Không để bố bị cắm sừng thêm một lần nữa, tôi quyết tâm bắt gian mẹ tại trận, cánh cửa vừa mở một cảnh tượng không thể tin đã ập vào mắt tôi

Tôi kịp nhận ra sự thất thần, bàng hoàng xen lẫn sợ hãi trên gương mặt mẹ khi thấy chúng tôi xuất hiện sau cánh cửa phòng khách sạn đó.

Mẹ lấy chồng từ năm 18 tuổi, theo như mẹ kể do ông bà ép lấy, mẹ ngày đó thật sự cũng không muốn lấy bố lắm. Sau đó lần lượt 3 đứa con ra đời, tôi năm nay đang học năm thứ 2, đứa em trai đang học năm nhất, chúng tôi hiện học tại Hà Nội, còn một đứa em trai học cấp 3. Bố mẹ luôn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt và tình yêu của họ khiến nhiều người ghen tỵ, chưa một ngày lễ hay dịp gì quan trọng mà bố quên tặng quà cho mẹ và mẹ cũng luôn dành cho bố những điều bất ngờ riêng của mình. Tôi luôn ao ước sau này sẽ có một mái ấm giống như gia đình hiện tại. Ảnh minh họa: Internet Vào một ngày nọ, nhận được tin người thân ở quê bị bệnh nặng bố phải đi thăm, mẹ vui vẻ chuẩn bị phụ bố những thứ cần thiết cho chuyến đi, rồi đưa bố đến bến xe sau đó nhanh chóng quay về. Người xưa có câu "Người tính không bằng trời tính” quả không sai chút nào, bố đã quên mang một thứ quan trọng và ông bắt xe ôm tức tốc quay trở về nhà lấy đồ cho kịp chuyến xe. Về tới nhà ông bắt gặp mẹ cùng một người đàng ông khác đang ôm ấp nhau, người đó không phải ai khác mà chính là bạn thân của bố mẹ.

Sau sự việc ngày hôm ấy cuộc sống gia đình tôi xáo trộn, lủng củng, luôn có tiếng cãi vã. Nhiều lúc tôi không muốn trở về căn nhà mình đã gắn bó lâu nay và rồi bố mẹ cũng ly hôn. Bố là người đàn ông lý tưởng, cao thượng, biết tôi sắp bước vào kỳ thi đại học quan trọng cần có tình cảm từ cả bố lẫn mẹ cùng hơi ấm gia đình nên cố gắng kiềm chế nỗi đau, hy sinh vì con cái, chấp nhận tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm mẹ đã gây ra. Mẹ cũng nhận ra lỗi lầm của mình và cuộc sống gia đình dần trở lại như xưa. Tôi mừng thầm. Ông bà ta nói câu gì đều không sai “Ngựa quen đường cũ”, niềm vui chưa được bao lâu tôi lại phát hiện mẹ có điều gì đó khác thường. Tôi âm thầm theo dõi mẹ, hóa ra trong những ngày mẹ từ quê lên Hà Nội phụ giúp người bà con xa bán tạp hóa đã quen và qua lại với ông trưởng khu phố nơi mẹ cư trú. Không thể để bố bị cắm sừng thêm một lần nữa, tôi quyết tâm theo dõi mẹ. Một ngày mẹ đứng đợi ai đó ở trước cổng trường tiểu học, lát sau có người đàn ông đến đón đi, tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết bám theo đôi tình nhân kia xem họ định làm gì và rồi điểm dừng là một khách sạn.

Đứng đằng xa tôi đã thấy cảnh mẹ và gã kia quấn quýt vui vẻ bên nhau, tình cảm còn hơn những gì tôi vẫn thường thấy mẹ thể hiện với bố và rồi họ cùng nhau bước vào đó. Tôi gọi điện cho cậu em đến cùng bắt quả tang, lúc đầu nó không tin nhưng với giọng cứng rắn của tôi nên cũng đến xem thử thế nào. Chúng tôi bước vào khách sạn vừa nãy, không khó để biết được phòng của họ và có chìa khóa trong tay. Bước vào phòng một cảnh tượng không thể tin đã ập vào mắt chúng tôi. Em tôi quá tức giận, không kiềm chế được bản thân đã đấm liên tiếp vào hắn ta, tôi cũng đến cho hắn vài cú đấm xem có đau bằng nỗi đau bố đã trải qua hay không. Tôi kịp nhận ra sự thất thần, bàng hoàng xen lẫn sợ hãi trên gương mặt mẹ, chẳng kịp nhận được sự trả lời của mẹ, chúng tôi lao ngay đi như một kẻ mất hồn. Bà vừa khóc vừa đuổi theo rồi kéo tôi lại, van xin tôi hãy tha lỗi cho bà và xin giữ bí mật này, đừng nói với bố và bà hứa sẽ chấm dứt ngay mối tình ngoài luồng này. Ảnh minh họa: Internet Tôi chất vấn rằng bà đã ngoại tình, lừa dối bố con tôi từ khi nào. Bà nói chỉ là nhất thời, nông nổi chứ tình yêu luôn dành cho bố và chúng tôi. Bà van xin sự tha thứ từ tôi, lúc đó tôi chỉ biết khóc thật to, không còn muốn nghe và cũng không biết phải nói gì với bà nữa. Không khi nào tôi muốn bố biết sự thật vì nó sẽ làm bố bị tổn thương, hơn hết tôi cũng không muốn cái tổ ấm bé nhỏ này sẽ tan vỡ. Tôi biết có khi chỉ là một phút nhất thời mà mẹ làm vậy nhưng vẫn không sao có thể thoát khỏi những gì mình đã chứng kiến. Tôi rất thất vọng về mẹ mà không biết phải làm sao?

Suy sụp vì phát hiện chồng ngoại tình nhưng khi biết người mà anh lén lút tôi liền dựng tóc gáy Tôi không ngờ mình lại ngu dại trong cuộc hôn nhân này suốt 10 năm mà không nhận ra điểm bất thường. Nếu anh ngoại tình như những người đàn ông khác có lẽ tôi sẽ không đau đớn đến vậy.

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