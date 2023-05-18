Liệu tôi có nên đánh đổi 'lần đầu tiên' để giữ lấy anh ấy bên mình không?

Tâm sự 18/05/2023 04:32

Hiện tại em đang 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Em và anh ấy quen nhau đã được 1 năm và gần đây, trong những lần gặp gỡ em thì anh ấy muốn vượt qua 'giới hạn'. Thế nhưng em phân vân lắm, không biết rằng mình có nên trao bản thân mình cho anh không?

Không phải tự dưng mà những lời khuyên từ ngàn xưa tồn tại đến tận bây giờ. Đó là những đúc rúc từ kinh nghiệm sống, là cái nhìn về con người, lối sống trải qua bao đời. Tuy nhiên không phải thời điểm nào, thế kỷ nào áp dụng cũng đúng, trong mỗi hoàn cảnh, mỗi định kiến xã hội có mức độ phù hợp khác nhau. Trong thời đại mới, con người khéo léo hơn khi biết chắt lọc những lời dạy phù hợp với tư duy của con người. Vì lẽ thế, một số bạn trẻ khi gặp phải vấn đề mình chưa trải nghiệm, họ sợ…

Điều họ sợ là mình đi sai đường không thể quay đầu lại bởi hành trình của một người để đi đến đích trưởng thành thực thụ thì phải trải qua nhiều cám dỗ, vấp ngã ai cũng muốn đi từng bước thật thận trọng để hạn chế cho mình ít rủi ro nhất, ít đau khổ nhất. Do đó họ tìm kiếm những lời khuyên từ những câu nói chiêm nghiệm mà người xưa để lại, những lời khuyên từ người đi trước như cha mẹ, anh chị, bạn bè, thậm chí tìm đến các chuyên gia tâm lý…

Cuộc sống là một hành trình bạn phải bước đi từng bước một, sau này sẽ là thử thách của công việc, đối mặt với nhiều kiểu người và những mặt xấu của xã hội, ai cũng cần đủ mạnh mẽ để đi tiếp.

Cô gái, em đang ở một giai đoạn đẹp nhất, nhẹ nhàng nhất của đời người mà ai đã đi qua rồi cũng đều nuối tiếc cái thời ấy, thời của thanh xuân! Cái tuổi con tim em bắt đầu rung rinh trước một người khác phái, cái tuổi em mộng mơ, hồn nhiên sống theo cảm xúc không toan tính. Em đang yêu…Tình yêu là điều kỳ diệu nhất, nhiều màu sắc nhất, nếu em đang cảm nhận được sinh khí từ tình yêu, nếu em đang được yêu, hãy tận hưởng nó. Tình yêu bắt đầu bằng sự rung động, đến hòa nhập tâm hồn và đến một thời điểm nào đó khi tình yêu đủ lớn sẽ dẫn dắt em muốn hòa quyện cả thể xác lẫn tâm hồn, đó là lúc tình yêu thăng hoa. Rõ ràng, em đang rất băn khoăn không biết có nên cho người yêu đi quá giới hạn hay không? Em đang sợ đúng không? Em sợ rằng người ta sẽ đánh giá em dễ dãi, sẽ không còn trân trọng em nữa, em sợ em trao sai đối tượng, em muốn giữ gìn…Em đang đấu tranh với chính mình, nó dày xé em, em phân vân không biết nên trao đi hay là không?

“Nỗi sợ chỉ là cảm giác” thôi. Nếu em thật sự muốn nghe lời khuyên của người đi trước như là thêm một ý kiến cho mình thì em có hai lời khuyên đấy.

Liệu tôi có nên đánh đổi 'lần đầu tiên' để giữ lấy anh ấy bên mình không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thứ 1 là hãy nghĩ đơn giản, cuộc đời là một chuyến đi, không chuyến đi của ai giống nhau cả và ai cũng cần tự trải nghiệm và cảm nhận riêng mình để trưởng thành, em đang ở trạm đầu tiên của chuyến xe tình yêu, hãy thả lỏng và để mọi thứ trôi tự nhiên theo cảm xúc của mình. Hạnh phúc nhất là được sống thật với cảm xúc của mình, thuận theo tự nhiên và quan hệ khi yêu là nhu cầu sinh lý theo lẽ tự nhiên. Em biết có nhiều cặp rạn nứt vì chuyện ấy không hòa hợp không, khi em bước vào hôn nhân em sẽ thấy điều đó là đúng. Nhưng, nhớ rằng mình phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm với quyết định của mình và can đảm bước qua với một tâm thế lạc quan khi mọi chuyện không được như mong đợi.

Liệu tôi có nên đánh đổi 'lần đầu tiên' để giữ lấy anh ấy bên mình không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ 2 là sống lý trí. Em đã từng nghe câu “Mình không yêu bản thân mình thì không ai yêu” chưa? Em muốn giữ gìn vậy thì thay vì phải suy nghĩ nên hay không nên, thay vì phải quan tâm tới cảm xúc của người kia sẽ buồn, sẽ bỏ rơi mình khi mình tránh né chuyện ấy thì tại sao em không tập trung cho bản thân mình, dành thời gian cho học hành, công việc để có một tương lai tốt hơn, dành thời gian làm đẹp, chiều chuộng bản thân như một môn thể thao yêu thích, một khám phá vùng đất mới hay dành quỹ thời gian của mình cho gia đình, bạn bè. Nếu người ấy có duyên dài với em, họ sẽ chờ em ở cuối con đường khi sự nghiệp em đã ổn, khi em đã khám phá đủ màu sắc của cuộc sống này. Nếu người ta có duyên ngắn, hãy để họ đi, em nhé!

Liệu tôi có nên đánh đổi 'lần đầu tiên' để giữ lấy anh ấy bên mình không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Này em gái, gặp được một người yêu mình và có cái kết đẹp là một điều tuyệt vời. Nếu không may mắn, hãy yêu nhiều người và chọn cho mình một người tốt nhất cuối cùng ở lại với mình. Chắc hẳn em đã có câu trả lời cho mình “Khi yêu có nên quan hệ” rồi đấy!

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu chuyện phòng the

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