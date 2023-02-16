Chồng rủ ra khách sạn ‘đổi gió’ rồi lao vào tôi cuồng nhiệt, nửa đêm tỉnh dậy tôi ngã quỵ nhìn người đàn ông bên cạnh

Tâm sự 16/02/2023 05:35

Đêm ấy, bỗng nhiên anh thủ thỉ cho tôi một đêm lãng mạn, cả hai hẹn hò đi ăn tối rồi cùng nhau đổi địa điểm.

Tôi và chồng lấy nhau được hơn 1 năm rồi. Chúng tôi chưa có con vì vẫn còn trẻ, muốn tự do thêm một thời gian nữa.

Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi khá ổn, không phải sống chung với bố mẹ chồng nên mọi thứ thoải mái, ngọt ngào như lúc đang yêu vậy. Anh là người chồng tốt, biết quan tâm tới vợ và thương tôi lắm.

Dạo gần đây tôi bỗng thấy chồng ủ rũ, sầu muộn mãi. Tôi lo lắng hỏi thăm thì anh bảo gặp chút khó khăn trong công việc. Vì chuyên môn khác nhau, tôi chẳng thể giúp gì được cho chồng, chỉ biết động viên, an ủi anh cố gắng lên.

Cuối tuần vừa rồi, chồng tôi đột nhiên rủ vợ ra khách sạn “đổi gió”. Anh bảo lâu lắm chúng tôi không hẹn hò lãng mạn rồi. Sau đó anh đặt bàn ở nhà hàng, ấn tôi ngồi và bàn trang điểm, đích thân anh chọn váy cho vợ rồi chở tôi đi hẹn hò.

Chồng rủ ra khách sạn ‘đổi gió’ rồi lao vào tôi cuồng nhiệt, nửa đêm tỉnh dậy tôi ngã quỵ nhìn người đàn ông bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bữa tối chúng tôi có uống vài ly rượu nên khi ra về tôi đã ngà ngà say. Chồng chở tôi vào khách sạn anh đã đặt phòng từ trước, đưa tôi lên phòng. Anh đặt tôi nằm ngả xuống giường, sau đó tôi chỉ nhớ, anh quấn lấy tôi làm tình rất mãnh liệt. Trong cơn mơ màng, thậm chí tôi còn nghĩ, anh hôm nay khác quá, khiến tôi rất hưng phấn. Vì thế tôi nhiệt tình đáp lại anh, rồi ngủ thiếp đi sau khi xong việc.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy vì cảm giác khó chịu trên người. Bình thường sau khi ân ái, tôi phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể ngủ ngon. Hôm nay do say rượu không còn sức lực, tôi định bụng dậy tắm sau đó lại vào ngủ tiếp. Nhưng khi nhìn sang chồng đang ngủ say nằm bên cạnh, nương theo anh đèn ngủ mờ ảo, một cảm giác sợ hãi và ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Người đàn ông đang khỏa thân nằm cạnh tôi đâu phải là anh! Nhưng người đó nhìn kỹ thì cũng không hề xa lạ với tôi chút nào. Anh ta chính là người yêu cũ của tôi. Song vấn đề là tại sao anh ta lại ở đây? Rõ ràng cuộc ân ái cuồng nhiệt vừa nãy là giữa tôi với anh ta chứ không phải với chồng mình!

Tiếng hét của tôi đánh thức anh ta dậy. Anh ta nhìn tôi rồi thở dài bất đắc dĩ:

Chồng rủ ra khách sạn ‘đổi gió’ rồi lao vào tôi cuồng nhiệt, nửa đêm tỉnh dậy tôi ngã quỵ nhìn người đàn ông bên cạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Anh định rời đi ngay nhưng mệt quá, định bụng nghỉ một lát, nào ngờ ngủ quên mất. Mà chồng em sao cũng không gõ cửa đuổi anh ra nhỉ, lạ kỳ thật.

Tôi choáng váng nghe những gì anh ta thốt ra. Để rồi qua lời kể của người cũ, tôi mới biết được kế hoạch dâng vợ cho gã đàn ông khác của chồng mình.

Hóa ra chồng tôi bị vô sinh, không có tinh trùng nên khả năng thụ tinh ống nghiệm cũng không thể thực hiện được. Mới đây anh đi khám mới vô tình biết được đời này anh không thể làm cha. Quá đau khổ và sợ mất tôi nên trong 1 lần tình cờ gặp lại tình cũ của vợ, anh ấy đã nảy ra ý định điên rồ như thế.

 

Tôi nhớ lại, hôm đó quả thật là kỳ không an toàn của tôi, chồng tôi cũng biết nên mới cố ý chọn ngày ấy. Còn người yêu cũ của tôi ư, anh ta được 1 đêm tình miễn phí, tội gì không đáp ứng. Chứ thực ra anh ta chẳng còn yêu thương gì tôi cả.

Tôi lao ra khỏi căn phòng khách sạn ấy ngay lập tức. Xuống đến sảnh, tôi bắt gặp chồng mình đang gục xuống vì say rượu trên quầy bar của khách sạn. Hóa ra anh muốn mượn hơi men để quên đi hết những cay đắng trong lòng và cả cảnh tượng vợ đang cùng người đàn ông khác quấn quýt. Đó cũng là nguyên do anh không lên gõ cửa phòng, người yêu cũ của tôi ngủ quên và tôi mới phát hiện ra sự việc. Nếu không tôi sẽ chẳng bao giờ biết được bố đứa bé mình mang trong bụng là ai, nếu đêm đó khiến tôi mang thai.

Tôi đưa anh về nhà, cả đêm ấy tôi thức trắng. Sáng ra tỉnh dậy ở nhà, anh biết kế hoạch của mình đã bại lộ. Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở. Tôi muốn đi mua thuốc tránh thai uống nhưng chồng không cho. Anh bảo kể cả là con ai thì đứa bé vẫn là con tôi, còn tốt hơn đi nhận con nuôi. Anh không để bụng chuyện đó, vì anh yêu tôi và không muốn mất tôi.

Tôi khổ tâm quá, sao chúng tôi lại rơi vào cảnh ngộ éo le thế này!?

Đêm tân hôn lê lết đến tận giường, vừa mở đèn, tôi tá hỏa thấy người nằm thở phì phò bên cạnh, vội gọi cho mẹ thì bà nói

Đêm tân hôn lê lết đến tận giường, vừa mở đèn, tôi tá hỏa thấy người nằm thở phì phò bên cạnh, vội gọi cho mẹ thì bà nói

Tôi mơ màng vì cả ngày mệt mỏi, nhưng vừa bật điện, tôi tá hỏa khi thấy người đang nằm bên cạnh mình đầy bối rối.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 32 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 34 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 41 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 42 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường