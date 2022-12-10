Chán vợ nghèo quay ra tằng tịu với con gái sếp, trước khi động phòng nhìn cơ thể cô dưới lớp váy mà tôi phát hoảng, sợ sệt không nói nên lời

Chẳng là, tôi đã có 1 đời vợ trước, vợ cũ là bạn thời đại học của tôi, sau này 2 đứa phát triển thành tình yêu rồi kết hôn với nhau. Thời gian đầu mọi thứ rất tốt, 2 vợ chồng đi làm đủ ăn đủ tiêu, 1 phần nhỏ để dành mua nhà. Nói là để dành chứ từ hồi có con 2 đứa chật vật, đầu tháng lấy lương, cuối tháng vay nợ... quay vòng còn chẳng đủ nuôi con chứ chưa nói tới việc mua nhà.

Tôi là nam, năm nay 31 tuổi, tôi biết thông thường chỉ có chị em mới thường than thở, xin lời khuyên của nhau nhưng giờ đây tôi lại bước vào 1 tình huống bế tắc rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Có lẽ ông trời nghe thấy ước nguyện của tôi nên giải thoát cho tôi thật. Tôi bắt đầu qua lại với con gái giám đốc trong 1 lần tân gia nhà ông. Ban đầu tôi không có tình ý gì, chỉ là thấy cô bé đó cũng dễ thương thì nói chuyện qua loa nhưng ai ngờ đâu cô ta thích tôi tới phát điên, làm mọi cách theo đuổi còn nhờ bố của mình tác động.

Chán nản, tôi sinh ra hay cáu gắt, tôi nhìn đâu cũng thấy điểm xấu của vợ. Tôi chán ghét ăn những món ăn vừa mặn vừa nghèo nàn của cô ấy, tôi không hài lòng với cách nói chuyện oang oang hay những lúc vợ mắng con là tôi lại ngán ngẩm. Nhìn mọi thứ bề bộn trong căn nhà trọ ọp ẹp, tôi ước gì tôi được giải thoát.

Từ ngày được con gái sếp để ý, công việc của tôi tốt hẳn lên, tôi được điều qua bộ phận khác có tương lai hơn lại nhàn hạ, quen biết nhiều người có tầm ảnh hưởng. Quả thực, nếu không phải do Thủy - tên cô gái đó, thì chắc chắn tôi không bao giờ với được tới vị trí kia.

Có công việc, có chút tiền, tôi vốn đã ghét vợ giờ lại càng ghét hơn, chỉ cần có dịp gì tôi lại sẽ dằn mặt vợ. Ngược lại với Thủy tôi cưng chiều hết mực, chỉ cần nàng thích tôi sẵn sàng lên cả mặt trăng chứ đừng nói là chở nàng đi ăn, đi chơi, mua quà, dỗ ngọt...

Chuyện này đến tai vợ tôi, cô ấy làm náo loạn 1 trận rồi đòi chia tay ngay trong đêm. Đơn ly hôn thật ra tôi đã viết cách đó cả tháng, chỉ chờ cơ hội để đưa, và đây là cơ hội tốt nhất. May mắn cho tôi, vợ cũ không chút níu kéo, 1 phát kí tên ngay, tôi trở thành người đàn ông độc thân, có thể đường hoàng đến với Thủy.

Chỉ sau đúng 1 tháng ly hôn vợ, tôi tái hôn. Ai nghe cũng sốc, tôi ban đầu cũng ngại nhưng nghĩ tới tương lai sau này không phải ở nhà thuê, có thể 1 bước thăng tiến thì lại cười thầm trong bụng. Để xứng với Thủy, tôi gọi về dụ bố mẹ bán miếng đất ở quê đi, đưa tôi tiền mua 1 căn nhà ngoài này rồi còn vay thêm 1 khoản lớn để sửa sang nhà cửa, làm đám cưới, mua hồi môn.

Sau nhiều khó khăn, đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ, tôi rước được nàng về, bố mẹ 2 bên mừng lắm. Thế nhưng, ngay đêm tân hôn tôi đã hối hận khi thấy vợ mới vén váy lên.

Trước đây dù cặp kè với nhau nhưng 2 đứa tôi rất tôn trọng đối phương, không đi quá giới hạn cũng chưa từng có hành vi nào không đứng đắn. Đêm hôm đó chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể Thủy. Nhìn em trong nhà tắm vén dần chiếc váy lên qua eo tôi sững sờ tới không nói nên lời.

Bên dưới chiếc váy lụa là phần cơ thể nhăn nhúm, Thủy thấy tôi đang nhìn thì cắn môi, hỏi tôi có thấy sợ không. Không sợ sao được khi Thủy chính là người từng đòi tự tử vì tôi khi học đại học.

Ảnh minh họa: Internet

Nhớ lại, trước khi tôi yêu vợ cũ đã từng có thời gian nói chuyện qua mạng với 1 cô em cùng trường. Cô bé đó rất thích tôi còn hẹn ra ngoài tỏ tình nhưng lúc đó cô ta quá xấu, tôi thất vọng nên từ chối, còn đi kể chuyện đó với những người bạn khác khiến cô gái kia đau lòng. Trong cơn tức giận cô lao ra ngoài đường rồi bị 1 chiếc xe lướt qua tông trúng, đưa vào viện thì bác sĩ nói bị rách đùi, gãy xương phải mổ.

Đó là lần cuối tôi gặp cô gái đó, tôi chỉ nhớ trên đùi cô có 1 hình xăm chữ la mã, vì khi bị tai nạn quần rách ra tôi mới thấy, tôi ám ảnh tới tận bây giờ nên nhìn cái tôi liền nhận ra ngay. Ai ngờ đâu cô gái đó chính là Thủy.

Thủy cũng thú nhận cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để trông đẹp hơn, tuy nhiên vết rách ở đùi thì không thể xóa được, đó là lý do vì sao Thủy không bao giờ mặc váy ngắn.

Tôi nghe mà chết lặng, nếu tôi chưa biết thì không sao, giờ biết rồi, mỗi lần nhìn Thủy tôi đều tưởng tượng ra khuôn mặt xấu xí trước đó của cô, nhớ lại buổi chiều lúc cô lao ra đường, dáng vẻ điên tình đó... có khi nào sau này Thủy sẽ lặp lại không. Có rất nhiều câu hỏi nghi vấn trong đầu, có lúc tôi muốn bỏ quách đi cho xong nhưng giờ tôi bỏ đi thì công việc khó khăn, vợ cũ cũng đã ly hôn mất rồi, chưa kể khoản vay mua nhà, mua hồi môn... tôi phải làm sao đây? Nên "cố đấm ăn xôi" tiếp hay từ bỏ?