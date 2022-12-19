Suy sụp vì phát hiện chồng ngoại tình nhưng khi biết người mà anh lén lút tôi liền dựng tóc gáy

Tâm sự 19/12/2022 04:41

Tôi không ngờ mình lại ngu dại trong cuộc hôn nhân này suốt 10 năm mà không nhận ra điểm bất thường. Nếu anh ngoại tình như những người đàn ông khác có lẽ tôi sẽ không đau đớn đến vậy.

Tôi và anh yêu nhau 5 năm mới tiến tới hôn nhân và hiện đã có 2 bé, "nếp tẻ đủ cả". Thực ra anh không phải là hình mẫu mà tôi thích nên ngày trước tôi từng từ chối tình cảm của anh. Nhưng vì anh kiên trì theo đuổi mà tôi mềm lòng.

Trước khi cưới, tôi biết anh có chơi cá độ bóng đá, nhưng lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ thay đổi. Tuy nhiên tôi đã sai, sau khi cưới anh vẫn chứng nào tật nấy, tôi giận dỗi, nói nặng nói nhẹ thế nào anh vẫn đâm đầu vào đó.

Khi con đầu lòng được 5 tuổi, con thứ 2 được hơn 1 tuổi, anh chơi cá độ thua đậm hơn 1 tỷ đồng. Lương hai vợ chồng chẳng được là bao, còn thêm 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn thì với gia đình tôi, đó là một con số khổng lồ.

Dù buồn nhưng tôi vẫn cố vay mượn, làm ăn để trả nợ cho chồng, cho anh cơ hội sửa sai. Anh cũng cố gắng làm lụng để trả nợ, nhưng khi món nợ vơi đi một ít thì anh lại báo khoản khác. Tôi quá khổ sở vì sống trong cảnh nợ nần, cũng nhiều lần muốn dứt khoát chia tay nhưng lại sợ những khoản nợ tôi tự đứng ra vay tôi không tự trả hết được nên lại cố.

Suy sụp vì phát hiện chồng ngoại tình nhưng khi biết người mà anh lén lút tôi liền dựng tóc gáy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến hiện tại, sau hơn 5 năm, khoản nợ của anh đã gần hết. Tuy nhiên sóng trước chưa qua sóng sau lại ập đến. Gia đình tôi mới hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi vô tình phát hiện một bí mật động trời của chồng.

Lần đó, sau mấy tháng vợ chồng mặn nồng bên nhau thì anh đi công tác nước ngoài. 5 tháng sau anh về, anh lại quay trở về trạng thái ban đầu, nghĩa là không nhớ vợ nhớ con, hay tạt ngang tạt dọc chứ không thường xuyên ăn cơm nhà nữa.

Nghi ngờ chồng chơi cá độ bóng đá lại, tôi lén lút đọc trộm tin nhắn của anh thì phát hiện chồng tôi ngoại tình.

Nhân tình của anh không phải là một cô gái trẻ đẹp mà là một người đàn ông hơn anh tới 15 tuổi. Trong điện thoại tràn ngập ảnh tình tứ, tin nhắn mùi mẫn giữa anh và người đàn ông ấy.

Đau đớn tột độ, tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng. Anh không chối quanh chối qua mà trực tiếp thừa nhận luôn.

- Đúng vậy, anh là người song tính. Anh cũng chưa từng yêu em, anh thực sự xin lỗi em. Trong quãng thời gian yêu em, anh đã yêu sâu đậm một người phụ nữ. Khi con trai đầu lòng được 1 tuổi, anh cặp kè với một cô gái trẻ đẹp, nhưng tất cả đều không cho anh cảm nhận được dư vị của tình yêu cho tới khi anh gặp được người đàn ông này. Anh yêu anh ta.

Suy sụp vì phát hiện chồng ngoại tình nhưng khi biết người mà anh lén lút tôi liền dựng tóc gáy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từng lời chồng nói như từng nhát dao đâm xuyên trái tim tôi. Tôi không ngờ chồng của mình lại là người như vậy, tôi không ngờ mình lại ngu dại trong cuộc hôn nhân này suốt 10 năm mà không nhận ra điểm bất thường.

Nhưng đáng nói, tại sao anh lại có thể bình tĩnh, thản nhiên ngồi kể tường tận những chuyện ngoại tình này cho tôi nghe được chứ? Tôi run rẩy sợ hãi.

Đến nước này tôi chẳng còn gì lưu luyến nữa, đề nghị ly hôn nhưng anh lại níu kéo.

- Anh nói ra là mong em thông cảm cho anh, nhưng anh không muốn từ bỏ gia đình này, cũng không muốn chung sống cả đời với đàn ông. Hơn nữa, đứa con đầu tiên của chúng ta bị bệnh down, em đòi nuôi con nhưng một mình gánh 2 đứa em trụ nổi không? Hãy vì con mà ở lại đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Anh đâm trúng tâm lý của tôi. Đúng vậy, giờ con là tất cả của tôi. Tôi thừa nhận một mình không thể gồng gánh, lo cho hai con cuộc sống đủ đầy được, nhưng cứ sống thế này tôi sợ không chịu được cô đơn. Tôi nên chọn lựa thế nào bây giờ? Nên ly hôn hay tiếp tục làm rào chắn che giấu sự thật về giới tính cho chồng?

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