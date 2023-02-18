Sống ở nhà chồng nên mọi thứ rất gò bó, trong nhà mọi thứ đều do tôi đảm nhận hết, ngay cả khi mang bầu hay sinh con cũng không được nghỉ ngơi. Bố mẹ chồng tôi khá khó tính, luôn coi việc nhà là nghĩa vụ của con dâu phải làm. Ngay bản thân chồng tôi cũng có ý nghĩ đó, nên không giúp đỡ tôi một chút gì.

Tôi năm nay 28 tuổi, tôi kết hôn được 4 năm. Hiện tại, hai vợ chồng tôi sống ở nhà chồng cùng với con gái đầu lòng năm nay 3 tuổi. Tôi cũng đang mang bầu đứa thứ 2, dự kiến sinh con vào cuối năm nay.

Bố mẹ chồng tôi rất chiều con trai, nên thành ra tôi như kẻ lạc loài trong nhà vậy, chỉ có con làm niềm vui, chứ hở ra là bị trách móc, dọa dẫm. Tôi mệt hay ốm cũng chưa có lần nào chồng phụ giúp, đến nỗi trông con cho tôi nghỉ một lát cũng bị chồng càu nhàu, khước từ. Trước đây tôi cũng có công việc ổn định, nhưng khi sinh con thì nhà chồng "nịnh" tôi nghỉ ở nhà, đừng đi làm cho vất vả.

Chồng tôi cậy thế ở nhà bố mẹ đẻ nên cũng rất hay chèn ép tôi, anh ấy thường xuyên rượu chè, không chu cấp tiền cho vợ con. Nhiều lúc bực mình tôi nói thẳng: "Sao anh không có trách nhiệm nuôi vợ con thế, bao nhiêu tiền bạc kiếm được cứ tiêu hoang phí". Tôi nhận lại lời trách móc từ chồng: "Ở nhà chồng, ăn ở không mất tiền, kêu ca khóc lóc gì? Bỏ ngay cái thói kiểm soát chồng đi nhé".

Tưởng được ở nhà thảnh thơi, nào ngờ sai lầm khi quyết định nghỉ việc. Vừa rồi cũng đang kiếm công việc để làm thì lại lỡ có bầu đứa thứ 2, vậy là phải nghỉ thêm ở nhà dài dài, đợi con đi trẻ mới có cơ hội ra ngoài đi làm. Tôi cũng chán ngấy cảnh suốt ngày ở nhà, sống phụ thuộc, hay bị soi mói như kẻ ăn bám trong nhà vậy.

Chồng tôi lười nhác, thích ăn ngon, mặc đẹp vào bù khú rượu chè đã đành, anh ta lại còn giở thói gái gú. Nhiều lần tôi đọc được tin nhắn đường mật của chồng với người khác, vậy mà anh ta cãi bay, dứt khoát không nhận, còn nói chỉ là trêu đùa. Nhưng vừa rồi tôi phát hiện ra anh ra ngoại tình, lần này anh ta phải thừa nhận khi chứng cớ rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện ngoại tình bị lộ, những tưởng chồng tôi vì thế mà cắt đứt với bồ, không ngờ anh ta vẫn tiếp tục cặp kè. Còn luôn thách thức tôi: "Cô không chịu được tôi thì cứ việc chia tay, nhả ra là có đứa khác nó thay thế ngay", "Có việc trông con, quét nhà cũng không xong. Cô không làm thì để đấy, tôi kêu đứa khác nó về làm thay cô"… Nhiều lần ngọt nhẹ, khuyên can chồng đủ kiểu nhưng vẫn chứng nào tật nấy, tôi cũng quá chán nản vì hết cách với chồng.

Buồn quá, tôi mang chuyện này kể với bố chồng, mong ông đứng ra khuyên răn con trai. Nào ngờ tôi còn bị bố chồng mắng cho té tát: "Con nhìn lại bản thân mình đi, về nhà chồng ăn sung mặc sướng mà không biết đường vậy mà ăn mặc luộm thuộm, đẻ con sòn sòn, chồng nào nó chịu nổi. Không thích ở với nhau thì ra khỏi nhà này đi, tôi cho ly hôn đấy. Xem lấy được ai hơn con tôi không mà cứ đòi hỏi".

Tôi nghe lời bố chồng trách mắng mà choáng váng, thất vọng nặng nề. Tôi thấy mình ở nhà chồng không khác gì người thừa. Ngay cả chuyện chồng có bồ, không được kêu than, cũng không ai bênh vực, tôi cũng phải nín nhịn vì còn đang mang bầu không muốn làm ảnh hưởng đến con. Tôi thấy cuộc hôn nhân của mình chóng vánh quá.

Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên rời khỏi nhà chồng và dứt tình ly hôn người chồng bội bạc?