Nói chung là đôi lứa xứng đôi thôi, em không có ngoại hình, công việc bình thường thì cũng chỉ nên tìm kiếm một người đàn ông như Hải. Hải cũng vậy, không đẹp trai, lương trung bình thì làm sao mà đòi lấy hoa khôi, chân dài. Chúng em đều hiểu thế nên mong muốn cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ.

Đã qua mấy hôm rồi nhưng nghĩ về cảnh tượng đêm khuya ấy mà em vẫn thấy rùng mình kinh hãi. Em và Hải quen nhau cách đây 6 tháng. Chúng em đều là những người bình thường, về cả ngoại hình, công việc và điều kiện gia đình.

Có lần em hỏi thẳng Hải về vấn đề quan hệ trước hôn nhân thì Hải bảo muốn giữ cho em vì phụ nữ vốn luôn phải chịu thiệt thòi. Nghe thì hay nhưng em cảm thấy không tin tưởng lắm. Nếu Hải đối với em chân thành và xác định sau này sẽ là vợ chồng, anh lại là đàn ông thì thật sự không có lý do gì để ngại ngần chuyện đó.

Yêu nhau 7 tháng nhưng giữa chúng em vẫn chưa xảy ra quan hệ. Em không phải người dễ dãi song cũng chẳng quá bảo thủ. Nếu tình cảm đủ chín và xác định tương lai lâu dài thì chuyện ấy sẽ là một chất xúc tác khiến cho mối quan hệ thăng hoa. Bên nhau được 6 tháng, xác định tương lai với Hải nên em bật đèn xanh nhưng anh vẫn không tiến tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước là sinh nhật Hải. Vì tình hình dịch bệnh nên chúng em không tổ chức ở nhà hàng, cũng không mời bạn bè gì cả. Em mua đồ ăn thức uống đến nhà Hải, vào bếp trổ tài để hai đứa có một bữa tối ấm cúng bên nhau. Trong bữa ăn, hai đứa có uống một chút rượu và em quyết định đêm ấy sẽ ở lại.

Thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, vậy mà đến 10h đêm Hải còn định tiễn em ra về. Em nghĩ hay là Hải nhát quá, vậy thì em sẽ là người chủ động. Hạ quyết tâm trong lòng, em kéo Hải vào phòng ngủ rồi đưa tay cởi đồ của mình.

Nhìn thấy cơ thể trần trụi của bạn gái, Hải vội quay mặt đi rồi giục em mặc đồ lại. Đến lúc này thì em thật sự cảm thấy tự ấy và bị tổn thương, kiểu như mình không có bất kỳ chút hấp dẫn nào với bạn trai vậy. Em bật khóc hỏi anh ấy có phải như vậy không thì Hải một mực phủ nhận nhưng vẫn bảo em mặc đồ để anh ấy đưa về.

Đã đến nước đó thì em còn mặt mũi nào mà ở lại. Em chạy như bay khỏi nhà Hải, nước mắt vẫn không ngừng rơi vì tủi hổ. Đi được một đoạn, em càng nghĩ càng thấy ấm ức và không cam lòng. Chỉ có Hải là người đồng tính thì mới cư xử như thế. Nghĩ vậy nên em quyết định quay lại hỏi thẳng Hải, chất vấn một lần, thẳng thắn với nhau rồi đường ai nấy đi cho đỡ lằng nhằng.

Hải ở trọ, lúc em quay lại cũng rất muộn rồi nên đi đứng nhẹ nhàng không đánh động, sợ mọi người trong xóm trọ tỉnh giấc. Lúc em vào đến sân xóm trọ thì thấy Hải mở cửa đi ra ngoài, đến căn phòng trọ cuối dãy. Anh chàng sống trong phòng trọ đó khá thân với Hải, hai người làm cùng công ty nên chắc Hải đến bàn chuyện công việc.

Hải chỉ chốt cửa chứ không khóa, em liền mở cửa vào phòng ngồi với ý định đợi anh. Nhưng em phải sững sờ khi nhìn lên giường ngủ của Hải, vì trên giường có một người phụ nữ với mái tóc dài xõa tung đang nằm trong chăn! Em căm hận lao đến lật chăn lên thì càng khiếp đảm hơn nữa khi biết đó chỉ là một con búp bê có kích thước như người thật. Là một món đồ chơi tình dục!

Em bủn rủn cả chân tay khi khám phá ra bí mật ghê tởm ở người bạn trai. Lúc Hải quay trở lại, nhìn thấy em thì tím tái. Em gào thét chửi bới anh ta vì quá uất ức. Anh ta không phải người đồng tính mà vì anh ta đã có món đồ chơi này nên mới không thiết tha gì tới bạn gái.

Ảnh minh họa: Internet

- Cô tự nhìn lại mình xem, còn không bằng một con búp bê mấy chục triệu tôi bỏ ra mua về. Nó khiến tôi có hứng thú hơn cô nhiều. Người gì vừa béo vừa xấu, vừa lùn da lại đen. Nếu không bị gia đình bắt ép phải kết hôn thì tôi thèm vào lấy người như cô.

Đến lúc này thì em mới biết Hải luôn thích các cô gái đẹp nhưng trình độ của anh ta không đủ tìm một người bạn gái như vậy. Anh ta luôn mơ ước và khát khao sở hữu một cô bạn gái quyến rũ, đến mức coi thường và ghét bỏ những cô gái có ngoại hình trung bình như em. Cuối cùng thì bỏ tiền mua búp bê về thay bạn gái, thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của mình.

Trên đời này có lẽ không người đàn ông nào khiến em ghê tởm như anh ta. Em giáng cho anh ta 2 cái tát rồi bỏ về nhưng vẫn thấy tiếc quãng thời gian phí hoài với người đàn ông đó. Nếu em không phát hiện ra thì Hải vẫn còn lừa dối em dài dài. Theo các anh chị có nên tung hê chuyện này ra khiến anh ta phải mất hết mặt mũi không?