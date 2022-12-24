Luôn làm lố và giận hờn vô cớ, 1 tuần sau cuộc tranh cãi tôi đứng chôn chân khi nhìn thấy một người phụ nữ không mặc quần áo ra mở cửa từ nhà của bạn trai

Tâm sự 24/12/2022 16:35

Nhờ sự nâng đỡ của bố tôi và anh cố gắng mà anh cũng có được vị trí tốt trong công việc. Anh từng nói biết ơn tôi và gia đình tôi rất nhiều!

Chuyện tình yêu của tôi đã được hơn 4 năm rồi. Tất cả những người biết hai đứa tôi đều bảo tôi nên điều chỉnh lại cái tính của mình vì tôi quá điệu đà, tiểu thư, khó chiều, không khéo có ngày bạn trai bỏ. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, lại là con gái út nên được bô mẹ và các anh chị cưng chiều lắm. Dần dần, nó thành cái tính cách của tôi.

Thật may, tôi cũng gặp và yêu được người tốt như anh. Chúng tôi học cùng lớp Đại học. Tôi còn nhớ, ngày đó, năm thứ 4, anh đến lớp với bộ dạng thất thểu, thiếu tiền đóng học phí dù hạn cuối đã đến. Khi bị thầy giáo gọi tên, anh đã rất bối rối. Ngay lúc đó, tôi vội dúi cho anh tiền để tránh ngượng với bạn bè. Điều đó làm anh cảm kích và rồi chúng tôi có cơ hội quen nhau, yêu nhau.

Hai đứa cứ thế thành một cặp.Anh yêu và chiều chuộng tôi lắm. Anh bảo tính tôi đỏng đảnh nhưng thực chất là một cô gái tốt bụng, nhân hậu. Đó là điều khiến anh trân trọng nhất. Mặc dù hoàn cảnh hai đứa khác nhau nhưng chúng tôi vẫn yêu và nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình.Ban đầu bố mẹ tôi không thực sự tán thành nhưng thấy cách mà anh chăm sóc cho tôi chu đáo, cách mà anh nỗ lực trong cuộc sống thì lại rất hài lòng. Nhờ sự nâng đỡ của bố tôi và anh cố gắng mà anh cũng có được vị trí tốt trong công việc. Anh từng nói biết ơn tôi và gia đình tôi rất nhiều!

Luôn làm lố và giận hờn vô cớ, 1 tuần sau cuộc tranh cãi tôi đứng chôn chân khi nhìn thấy một người phụ nữ không mặc quần áo ra mở cửa từ nhà của bạn trai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sẵn cái tính cách tiểu thư, lại biết anh phải lụy gia đình mình nên trong tình yêu, tôi có phần quá quắt. Không biết bao nhiêu lần tôi giận hờn vô cớ, đuổi anh về, không thèm gặp. Mặc dù người sai là tôi nhưng tôi vẫn bắt anh phải xin lỗi… Tôi coi nó như một phần thắng và thích chí khoe với mọi người rằng mình được cưng chiều nhiều lắm. Tôi không hề biết rằng, tôi dần gieo vào lòng anh sự chán nản và mệt mỏi.

Lần gần đây nhất, chúng tôi lại cãi nhau, cũng lại là do tôi gây sự. Trước lúc bị tôi đuổi ra về, khác với mọi lần, anh nói: “Em nên suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm được nữa”. Lúc đó tôi kệ, tôi nghĩ anh sẽ lại xuống nước xin lỗi tôi rồi làm hòa thôi, bao nhiêu năm nay vẫn thế… Vậy mà, 1 tuần qua đi, anh im lặng hoàn toàn, không nhắn tin, không điện thoại và không tìm gặp tôi.

Kể với đám bạn thân, tôi bị chúng nó mắng cho một trận. Ai cũng khen anh tốt và yêu tôi lắm thì mới chấp nhận được cái tính cách của tôi. Biết mình đã sai, tôi đó về nhà tôi suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên tôi sợ mất anh đến thế. Tôi định bụng ngày mai sẽ sang tìm anh xin lỗi. Nhưng ở nhà ruột gan tôi nóng như lửa đốt, vậy là bất chấp việc 11h đêm, tôi quyết định phóng xe sang căn hộ anh thuê để làm lành. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm yêu tôi đến nhà anh lúc nửa đêm như vậy.

Sau cái bấm chuông của tôi, vài phút sau, có người mở cửa.Tôi chết sững khi thấy đứng trước mặt tôi là cô gái trẻ đang quấn trên người chiếc khăn tắm. Cô ấy nhìn tôi, cũng giật mình và rồi gọi tên tôi: “Chị là chị Thoa phải không? Anh Hưng đang tắm, chị vào nhà đi”.

Trời đất quanh tôi quay cuồng, tôi có cảm tưởng mình sắp không đứng vững được nữa. Cô gái ấy vội vào căn phòng ngủ của anh, thay đồ rồi trở ra:

- “Em biết chị ngạc nhiên, em cũng không biết phải nói gì chị ạ. Anh Hưng sẽ giải thích với chị mọi chuyện. Em yêu anh ấy và em chờ quyết định từ hai người”.

Nói rồi cô gái đó rời đi… Vài phút sau, bạn trai tôi bước ra và ngạc nhiên khi nhìn tôi ở đó. Anh rảo mắt tìm kiếm cô gái kia, rồi sau đó anh bình thản nói:

- “Em thấy cả rồi đấy, giờ em muốn thế nào thì cứ nói. Cô gái ấy yêu anh, còn anh thì chạy theo em. Anh đã từng rất yêu và biết ơn em cũng như gia đình em. Nhưng thú thật, tình yêu này khiến anh quá mệt mỏi. Anh có cảm giác giống như một người hầu trong cuộc tình đó. Anh không muốn rời xa em vì chúng ta đã gắn bó quá lâu. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người có hạn. Cô ấy tự nguyện tới bên anh mỗi khi anh quá mệt mỏi vì em… Bây giờ em muốn thế nào cũng được, chia tay hay yêu tiếp và thay đổi, tùy em”.

Tôi nhận thấy rõ anh đã không còn mặn mà níu kéo hay quan tâm tới cảm xúc của tôi nữa. Tôi là một cô gái vừa bắt quả tang tận nơi bạn trai mình ngủ với người con gái khác, vậy mà anh chẳng bận tâm… Tôi sai khi làm anh mệt mỏi và dường như tình yêu trong anh dành cho tôi đã không còn… Tôi thấy anh xót thương cô gái kia nhiều hơn, chỉ là anh thấy có lỗi nếu chia tay tôi mà thôi.

Luôn làm lố và giận hờn vô cớ, 1 tuần sau cuộc tranh cãi tôi đứng chôn chân khi nhìn thấy một người phụ nữ không mặc quần áo ra mở cửa từ nhà của bạn trai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lẳng lặng đứng lên, nhìn anh và nói: “Em xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện. Chúng mình dừng lại đi. Em muốn giải thoát cho anh, anh có thể đến bên cô gái đó”. Tôi bước ra khỏi ghế, tiến về phía cửa, tôi đã mong anh níu kéo tôi lại nhưng không, anh vẫn ngồi đó thinh lặng. Anh thực sự đã không còn yêu tôi nữa rồi!

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Thành thử vợ chồng tôi có muốn hứng khởi mặn nồng cùng nhau cũng phải canh chừng tới khi ông bà uống trà xem ti vi xong xuôi, lui về phòng riêng của họ phía bên kia.

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