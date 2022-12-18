Lần đầu bị chồng đánh, tôi tức giận lôi tờ giấy đăng kí kết hôn ra xé nát, đêm trước khi ra tòa, đi ngang qua phòng làm việc, tôi khóc nghẹn khi thấy anh bật đèn cả đêm để làm chuyện này

Tâm sự 18/12/2022 08:32

Hà biết mình nghi oan cho chồng ngoại tình là sai nhưng cô cũng cảm thấy chồng đ.ánh mình cũng không đúng. Nửa đêm nhớ chồng quá Hà trở dậy đi tìm thì thấy chồng đang ngồi trong phòng làm việc. Hà bước tới thì thấy chồng đang chăm chú làm gì đó, anh cẩn thận đưa tay miết từng mẩu giấy rồi dùng keo dán lại.

Vợ chồng Hà có một cửa hàng chuyên bán đồ nội thất nhập khẩu, việc buôn bán của hai vợ chồng rất khá. Từ lúc ăn nên làm ra thì đáng ra Hà phải vui nhưng cô lại lo lắng, lý do là Hà thấy chồng thường xuyên ăn vận đẹp đẽ, trước đây Hà có chưng diện cho chồng thì anh cũng nói là không thích thế mà giờ ra ngoài là cứ đầu chải bóng lộn, nước hoa xịt thơm phức.

Hà cố gắng suy nghĩ tích cực rằng chồng mình chỉ vì công việc nên thường xuyên phải gặp khách hàng nên mới như thế. Cho đến một hôm cô bạn thân của Hà đến khóc lóc với cô khi phát hiện chồng nuôi bồ nhí bên ngoài thì Hà bắt đầu thấy lo.

Hà bắt đầu lo sợ mình cũng đi theo vết xe đổ như cô bạn thân, lâu giờ chồng làm gì, đi đâu, gặp ai thì Hà chẳng quản lý. Nhưng giờ thì cô quyết tâm theo dõi chồng, ý định của Hà là thuê thám tử nhưng cô thấy không an tâm nên quyết định là chính mình theo dõi chồng ngoại tình hay là không.

 

Lần đầu bị chồng đánh, tôi tức giận lôi tờ giấy đăng kí kết hôn ra xé nát, đêm trước khi ra tòa, đi ngang qua phòng làm việc, tôi khóc nghẹn khi thấy anh bật đèn cả đêm để làm chuyện này - Ảnh 1
Hà bắt đầu lo sợ mình cũng đi theo vết xe đổ như cô bạn thân, lâu giờ chồng làm gì, đi đâu, gặp ai thì Hà chẳng quản lý - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày đầu tiên thì Hà thấy chồng vẫn đi gặp khách hàng bình thường, cho đến ngày thứ 4 thì đột nhiên Hà thấy chồng mình đến một tòa nhà và đón người phụ nữ rất xinh đẹp và sành điệu. Chẳng biết người phụ nữ cố ý hay vô tình mà bị vấp ngã, lúc đó chồng Hà còn quỳ xuống dùng khăn lau giày rồi đỡ eo người cô ta. Nhìn cảnh đó mà Hà khó chịu, bởi vì mang tiếng là vợ mà chưa một lần nào Hà được chồng chăm sóc chu đáo như thế.

Hà nổi máu ghen định xông đến dạy cho chồng bài học nhưng rồi có cuộc gọi điện của người trông trẻ nói con gái bị ngã. Lúc đó Hà lập tức nhắn tin cho chồng:

“Anh về nhà ngay, con bị ngã vỡ đầu”.

Lúc sau chồng Hà về thấy con chỉ ngã trầy xước ở tay có một chút thì quay ra quát vợ. Suốt cả hai tiếng đồng hồ vợ chồng Hà cãi nhau rất lớn, kết quả là vì nóng giận nên chồng giơ tay tát Hà một cái. Kết hôn 4 năm đây là lần đầu tiên Hà bị chồng đ.ánh nên nổi giận về phòng lôi tờ giấy đăng ký kết hôn ra xé nát:

”Anh vì một người đàn bà khác bên ngoài mà về đánh vợ à. Vậy thì tôi không cần người chồng bội bạc và vũ phu như anh”.

Tối đó Hà ôm con ngủ mà chẳng thèm bận tâm đến chồng. Sáng hôm sau cô vừa đến cửa hàng thì thấy người phụ nữ tình tứ với chồng hôm qua đang ngồi ở đấy. Hà lại tức vì không ngờ chồng còn dám đưa nhân tình đến tận đây.

Đang định đánh ghen thì lúc đó có người đàn ông bước vào ôm lấy người phụ nữ đó rồi nhẹ nhàng:

“Em chọn cửa hàng này được đấy vợ ạ, ở đây toàn đồ nhập khẩu loại xịn”.

”Chuyện, em chọn mà lại. Ông chủ ở đây cũng nhiệt tình lắm nên em rất hài lòng”.

Hà cứ đứng đó nghe hết câu chuyện của cặp vợ chồng kia. Đúng lúc đó thì chồng Hà xuất hiện tươi cười:

“Anh chị đến rồi sao? Chúng ta cùng ký hợp đồng luôn nhỉ”.

Lúc này thì Hà mới biết người phụ nữ kia là khách hàng chứ không phải chồng mình ngoại tình như cô nghĩ. Hà cảm thấy xấu hổ bỏ về vì cô không dám tự tin nhìn mặt chồng nữa. Tối đó hai vợ chồng không nói với nhau câu gì, Hà biết mình nghi oan cho chồng ngoại tình là sai nhưng cô cũng cảm thấy chồng đánh mình cũng không đúng.

Lần đầu bị chồng đánh, tôi tức giận lôi tờ giấy đăng kí kết hôn ra xé nát, đêm trước khi ra tòa, đi ngang qua phòng làm việc, tôi khóc nghẹn khi thấy anh bật đèn cả đêm để làm chuyện này - Ảnh 2
Bất giác Hà òa khóc nức nở, Hà ôm lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm nhớ chồng quá Hà trở dậy đi tìm thì thấy chồng đang ngồi trong phòng làm việc. Hà bước tới thì thấy chồng đang chăm chú làm gì đó, anh cẩn thận đưa tay miết từng mẩu giấy rồi dùng keo dán lại. Lúc chồng giơ lên soi vào cái bóng đen thì Hà mới nhận ra đó chính là giấy đăng ký kết hôn mà cô đã xé nát hôm qua.

Bất giác Hà òa khóc nức nở:

“Em làm sao vậy? Sao ngồi đây khóc, hay lại nghi ngờ gì anh nữa?”.

Hà ôm lấy chồng, mếu máo:

“Anh cho em ngủ với anh, thiếu anh em không ngủ được. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh”.

Hà thấy chồng khẽ nhếch môi nở nụ cười ấm áp rồi ôm lấy Hà:

”Anh cũng có lỗi vì đã đ.ánh em. Từ giờ vợ chồng mình đừng giận dỗi nhau nữa. Giờ vợ chồng mình đi ngủ nhé, mấy hôm thiếu hơi em anh chẳng thể nào chợp mắt nổi”.

Một lần uống say trót 'tình một đêm' với gái 'làng chơi', sau đó vợ cứ lầm lầm lì lì, tức giận tôi nói ly hôn, bỗng cô ấy khóc nức nở rồi đưa ra 1 thứ khiến tôi tái mặt, lập tức quỳ gối cầu xin

Một lần uống say trót 'tình một đêm' với gái 'làng chơi', sau đó vợ cứ lầm lầm lì lì, tức giận tôi nói ly hôn, bỗng cô ấy khóc nức nở rồi đưa ra 1 thứ khiến tôi tái mặt, lập tức quỳ gối cầu xin

Vậy mà khoảng thời gian vừa rồi, tôi thấy vợ khác lạ lắm. Cô ấy cứ lầm lầm lỳ lỳ, chẳng nói năng, có vẻ cứ tránh mặt tôi. Một lần ăn tối, tôi gắp cho vợ miếng chả, vừa đặt vào bát thì cô ấy vung ra, hất cả miếng chả cả cơm tung tóe ra ngoài. Đến mức này thì tôi giận quá, cầm chiếc bát ném xuống đất tan tành.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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