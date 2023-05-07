Lên kế hoạch kết hôn vì nghĩ yêu dài lâu, biết lý do tan vỡ trong ‘chớp nhoáng’ ấy mà tôi rụng rời

Ảo tưởng vào tình yêu lâu dài với anh ấy là chuyện điên rồ nhất mà phụ nữ có thể phạm phải, lí do chia tay lại đến từ những điều rất dễ dàng này.

Có nhiều người lầm tưởng, càng yêu nhau dài lâu thì càng dễ đi đến đám cưới. Thế nhưng trên thực tế, các cặp đôi yêu lâu thường dễ tan vỡ hơn là những cặp đôi khác. Tình yêu kéo dài vài năm trời, đôi lúc lại chia tay trong nháy mắt. Tất cả đều đến từ những điều nhỏ nhặt nhưng lại có sức công phá cực mạnh

Không tìm những điều mới mẻ cho tình yêu

Mặc dù hai bạn yêu nhau sống chết, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho đối phương nhưng không biết thể hiện thì tình cảm cũng dần trở nên phai nhạt. Nhiều người cho rằng, khi đã yêu nhau đủ lâu thì cả hai sẽ hiểu tính cách của nhau. Dần dần, họ ngại thể hiện tình cảm với đối phương, càng không có ý định hâm nóng tình yêu. Khi cả hai đã nguội lạnh, kết cục cuối cùng chính là hai chữ chia tay. Thời gian lúc này chỉ càng làm người ta cảm thấy tiếc nuối và đau khổ.

Ảnh minh họa: Internet

Luôn kiểm soát nhau

Trong tình yêu, tin tưởng là điều cực kỳ quan trọng. Hai người đều có cuộc sống riêng của nhau, đều có những công việc cần phải giải quyết. Vô tình, khi người yêu có những hành động trái với trước đây, bạn sẽ nghi hoặc và cho rằng người đó làm điều mờ ám. Lâu dần, cả hai sẽ cảm thấy mối quan hệ này quá ngột ngạt khi luôn bị ràng buộc bởi đối phương. Vì vậy, hãy tin tưởng người yêu thay vì tìm đủ mọi cách để kiểm soát nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Không dành thời gian cho nhau

Đôi lúc bạn cho rằng, người kia phải thông cảm và hy sinh cho mình. Thế nhưng dù ở mối quan hệ nào, bạn cũng cần thời gian để vun đắp tình cảm. Đồng ý rằng ai cũng cần phải chăm lo cho sự nghiệp của mình, nhưng nếu lấy đó làm lý do để thờ ơ với người yêu thì rất có khả năng, câu nói mà bạn nhận được trong tương lai chính là hai từ chia tay. Hãy dành thời gian cho người yêu và để họ cảm nhận được sự quan trọng của họ trong trái tim bạn…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/len-ke-hoach-ket-hon-vi-nghi-yeu-dai-lau-biet-ly-do-tan-vo-trong-chop-nhoang-ay-ma-toi-rung-roi-579118.html