Lần đầu ân ái với 'máy bay bà già', trai trẻ nhận cái kết đắng, ngay lập tức phải 'bỏ của chạy lấy người'

Người đàn bà chẳng chút e ngại nhìn Hòang từ đầu đến chân "Được đấy! Hoàng bao nhiêu tuổi?" "em 20 ạ". Hoàng hơi ngập ngừng. Người đàn bà có vẻ từng trải "không cần phải xưng em với Thúy. Cứ xưng anh em cho ngọt ngào. Tuổi trẻ thế này chắc sung sức lắm". Câu nói của người phụ nữ luống tuổi làm Hoàng thoáng chút bối rối. Nhưng nghĩ đến số lợi nhuận hời thu được như lời người đàn ông kia nói, Hoàng cố giữ tự tin và tỏ ra tình tứ ngay lập tức "Hoàng biết rồi. Thúy muốn đi đâu?". "Thúy chở Hoàng đến bar. Chắc không ngại chứ hả?". "Tưởng gì, Hoàng đến đó suốt", Hoàng nói khả thoải mái. "Vậy thì tốt rồi". Người đàn bà cười có vẻ bí hiểm rồi vùng tay ôm cổ Hoàng hôn vào má cậu chàng.

Hoàng nói thật, anh ta cũng từng đi bar rất nhiều lần. Nhưng lần này thì khác, người phụ nữ dẫn anh đi đến một nơi rất sôi động. Bà ta giới thiệu Hoàng với rất nhiều người bạn. Toàn là những người phụ nữ kiểu tuổi như bà, mặt trát đầy son phấn nhưng không thể che nổi nét già nua trên gương mặt. Họ uống bia rồi ăn nói lả lướt, tay chân đụng chạm vào những người khác giới một cách thản nhiên khiến Hoàng hơi rờn rợn.