Đồng ý cùng chồng xét nghiệm ADN nhưng đến khi cầm kết quả trên tay, anh và tôi đều lặng thinh trước bí mật được phanh phui

Tâm sự 18/02/2023 06:17

Vợ và mình đều đứng yên lặng để rồi chợt nhận ra, cái ngày hôm ấy vợ đã làm việc ấy vớ người quan trọng hơn 'bạn thân khác giới'

"Lúc đầu mình còn khẳng định với những người ấy, còn chửi họ cho đến một ngày gần đây, bỗng dưng những câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu và rồi mình đã lấy mẫu để thử. Kết quả trả về là con gái mình không phải con gái ruột của mình"

Đó là những dòng thư đầy tâm sự của một ông bố đăng trên một diễn đàn có đông thành viên. Kết hôn với người mình yêu sau 6 năm hẹn hò, cuộc sống của vợ chồng họ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến ngày, những lời xì xào bàn tán về việc con của họ càng lớn càng không giống anh khiến anh không khỏi bận lòng.

Anh lén làm một điều mà không ông bố nào muốn mình phải làm, đó là xét nghiệm ADN để kiểm tra huyết thống của mình và con. Kết quả chính là điều mà anh sợ nhất. Đứa bé không phải con ruột của anh song vợ anh cũng không ngờ đến chuyện này.

"10 năm bên nhau trong đó 4 năm thành vợ chồng, để rồi thua 4 chữ “bạn thân khác giới”.

Đồng ý cùng chồng xét nghiệm ADN nhưng đến khi cầm kết quả trên tay, anh và tôi đều lặng thinh trước bí mật được phanh phui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù đã 30 tuổi nhưng xin phép xưng là “Mình” cho thân thiện. Mình và vợ đều học cùng 1 trường đại học ở Hà Nội. Mình hơn vợ 1 tuổi, khi ấy mình năm 2 thì vợ mình năm nhất. 2 đứa bắt đầu yêu nhau.

Từ lúc trước khi yêu, đến lúc yêu rồi thì mình biết là vợ mình có 1 số người bạn thân từ cấp 3, trong đó có cả nam, cả nữ gồm 6 người. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả đều đã lập gia đình hết rồi.

Hồi còn là sinh viên, ngoài thời gian mình và người yêu dành cho nhau thì mỗi lần người yêu rủ mình đi chơi không được đều nói với mình vậy cô ấy đi với lũ bạn thân. Nói là “lũ bạn thân” nhưng mình cũng không để ý quá nhiều là mấy người, có khi đi 2 người mình cũng chẳng để ý vì nghĩ “lũ” thì phải đông lắm. Với lại, hồi ấy chưa có nhiều điện thoại có chức năng chụp ảnh, tự sướng như bây giờ nên thôi người yêu bảo đi chơi với “lũ bạn thân” còn tin tưởng hơn gấp mấy lần người khác. Chẳng nhẽ không đi chơi với mình lại bắt người yêu ở phòng trọ.

Có lần hội bạn ấy tập trung đi ăn, có lần đi xem phim và có lần còn đi uống rượu với nhau, lúc mình đón về thì thấy người yêu say khướt. Hồi ấy có nhiều người nói với mình rằng “Cẩn thận mấy đứa bạn thân của người yêu mày, cùng là con gái không sao chứ con trai với con gái dễ nảy sinh tình cảm lắm, cứ cẩn thận!”.

Đồng ý cùng chồng xét nghiệm ADN nhưng đến khi cầm kết quả trên tay, anh và tôi đều lặng thinh trước bí mật được phanh phui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe vậy lần nào người yêu mình cũng một mực khẳng định: "Thứ nhất, nếu yêu nhau thì chúng em đã yêu từ lâu rồi chứ không cần đến lúc yêu anh rồi mới làm vậy. Thứ 2 giờ anh tin em hay tin những người đó, chúng nó chỉ muốn phá hoại tình cảm của anh với em thôi".

Nghe bạn gái nói rất hợp lý nên mình không hề nghi ngờ gì nữa. Sau 6 năm yêu nhau, khi ấy cả 2 đều đã ra trường đi làm được một thời gian, mình là 3 năm, người yêu là 2 năm và người yêu mình lúc đó cũng 25 tuổi, nếu bước sang tuổi 26 thì hơi xấu nên cả 2 quyết định tiến đến hôn nhân. Sau 1 năm thì chúng mình đón Moon, cô con gái đầu lòng.

Chúng mình cứ sống hạnh phúc như vậy cho tới 3 năm tiếp theo, khi con gái mình càng ngày càng lớn thì rất nhiều người nói rằng sao con bé chẳng giống mình chút nào, cũng chẳng có nét của vợ mình. Lúc đầu mình còn khẳng định với những người ấy, còn chửi họ cho đến một ngày gần đây, bỗng dưng những câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu và rồi mình đã lấy mẫu để thử.

Kết quả trả về là con gái mình không phải con gái ruột của mình. Khi ấy, mình nghĩ sẽ giải quyết như nào đây và cuối cùng, mình chọn việc nói thẳng với vợ khi không có mặt con gái ở đấy. Mình hỏi vợ có dối mình điều gì không thì cô ấy bảo không. Mình hỏi một lần nữa là: “Em hãy suy nghĩ kĩ đi!” thì vợ mình vẫn một mực không cho đến khi mình đưa kết quả ra.

Vợ mình lúc ấy mới đứng hình, nhìn vào tờ kết quả hỏi: “Anh có chắc không?”…tất nhiên là chắc chắn rồi. Đến lúc này vợ mình mới nói rằng: "Em không nghĩ, từ trước đến giờ em không hề nghĩ đến việc này. Là bé Moon không phải con của anh".

Rồi vợ mình lúc này mới nói thật là không phải vợ mình có tình cảm hay gì với 1 trong 2 người “bạn thân khác giới” kia, chỉ là trước khi cưới thì cả đám bạn thân của cô ấy có tổ chức tiệc độc thân, vợ mình quá chén và có làm việc ấy với 1 người bạn nhưng sau đó 2 người biết và coi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi mình cũng bảo là để chắc chắn thì kêu cậu bạn thân ấy đi thử ADN và điều hiển nhiên là, Moon chính là con của cậu bạn thân ấy.…

Đau lòng. Đến giờ là 1 tuần trôi qua, mình với vợ không nói chuyện gì với nhau vì vẫn đang trong thời gian suy nghĩ giải quyết như thế nào. Con thì không phải con mình mà là con của bạn thân vợ. Mình với vợ thì yêu nhau và bên nhau 10 năm. Cậu bạn kia cũng đã lấy vợ và có con riêng. Chuyện này mà đến tai vợ cậu ấy cũng không hay gì…

Sao mọi thứ cứ rối hết cả lên thế này, bây giờ mình phải làm sao, cứ im lặng nuôi Moon lớn và coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong đầu mình cứ bị ám ảnh việc ấy, liệu mình và vợ có hạnh phúc không? Mình đăng lên đây vì mình không biết hỏi ai nữa rồi, với lại mọi người cũng không biết mình là ai. Mà vậy đấy! 10 năm bên nhau trong đó 4 năm thành vợ chồng, để rồi thua 4 chữ “bạn thân khác giới!”.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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