Sáng mới kết hôn, tối đã khóc cạn nước mắt không thiết tha động phòng sau khi phát hiện ra vật lạ này rơi ra từ ví của chồng

Tâm sự 10/12/2022 22:08

Trước những thứ rõ mười mươi này tôi hoàn toàn đoán được việc chồng đã làm sau lưng mình. Tuy nhiên, thứ tôi không chấp nhận được là bản thân đã làm điều gì để bị đối xử như vậy.

Tôi và Hoàng thân nhau suốt ba năm học cấp ba ở trường huyện nhưng mãi tới khi tôi đỗ vào trường Trung cấp Y, còn Hoàng thi trượt đại học nên đăng ký vào một lớp đào tạo nghề để đi xuất khẩu lao động, thì Hoàng mới tỏ tình với tôi.

Tình yêu đủ chín để ngày tiễn Hoàng lên đường ra nước ngoài lao động, tôi đã hứa với Hoàng sẽ chung thủy đợi chờ cho đến khi Hoàng về nước để trở thành vợ Hoàng. Ra trường, tôi may mắn có được việc làm ở bệnh viện huyện, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón Hoàng trở về.

Tôi biết rằng suốt thời gian xa cách Hoàng lúc nào cũng nhớ thương tôi qua những cuộc nói chuyện điện thoại, mà nếu tôi không chủ động tạm biệt, Hoàng sẽ không bao giờ tắt máy trước. Thế nhưng bất ngờ tôi nhận được tin từ Hoàng thông báo, anh sẽ ở lại thêm ba năm nữa theo hợp đồng mới ký với công ty nước bạn. Tuy hơi buồn một chút nhưng tôi nghĩ thì cũng tốt, vì ba năm nữa tôi vào Hoàng ở tuổi 24, 25 sẽ chững chạc hơn, có trách nhiệm hơn khi trở thành vợ, chồng mà lúc ấy cả Hoàng và tôi đều đã tích lũy được kinh tế để lo cho cuộc sống gia đình.

Sáng mới kết hôn, tối đã khóc cạn nước mắt không thiết tha động phòng sau khi phát hiện ra vật lạ này rơi ra từ ví của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Hoàng hết thời hạn hợp đồng về nước, ngay tại sân bay trước bố mẹ, vợ chồng chị gái của Hoàng, Hoàng không ngần ngại giới thiệu tôi là vợ chưa cưới của anh, khiến tôi vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng vì chưa có dịp tiếp xúc với những người thân yêu của Hoàng. Thế nhưng khi tôi và Hoàng công khai mối quan hệ bố mẹ, anh chị đôi bên đều nhiệt tình ủng hộ.

Thêm một năm chờ đợi nữa để Hoàng có việc làm và để anh hoàn thành căn nhà hai tầng trên mảnh đất có vị trí đẹp, tại trung tâm huyện bằng tiền mấy năm lao động cật lực ở nước ngoài rồi mới tổ chức đám cưới. Thời gian đầu mới về nước, nhiều lần tôi và Hoàng bên nhau tâm sự, Hoàng đã bày tỏ ý muốn vượt qua giới hạn, nhưng tôi đều khéo léo từ chối.

Không phải tôi khó dễ làm cao hay không muốn chiều Hoàng, mà tôi nghĩ đời người con gái chỉ có một lần dâng hiến trinh tiết, nếu dễ dàng buông thả thì dù đó là chồng sau này của mình mình cũng khó có được sự tôn trọng của họ.

Còn Hoàng sau nhiều lần không được anh tỏ ra khó chịu, anh cho rằng tôi học y để làm gì khi mà không biết cách phòng tránh có thai trước hôn nhân? Tôi thất vọng một chút, buồn một chút nhưng thấy sau đó anh không đề cập tới chuyện "ăn cơm trước kẻng" nữa thì cũng quen và nhanh chóng bỏ qua.

Tôi vẫn dành tình cảm thiết tha cho Hoàng, còn Hoàng hình như có điều gì đó anh giấu tôi khi thỉnh thoảng anh lại có việc đột xuất đi xa khoảng vài ba ngày, mà khi trở về tôi thấy anh có vẻ vui hơn, thoải mái hơn và chịu khó may sắm, ăn diện hơn.

Căn nhà hoàn thành tháng trước, thì tháng sau đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự vui mừng của bố mẹ, họ hàng, bạn bè đồng nghiệp đôi bên. Quan hệ rộng, ngày vui trọng đại Hoàng không từ chối những cốc rượu mừng của bạn bè, nên cố gắng lắm Hoàng mới hoàn thành vai trò chú rể để tiễn người khách cuối cùng ra về.

Hoàng được hai bạn thân dìu lên phòng riêng, Không đủ sức để thay bộ vest nên Hoàng nằm vật ra giường mê man trong giấc ngủ vì men rượu... Tôi cũng không kịp tẩy trang, không kịp cởi váy cưới ra để mặc chiếc váy ngủ màu phấn hồng có mùi nước hoa quyến rũ mà tôi đã chuẩn bị cho đêm tân hôn, để vất vả cởi giày, cởi tất và bộ vest trên người Hoàng, trong lúc Hoàng vẫn không hay biết gì.

Sáng mới kết hôn, tối đã khóc cạn nước mắt không thiết tha động phòng sau khi phát hiện ra vật lạ này rơi ra từ ví của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi giũ phẳng chiếc quần vest để treo lên mắc cho Hoàng thì tôi sơ ý vẩy mạnh tay nên chiếc ví của Hoàng rơi ra nền nhà. Tôi vội vàng nhặt các thứ để cho vào ví của Hoàng, vì tôi không muốn Hoàng hiểu lầm là tôi tò mò, xâm phạm tài sản riêng của anh nếu anh bất chợt tỉnh giấc.

Thế nhưng mắt tôi hoa lên, tim như ngừng đập khi ngoài số tiền khá lớn trong ví chồng, tôi còn thấy mấy tờ hóa đơn tiền phòng nghỉ ở khách sạn tại thành phố, cùng hai vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp, với mấy cái bao cao su mang nhãn hiệu lạ. Học y, tôi thừa hiểu những thứ đó có trong ví của chồng để làm gì khi mà Hoàng thường xuyên có lý do đi xa, tôi cay đắng khẳng định mấy thứ đó không dành cho đêm tân hôn của tôi và Hoàng... Tôi thức trắng đêm với nỗi ân hận khi nghĩ đến tờ giấy kết hôn mà tôi đã háo hức ký tên.

Nén nước mắt khi phải hy sinh lấy chồng già để trả hiếu, đêm tân hôn đang run rẩy đợi để đồng phòng thì chồng xuất hiện, yêu cầu tôi một điều hoang đường

Nén nước mắt khi phải hy sinh lấy chồng già để trả hiếu, đêm tân hôn đang run rẩy đợi để đồng phòng thì chồng xuất hiện, yêu cầu tôi một điều hoang đường

Dù không hề muốn kết hôn nhưng nghĩ đến chuyện bố bệnh nặng, em còn nhỏ nên tôi đành phải cưới người hơn tôi nhiều tuổi như vậy. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này lại không đơn giản như tôi tưởng tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 30 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 30 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ