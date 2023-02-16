Đêm tân hôn, quyết định ‘lật bài ngửa’ chuyện con riêng với người đàn ông khác, bất ngờ chồng reo lên sung sướng, cười nói khiến tôi run người

Trọng là người bạn từ thời đại học của tôi, không thân thiết lắm. Lúc Trọng đột ngột nhắn tin hỏi han, tôi đã như kẻ chết đuối vớ được cọc, nảy ra toan tính...

Khi người yêu cũ bỏ rơi tôi để làm rể nhà giàu, lại biết mình đã mang thai, tôi suy sụp vô cùng. Tôi không đành lòng bỏ con đi mà cũng chẳng có can đảm nói rõ với bố mẹ bởi ông bà rất khó tính, lại luôn sợ điều tiếng dư luận.

Đêm tân hôn, tôi quyết định lật bài ngửa với Trọng. Ngay từ đầu tôi không có ý định cho Trọng nuôi con người khác, tôi chỉ cần 1 đám cưới để hợp thức hóa chuyện mang thai mà thôi. Suy cho cùng, phụ nữ ly hôn vẫn dễ chấp nhận hơn "chửa hoang".

Trọng là người hiền lành, điều kiện hết sức bình thường, chính vì thế trước sự chủ động tán tỉnh của tôi, Trọng nhanh chóng "đổ gục". Đám cưới của chúng tôi tiến hành ngay sau đó chỉ 2 tháng, lúc này bụng của tôi cũng chưa to lắm nên vẫn qua mắt được mọi người.

Nếu Trọng muốn tôi sẽ đền bù cho anh một khoản, sau đó đường ai nấy đi chẳng còn liên quan đến nhau. Nhưng sau khi nghe tôi nói rõ mọi chuyện, phản ứng của Trọng lại khiến tôi không thể nào tưởng tượng nổi.

Ảnh minh họa: Internet

Trọng chỉ sửng sốt đôi chút rồi nhanh chóng reo lên sung sướng: "Em nói thật hả? Bố đứa bé hiện giờ lấy vợ giàu lắm phải không?". Tôi tinh ý nhận ra sự chú ý của Trọng không nằm ở việc đứa bé không phải con mình mà là việc người yêu cũ của tôi hiện tại giàu có lại có địa vị xã hội.

Y như rằng, Trọng hồ hởi nói tiếp: "Anh ta lấy được vợ giàu thì chúng ta hãy bảo anh ta trợ cấp nuôi con mỗi tháng 20 triệu đi. Có số tiền đó thì anh không phải đi làm nữa, em cũng nhàn hạ hơn".

Tôi nhìn nụ cười tươi rói của Trọng mà rợn hết cả người. Tôi biết gia đình Trọng nghèo, Trọng cũng không tài cán hay kiếm ra nhiều tiền. Nhưng mưu mô, toan tính vì tiền bạc đến mức này thì thật sự vượt quá xa ý nghĩ của tôi.

Đêm tân hôn ấy chúng tôi không làm gì cả, Trọng bảo tốt nhất phải giữ gìn tốt cái thai. Tôi hiểu anh ta lo lắng cho khoản tiền của mình. Vợ mang thai con người khác còn lừa dối mình nhưng Trọng chẳng hề tức giận hay đau buồn, rõ ràng đâu yêu thương gì tôi. Có khi Trọng đồng ý cưới tôi nhanh như vậy cũng là nhắm vào tài sản nhà tôi mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Từ sau hôm đó, Trọng liên tục giục tôi gọi cho người cũ, tôi phải lấy cớ mãi mới tránh được. Tôi càng không dám nói đến chuyện chia tay, bởi nhớ đến ánh mắt sáng quắc và vẻ mặt khao khát của Trọng đêm đó, tôi nghĩ anh ta không dễ dàng để tôi đi.

Tôi hối hận vô vàn khi chọn cách này để hợp thức hóa bào thai. Giờ tôi phải làm sao để an toàn chấm dứt với Trọng đây?