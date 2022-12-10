Liều mình kết hôn với bạn thân của bố, tưởng bất hạnh ai ngờ được nhiều hơn mất, đời tôi một bước lên tiên, sung sướng tột đỉnh, ân ái cả ngày

Tâm sự 10/12/2022 22:39

Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng đó lại là một trong những điều mà tôi thích ở chồng. Anh có nhiều thứ mà những gã trai trẻ dù phấn đấu 10, 15 nữa chưa chắc có được.

Tôi và chồng chưa cưới cách nhau 15 tuổi và đã yêu nhau được 4 năm. Anh là bạn của bố tôi và tôi biết anh từ hồi học lớp 9. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm xúc yêu đương gì với người mình vẫn gọi là “chú” này mỗi khi đến nhà chơi. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi vào đại học và chuyển đến Hà Nội. Ở đó tôi có nhiều điều kiện tiếp xúc với anh hơn vì bố tôi nhờ vả. Nhưng chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó cho đến khi tôi chia tay mối tình 3 năm của mình đầy đau khổ và anh vô tình lại là chỗ dựa tinh thần cho tôi thời điểm đó.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn và chia sẻ về cuộc sống của mình, bao gồm cả tâm tư tình cảm. Tôi đem lòng yêu anh từ lúc nào cũng không thể nhớ được và may mắn là anh cũng có chung cảm xúc với tôi. Chúng tôi quen nhau được một thời gian và sắp tới sẽ kết hôn. Tôi 25 tuổi còn anh 37 tuổi. Thực sự điều khó khăn nhất với chúng tôi lúc đó là nói chuyện với bố tôi. Trước giờ bố vẫn coi anh là “anh – em” đáng tin cậy và giờ khi chúng tôi công khai và xin ý kiến thì bố tôi bị đặt vào tình thế phải thay đổi thành “bố - con”.

Liều mình kết hôn với bạn thân của bố, tưởng bất hạnh ai ngờ được nhiều hơn mất, đời tôi một bước lên tiên, sung sướng tột đỉnh, ân ái cả ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khó cho cả bố tôi và anh nhưng thấy tôi yêu anh và cũng chơi với anh lâu năm rồi, bố tôi tin tưởng con người anh nên đã đồng ý. Chúng tôi chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân và nếu được hỏi tôi có hối hận không thì câu trả lời là hoàn toàn không. Yêu anh và làm vợ anh, tôi được lợi đủ đường.

Anh thành đạt. Không nói là anh siêu giàu, mà ở tuổi của anh khi chúng tôi cưới nhau, người ta cần đến anh nhiều hơn chứ anh không còn phải chạy đôn chạy đáo tìm việc, kiếm tiền từng chút bấp bênh như những người đàn ông tầm tuổi tôi. Đời sống vật chất dư giả, thoải mái cho gia đình tương lai của chúng tôi sống và chi tiêu.

Anh trưởng thành. Những gì tôi đã, đang và sắp trải qua trong cuộc sống, công việc, cảm xúc thì anh đã va vấp trước tôi cả 15 năm. Hơn nữa, anh là người xông xáo và có tham vọng nên kinh nghiệm cuộc sống của anh khiến tôi thấy an toàn khi bên anh. Tôi luôn cảm nhận thấy sự điềm đạm toát ra ở con người anh. Chưa bao giờ tôi phải chịu đựng xung đột nảy sinh từ cái tôi hay quá ghen tuông từ anh.

Anh đầy trách nhiệm. Khi sự nghiệp của anh đã ổn định, anh có nhiều thời gian và tâm trí nghĩ đến gia đình nhỏ phía sau của mình hơn. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi ít khi phải chịu sự cô đơn, cảm giác tự mình sống cuộc sống gia đình như đứa trẻ con đang chơi đồ hàng giống nhiều cặp đôi tầm tuổi tôi sống. Cả 2 cũng phải tâp trung vào sự nghiệp để có được cuộc sống thoải mái. Nhưng với tôi, cuộc sống hạnh phúc nhất là mỗi người thực hiện tròn bổn phận của mình và tuyệt vời hơn khi cả 2 cùng chia sẻ cho nhau phần nào bổn phận đó.

Liều mình kết hôn với bạn thân của bố, tưởng bất hạnh ai ngờ được nhiều hơn mất, đời tôi một bước lên tiên, sung sướng tột đỉnh, ân ái cả ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh không đứng núi này trông núi nọ. Điểm này không ai có thể chắc chắn về tương lai nhưng nếu so anh với những người đàn ông tầm tuổi tôi, thì nó đúng. Những người đàn ông ở tuổi anh sẽ tìm đến sự an toàn và ổn định trong mối quan hệ. Còn những người đàn ông tầm tuổi tôi vẫn còn đang tìm kiếm xem ai mới là nửa tốt nhất của mình. Khi bước qua ngưỡng 30, anh hiểu được rằng mình thực sự cần “bạn đời” chứ không còn là người phụ nữ lấp khoảng trống nữa.

Và cuối cùng, khi ở cạnh một người đàn ông nhiều hơn tôi 12 tuổi này, tôi thấy cuộc sống của mình thú vị hơn nhường nào. Tôi không cảm thấy mất phương hướng về tương lai. Anh luôn cho tôi lời khuyên của một người đã trải qua những điều tôi đang gặp phải. Dù rằng việc cách nhau nhiều tuổi cũng khiến chúng tôi có những điểm đối lập như tôi vẫn thích dạo chơi nhưng anh lại có xu hướng thích ở nhà hơn, nhưng chúng tôi phải học cách chấp nhận và thích nghi với nhau để có được gia đình hạnh phúc.

Chán vợ nghèo quay ra tằng tịu với con gái sếp, trước khi động phòng nhìn cơ thể cô dưới lớp váy mà tôi phát hoảng, sợ sệt không nói nên lời

Chán vợ nghèo quay ra tằng tịu với con gái sếp, trước khi động phòng nhìn cơ thể cô dưới lớp váy mà tôi phát hoảng, sợ sệt không nói nên lời

Tôi quá chán cảnh cảnh vợ chồng con cái chen chúc nhau sống trong một căn nhà vài mét vuông với đồng lương 3 cọc 3 đồng. Vì vậy, khi đối diện với sự mời mọc của con gái sếp, tôi đã không chút băn khoăn mà đến với cô ấy.

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