Lấy chồng giàu cứ tưởng sung sướng, từ đêm tân hôn, tôi bắt đầu 'sống như chết' bên cạnh anh ta chỉ vì chuyện kinh khủng này

Tâm sự 19/02/2023 18:55

Kể từ đêm tân hôn đó, trái tim và thể xác của tôi đã tan vỡ.

Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo ở vùng nông thôn. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi một mình gồng gánh nuôi 3 anh em tôi nên người. Từ nhỏ đã quen với cái nghèo và cảnh thiếu thốn, tôi và gia đình bị chính họ hàng, người thân khinh rẻ. Tôi khát khao cuộc sống giàu sang, được ngẩng cao đầu trước mặt mọi người.

 

Cơ hội đến với tôi khi tôi vô tình lọt vào mắt xanh của Khiêm- người đàn ông hơn tôi đến 20 tuổi đã qua 2 đời vợ và có 3 con riêng. Ông ấy là khách quen của quán tôi. Khiêm là chủ của nhiều công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Ông ấy nói rằng thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. 

 

Ông ấy muốn tôi trở thành vợ của anh ấy và hứa rằng sẽ lo cho tôi và gia đình tôi. Nói là làm, ông ấy nhận chị gái và anh rể tôi vào công ty làm việc, chu cấp tiền cho mẹ và em trai tôi ở quê. Quá xúc động trước thành ý của ông Khiêm, tôi dù không yêu nhưng vẫn nhận lời làm vợ ông ấy. Nhiều người cho rằng sau khi lấy chồng, tôi sẽ một bước lên tiên, không phải chịu cảnh khó khăn, khổ sở nữa.

Cuộc sống làm vợ của đại gia không êm đềm như tôi nghĩ. Ngay trong đêm tân hôn, ông ta đã thể hiện khả năng chăn gối cực sung mãn của mình. Ông ta không để ý đến việc tôi đau đớn, mệt mỏi mà liên tục đòi hỏi.  

Cứ thế, những ngày tháng sau đó, Khiêm không cho tôi đi làm, cũng không cho tôi ra ngoài. Tất cả những việc tôi cần làm là phục vụ nhu cầu chăn gối của chồng mà thôi. Ông ta còn không cho tôi mặc nội y để có thể làm chuyện ấy bất cứ lúc nào ông ta muốn.

Lấy chồng giàu cứ tưởng sung sướng, từ đêm tân hôn, tôi bắt đầu 'sống như chết' bên cạnh anh ta chỉ vì chuyện kinh khủng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong một lần đi nghỉ dưỡng gần đây, tôi tình cờ gặp được Duy- con trai của một người bạn của chồng tôi. Duy chạc tuổi tôi, gương mặt điển trai, thân hình cao lớn. Ngay từ lần đầu gặp mặt Duy, tôi đã xôn xao rung động. Những ngày sau đó, ánh mắt tôi chỉ hướng về Duy. Duy có vẻ cũng thích tôi. Chúng tôi lén lút hẹn nhau bên bờ biển và chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu. Sống như nô lệ bên người chồng già đã lâu, chỉ đến khi gặp Duy, tôi như nắng hạn gặp mưa rào.

Sau đó, tôi lén lút qua lại với Duy mà dĩ nhiên là chồng tôi không hề hay biết. Nhờ có Duy, tôi thấy cuộc sống của tôi tràn đầy ước mơ. Tôi bắt đầu thích trang điểm, ăn mặc đẹp. Hễ chồng tôi đi công tác, tôi vội vã hẹn người tình trẻ và có những giây phút cuồng nhiệt trong nhà nghỉ.

Mọi chuyện không qua được Linh- chị gái tôi. Trong một lần hẹn hò cùng Duy trong nhà nghỉ, tôi bị chị bắt gặp, chị tát tôi cháy má. "Khiêm là người có ơn với gia đình mình. Sao em lại làm như thế? Nếu mọi chuyện vỡ lở, cả nhà mình sẽ ra sao? Em nghĩ lại đi!", chị hét lên với tôi.

Nghe chị mắng, tôi khóc. Chị làm sao hiểu được nỗi cô đơn, buồn chán khi phải làm nô lệ cho người chồng mà tôi không hề yêu thương. Giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi bế tắc quá!

Anh trai lương trăm triệu, đẹp trai mà cứ cưới là vợ bỏ đi ngay sau đêm tân hôn, tôi tá hỏa khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng

Anh trai lương trăm triệu, đẹp trai mà cứ cưới là vợ bỏ đi ngay sau đêm tân hôn, tôi tá hỏa khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng

Mẹ tôi hối thúc việc lấy vợ của anh tôi mỗi ngày nhưng lần nào cũng nhận được sự im lặng. Cho đến khi anh tôi đưa một người đàn ông về giới thiệu với gia đình là người yêu của anh ấy, mẹ tôi sốc đến nỗi ngất ngay tại chỗ.

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