Vô tình ghé công ty chồng, tôi lạnh hết cả người khi phát hiện mình chỉ là tấm bình phong để che giấu đi 'con người thật' của chồng

Tâm sự 19/12/2022 06:27

Bất ngờ trước cái tên mà đồng nghiệp gọi chồng, tôi liền điều tra thì phát hiện sự thật đau lòng.

5 năm hôn nhân, tôi luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn, hạnh phúc. Tôi yêu những phút giây ngồi cuộn tròn trên sofa bên con gái bé nhỏ đang lê la chơi dưới thảm, nhấp ngụm sô cô la nóng thơm nức do chồng pha cho rồi ngắm nhìn anh ấy vào bếp thể hiện một món ngon để vợ chồng cùng ăn.

Rất đơn giản thôi nhưng đó chắc chắn là hạnh phúc bất tận mà mọi người vợ đều sẽ cảm nhận được và mong muốn được cảm nhận. Tôi có nhiều khoảnh khắc như thế. Tôi là nữ hoàng được hoàng tử bạch mã của mình nâng niu.

Vợ chồng tôi có nhiều chuyến du lịch cùng nhau và nhiều ảnh "check-in" tình cảm đăng facebook. Trong mỗi tấm hình ấy, anh luôn vòng tay ôm lấy tôi, mặt cười tươi mãn nguyện. Vì đặc thù công việc nên anh hay phải đi công tác, không có chuyến công tác nào anh không mang về cho vợ quần áo, mỹ phẩm, nước hoa. Quà anh mua cho tôi chất đầy tủ tôi còn chưa dùng hết. Có người vợ nào được như tôi mà phải cần gì hơn ở chồng mình nữa?

Vô tình ghé công ty chồng, tôi lạnh hết cả người khi phát hiện mình chỉ là tấm bình phong để che giấu đi 'con người thật' của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một ngày, tôi tạt qua công ty chồng tìm anh để lấy chìa khóa về nhà, do hôm đó tôi không hiểu sơ sảy làm rơi chìa khóa của mình ở đâu mất.

Đồng nghiệp của anh không biết tôi, nên khi tôi hỏi đến tên anh, họ nói với tôi ở đây có hai Minh. Tôi mô tả thêm chút ngoại hình thì họ ồ lên rồi bảo "à, Minh "bóng" hả". Đến lúc anh ra, biết tôi là vợ anh, họ thoáng chút bối rối. Sự gượng gạo đã không qua nổi mắt tôi.

Chồng tôi trước giờ dù có vẻ ngoài hơi đỏm dáng, thư sinh, nhưng tôi không thấy anh có liên quan gì đến từ "bóng" cả. Chút kỳ lạ trong phản ứng của đồng nghiệp anh hôm ấy khiến tôi tò mò, nghi hoặc. Lân la nhờ dò hỏi vài nơi tôi mới biết chồng tôi thật ra nổi tiếng ở cơ quan là giới tính thứ ba nhưng vẫn lấy vợ, sinh con, yêu vợ mà vẫn có… bạn trai, anh cũng không phải thường xuyên đi công tác như tôi tưởng, đa số những chuyến đi ấy là anh đi… Thái. 

Tôi lạnh hết cả người, và đau buốt con tim khi nghĩ đến chuyện chồng tôi là người đồng tính. Tôi cần thêm bằng chứng, tôi nghĩ đến máy tính và điện thoại của anh.

Cần phải nói thêm rằng vợ chồng tôi trước giờ rất tôn trọng việc chừa cho nhau chút không gian riêng tư, những gì thuộc về quyền cá nhân như điện thoại, máy tính của nhau, chúng tôi không bao giờ động vào. Tôi luôn quan niệm điện thoại, máy tính gắn liền với công việc, các mối quan hệ xã hội mà một người cần phải có ngoài quan hệ vợ chồng. Cho nên 5 năm bên anh, chưa một lần tôi tự hỏi có gì trong máy tính của anh!

Vô tình ghé công ty chồng, tôi lạnh hết cả người khi phát hiện mình chỉ là tấm bình phong để che giấu đi 'con người thật' của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho nên tôi đã chết lặng khi tìm được thông tin anh là thành viên của một nhóm kín dành cho người đồng tính, song mức độ của anh thế nào thì tôi không biết. Nói đúng hơn, tôi sợ hãi và không dám tiếp tục tìm hiểu thêm.

Không lẽ tôi chỉ là tấm bình phong để anh ấy tỏ ra là mình "thẳng"?. Anh ấy còn định lừa dối và lợi dụng tôi đến bao giờ? Đến bao giờ anh ấy mới chịu sống thật với bản ngã của mình đây? Có người vợ nào rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Mấy ngày nay cứ nhìn con gái bé bỏng là tôi lại rớt nước mắt, thương cho cả hai mẹ con. Tôi ghê sợ cách sống hai mặt của anh, yêu chiều tôi mà vẫn có thể lên giường với đàn ông khác ư? Tôi không sống mãi thế này được. 

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