‘Lao động’ với sếp lúc nửa đêm trở về với 10 cây vàng, đang mừng thầm vì vợ sắp có khoản tiền lớn, tôi khiếp đảm nghe tiếng em ru con trong phòng hé lộ điều khủng khiếp

Tâm sự 20/02/2023 08:41

Tăng ca với sếp nhưng tất nhiên sẽ khoá trái cửa phòng, tôi hiểu quá điều chị đang muốn với tôi, nhất định tôi cũng sẽ khiến chị có một đêm nồng cháy.

Cưới nhau 1 năm thì vợ tôi đã mang thai, đứa con đến nằm ngoài kế hoạch vì tôi muốn xây dựng sự nghiệp đã, sau đó mới tính chuyện sinh con. Nhưng cô ấy đã mang thai thì đành đẻ và nuôi thôi.

Vợ tôi lương bình thường, chủ yếu dành thời gian chăm con và quán xuyến gia đình. Tôi muốn xây dựng sự nghiệp rực rỡ để có thể ngẩng mặt lên với đời, được mọi người ngưỡng mộ ước ao và cho bố mẹ nở mày nở mặt. Công việc của tôi rất bận rộn, gần như không có thời gian dành cho gia đình. Tôi thường xuyên phải tăng ca và đi công tác với sếp.

Chị sếp hơn tôi 10 tuổi, nói thẳng thì tôi chính là người tình của chị ấy. Chúng tôi qua lại với nhau khá lâu rồi, trước khi tôi cưới vợ. Nhưng đây cũng chỉ là mối quan hệ trao đổi qua lại mà thôi. Tôi vẫn lấy vợ sinh con bình thường chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình. Không những thế còn có lợi, chị sếp giúp sự nghiệp tôi thăng hoa thì sẽ kiếm được nhiều tiền lo cho vợ con cuộc sống tốt hơn.

‘Lao động’ với sếp lúc nửa đêm trở về với 10 cây vàng, đang mừng thầm vì vợ sắp có khoản tiền lớn, tôi khiếp đảm nghe tiếng em ru con trong phòng hé lộ điều khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Hôm đó chị sếp bảo mình tôi ở lại tăng ca, cho mọi người về hết. Như thế là đủ hiểu rồi, đợi đồng nghiệp ra về, tôi lập tức vào phòng làm việc của chị, khóa trái cửa lại. Ba tiếng sau xong việc, chị đưa cho tôi một hộp vàng:

- Trong này có 10 cây vàng, em mang bán lấy tiền mặt nhé. Hôm trước em chẳng bảo muốn gửi tiền xây nhà cho bố mẹ ở quê đang thiếu còn gì, chị cho em vay.

Tôi sung sướng hôn chụt lên má chị, nói là vay nhưng có thể tôi sẽ không cần trả lại. Sau đó tôi hí hửng cầm hộp vàng về nhà. Nghĩ vợ con đã ngủ nên tôi khẽ khàng lấy chìa khóa mở cửa vào. Ai ngờ đứng trước cửa phòng ngủ, tôi nghe được tiếng vợ đang nựng nịu con:

- Lớn nhanh con nhé, rồi mẹ con mình sẽ sang bên kia đoàn tụ với bố. Con cứ ăn ngủ cho tốt, khỏe mạnh và ngoan ngoãn, còn lại để mẹ lo. Mẹ sẽ cố gắng gom góp tiền bạc để chuẩn bị cho mẹ con mình một cuộc sống tốt nhất!

Tôi quá sốc đến mức đánh rơi cả hộp vàng trên tay, vốn đang định đưa cho vợ bảo cô ấy mai mang bán lấy tiền mặt rồi gửi về cho bố mẹ chồng dưới quê. Từ lời nói của vợ có thể biết cô ta đang giấu tôi một bí mật động trời.

‘Lao động’ với sếp lúc nửa đêm trở về với 10 cây vàng, đang mừng thầm vì vợ sắp có khoản tiền lớn, tôi khiếp đảm nghe tiếng em ru con trong phòng hé lộ điều khủng khiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tôi đạp cửa xông vào, lôi xềnh xệch cô ta ra chất vấn rằng đứa bé là con của ai. Ai ngờ vợ cười khẩy:

- Con ai ư? Là con người đàn ông tôi yêu. Còn anh nghĩ mình trong sạch lắm hay sao, tưởng tôi không biết anh và bà sếp tằng tịu với nhau lâu rồi đấy!

Hóa ra trước khi lấy tôi thì vợ có qua lại với một người nhưng bị bố mẹ phản đối bởi anh ta nghèo quá. Họ chia tay trong ấm ức tức tưởi. Sau gần một năm thì anh ta quyết định sang nước ngoài làm ăn theo người bà con xa, hẹn khi nào ổn định sẽ đón vợ tôi sang đấy định cư. Đêm cuối bên nhau cô ta mang thai với gã đàn ông đó.

- Tôi kiếm tiền cũng vì vợ con, vì cái nhà này chứ vì ai?

- Mỗi tháng đưa tôi 7 triệu chi tiêu sinh hoạt trong nhà mà bảo là vì vợ con à? Một nhà hai người lớn, một đứa con nhỏ, anh nghĩ 7 triệu có đủ chi tiêu? Anh cặp kè với chị ta vì chính bản thân anh chứ không phải vì gia đình!

Tôi nghẹn họng không thể phản bác được gì. Tôi với vợ ai cũng có thóp mà người kia nắm được, vì vậy quyết định li hôn trong hòa bình. Này có phải là quả báo của tôi hay không, lừa dối người khác thì sẽ bị họ phản bội lại?

 

Biết chồng ngoại tình, tôi âm thầm đặt máy nghe lén trên điện thoại, sau cuộc gặp chồng tình nhân, tôi cười trong đau đớn vì điều này

Biết chồng ngoại tình, tôi âm thầm đặt máy nghe lén trên điện thoại, sau cuộc gặp chồng tình nhân, tôi cười trong đau đớn vì điều này

Vờ như không biết anh ta ngoại tình, tôi vẫn làm vợ ngoan hiền, chiều chuộng nhưng đặt máy nghe lén để tố cáo anh ta.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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