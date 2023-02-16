Lấy chồng nghèo bố mẹ đòi từ mặt, đêm tân hôn, anh bất ngờ ôm chầm trao tôi một chiếc hộp, mở ra tôi bật khóc khi thấy thứ bên trong

Bị bố mẹ cấm đoán, tôi lấy làm đau khổ để rồi hôm được anh trao cho món quà kỉ niệm, tôi khóc nức nở.

Chồng tôi chỉ là một công nhân vệ sinh môi trường thôi. Gia đình anh cũng nghèo khó, lại đông anh em. Vì thế khi tôi nhận lời yêu anh, ai cũng chê cười tôi "có mắt như mù". Bởi không ai nghĩ tôi lại yêu một người thua kém mình về mọi mặt như thế. Tuy nhiên, với tôi, anh chính là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, ở bên anh, tôi được là chính tôi, sống thoải mái mà không cần câu nệ tiểu tiết. Gia đình tôi tuy giàu có nhưng tôi chưa bao giờ được sống thoải mái theo ý mình. Tôi làm gì cũng theo ý của bố mẹ, ngay cả việc lựa chọn công việc hay người yêu. Việc tôi yêu anh là cách chống đối gia đình nên bố mẹ tôi giận dữ, đòi từ mặt. Thời gian đó, người yêu tôi buồn lắm. Anh còn nói chia tay vì không chịu được áp lực từ gia đình tôi. Nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả, thậm chí còn chủ động dụ dỗ anh "vượt rào".

Ảnh minh họa: Internet Khi có bầu, tôi báo tin cho anh. Bố mẹ tôi lúc này không thể làm được gì nữa nên đành đồng ý cho tôi cưới. Mẹ tôi còn đay nghiến, cho rằng tôi sẽ hối hận, sẽ ôm con về bám víu ông bà trong thời gian không xa. Đám cưới nhỏ, chỉ có 7 bàn và những người trong họ hàng. Tôi cũng chỉ mặc độc nhất một bộ váy cưới. Nhưng với tôi, chỉ cần được ở bên anh là tôi hạnh phúc rồi. Đêm tân hôn, chồng ôm lấy tôi, hỏi tôi có hối hận không? Tôi bảo không và khẳng định sẽ đồng cam cộng khổ với anh cả đời, chỉ cần anh không phụ bạc tôi. Anh cười, hôn nhẹ lên trán tôi rồi lấy trong tủ ra một cái hộp nhỏ đưa tôi. Tò mò, tôi mở ra xem thử và bật khóc khi thấy đó là một cái chìa khóa và cuốn sổ đỏ. Thì ra anh đã dành dụm tiền suốt những năm qua để mua nhà rồi nhưng không nói với tôi vì muốn cho tôi bất ngờ. Anh ôm tôi, bảo tôi chịu khó ở nhà cũ với gia đình anh vài ngày rồi chuyển về nhà mới.

Ảnh minh họa: Internet Hiện giờ chúng tôi đã về nhà mới, tuy căn nhà chỉ nhỏ hơn 40m2 nhưng lại là tổ ấm vô giá của tôi. Tôi thương chồng, thấy anh vất vả làm công nhân vệ sinh thì không đành lòng. Hiện tại, tôi đang có 500 triệu, có nên dùng số tiền ấy để mua xe ô tô cho chồng lái xe taxi gia đình không nhỉ? Tôi chỉ sợ anh không đồng ý vì bản tính của anh không thích mang tiếng "ăn bám vợ". Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

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