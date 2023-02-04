Lần đầu ân ái với 'máy bay bà già', trai trẻ nhận cái kết đắng, ngay lập tức phải 'bỏ của chạy lấy người'

Tâm sự 04/02/2023 04:55

Hoàng hí hửng chuẩn bị cho buổi hẹn, ăn mặc bóng loáng và xịt nước hoa thơm phúc. Đúng 8 giờ tối thì có một người phụ nữ gọi cho cậu. Hỏi là Hoàng đứng ở đâu để bà ta đến đón.

Người đàn bà chẳng chút e ngại nhìn Hòang từ đầu đến chân "Được đấy! Hoàng bao nhiêu tuổi?" "em 20 ạ". Hoàng hơi ngập ngừng. Người đàn bà có vẻ từng trải "không cần phải xưng em với Thúy. Cứ xưng anh em cho ngọt ngào. Tuổi trẻ thế này chắc sung sức lắm". Câu nói của người phụ nữ luống tuổi làm Hoàng thoáng chút bối rối. Nhưng nghĩ đến số lợi nhuận hời thu được như lời người đàn ông kia nói, Hoàng cố giữ tự tin và tỏ ra tình tứ ngay lập tức "Hoàng biết rồi. Thúy muốn đi đâu?". "Thúy chở Hoàng đến bar. Chắc không ngại chứ hả?". "Tưởng gì, Hoàng đến đó suốt", Hoàng nói khả thoải mái. "Vậy thì tốt rồi". Người đàn bà cười có vẻ bí hiểm rồi vùng tay ôm cổ Hoàng hôn vào má cậu chàng.

Hoàng nói thật, anh ta cũng từng đi bar rất nhiều lần. Nhưng lần này thì khác, người phụ nữ dẫn anh đi đến một nơi rất sôi động. Bà ta giới thiệu Hoàng với rất nhiều người bạn. Toàn là những người phụ nữ kiểu tuổi như bà, mặt trát đầy son phấn nhưng không thể che nổi nét già nua trên gương mặt. Họ uống bia rồi ăn nói lả lướt, tay chân đụng chạm vào những người khác giới một cách thản nhiên khiến Hoàng hơi rờn rợn.

Tối hôm đó, Hoàng uống cũng kha khá. Người phụ nữ tên Thúy đề nghị chở Hoàng đến khách sạn. Đương nhiên chuyện này ắt phải xảy ra như trong dự kiến. Hoàng đồng ý không một chút do dự.

Lần đầu ân ái với 'máy bay bà già', trai trẻ nhận cái kết đắng, ngay lập tức phải 'bỏ của chạy lấy người' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa mở cửa phòng khách sạn, Hoàng hoảng hồn khi người phụ nữ ôm chầm lấy cậu. Hoàng chưa kịp trở tay thì bà ta đã đẩy Hoàng xuống giường rồi chồm lên người cậu, lột sạch quần áo Hoàng trong chớp mắt. Chẳng ngại ngần, bà ta cũng tự lột quần áo mình trước mặt anh để lộ thân hình xập xệ ngấn mỡ. Cái tuổi hồi xuân lại lâu không được thỏa mãn, gặp trai trai trẻ tuổi đôi mươi khiến bà ta như con hổ đói chẳng kịp để Hoàng phục vụ.

Sau 4 hiệp, Hoàng mệt rã rời còn bà ta thì trông có vẻ đang còn sung sức lắm. Chân tay mỏi rũ, Hoàng đang định đứng dậy mặc đồ thì thấy bà ta đang gọi điện cho ai đó. Một lúc sau đã thấy 2 người bạn của bà ta gõ cửa. Chẳng chút ái ngại, người phụ nữ nói chuyện một cách suồng sã "được lắm! Cậu chàng này có vẻ sung sức lắm đấy. Giờ đến phần các bà. Lo mà hưởng thụ đi nhé". Câu nói của người đàn bà khiến Hoàng bừng tỉnh hẳn. Cậu hớt hải vớ chiếc quần mặc tạm rồi phi ngay ra cửa rồi chạy mất hút.

Có lẽ sau cuộc “vào nghề” đầy kinh hãi này, chắc chắn chẳng bao giờ cậu muốn quay lại để được “nhàn nhã” cái thân như người đàn ông kia đã nói nữa.

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