về quê cho bố mẹ nuôi các em ăn học hay sửa lại nhà cửa. Tôi nhất quyết không nhận món quà đắt tiền đó.

3 ngày trước, khi tôi đến chơi phòng trọ của bạn trai, ở bên ngoài tôi nghe thấy từng lời nói của Vũ bên trong nhà. Thì ra anh đã phải đi vay tiền, giờ người ta đòi nhưng chưa có tiền trả, đang đợi cưới xong sẽ trả nợ. 

Khi thấy tôi, anh bối rối, còn tôi tỏ ra bình thản và hỏi số tiền đang nợ người ta. Vũ thành thật trả lời rằng đang nợ khoảng hơn 300 triệu đồng. Anh nói là lương chẳng đủ tiêu nên đã vay mượn trong 2 năm hết hơn 200 triệu, đợt vừa rồi vay thêm 50 triệu để mua cho tôi cái điện thoại, còn 10 triệu dắt túi chi tiêu. Dự định tổ chức đám cưới xong thì sẽ lấy tiền mừng trả nợ.

Dù rất giận người yêu nhưng tôi cũng muốn trả nợ cho anh để anh đỡ phải lo nghĩ. Nhưng tôi vẫn rất băn khoăn vì nhìn kiểu vay mượn để chi tiêu như thế này thì anh khá hoang phí. Mong mọi người tư vấn cho tôi.

Nửa đêm thấy chồng đuổi đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi bàng hoàng không tưởng

Nửa đêm thấy chồng đuổi đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi bàng hoàng không tưởng

Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang lên sau lưng tôi cùng với tiếng bước chân người chạy tới. Tôi quay lại, bất ngờ thấy anh hàng xóm đang cầm chiếc ô chạy về phía tôi.

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